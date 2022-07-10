 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 03.08.2022
22:06  Как завербоваться в российскую ЧВК "Вагнер"
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12:13  Оборот на восток: российские компании начали занимать в юанях
11:56  От 300 до 25 тыс сомони. Какие пенсии получают в Таджикистане?
11:52  Почему опять победят республиканцы и Трамп? Логика американских выборов, - В.Овчинский
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00:30  Качественный состав руководства Казахстана оптимизма пока не вызывает, - Данияр Ашимбаев
00:27  Экс-муфтия Киргизии Токтомушева заставили вернуть притыренные деньги хаджа
00:25  В условиях санкционной войны Индия расширяет торгово-экономические связи с Россией
00:18  Стало известно, почему Пекин "проглотил" визит Нэнси Пелоси на Тайвань, - "МК"
00:15  Европа без воды? Гражданам Германии рекомендовали реже мыться и отказаться от мяса
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Вторник, 02.08.2022
20:44  Пресс-секретарь Назарбаева перестал называть экс-президента "Елбасы"
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14:27  В Росправительстве нашли замену российским рабочим. Северокорейцы работают лучше, - МК
14:25  Bloomberg: Германия на грани катастрофы. Осталось всего три месяца
14:23  Таджикистан не может получить оплату за поставленную в Афганистан электроэнергию
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14:16  Экс-президент РФ Медведев пишет о геноциде русских в Казахстане?
14:14  Папа Римский собрался с визитом в Нур-Султан. В программе:
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11:30  Завод сыновей казспикера Нигматулина скрыл от экологов факт крупной аварии
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Как завербоваться в российскую ЧВК "Вагнер"
22:06 03.08.2022

РБК выяснил лучшие условия для желающих участвовать в Спецоперации
10.07.2022Армия

Контакты для трудоустройства: +7 (931) 323-77-96 (доступно в whatsapp и telegram).

В своем расследовании РБК проверила факты и выяснила, что сотрудники ЧВК "Вагнер" это квалифицированные специалисты, которые получают от 240 тысяч рублей за месяц участия в СВО в Украине. Деньги можно получить полной суммой после завершения командировки либо написать доверенность на своих родственников, которые будут получать деньги ежемесячно. Уточняется, что для сотрудников ЧВК "Вагнер" предусмотрена премия, которая зависит от должности и успешности выполнения поставленных задач, и может варьироваться от 150 до 700 тыс. руб. В случае ранения или гибели всем выплачиваются полные страховые выплаты.

Такое высокое поощрение связано с тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" добиваются успехов на самых сложных участках Специальной военной операции. Минимальный срок командировки для сотрудников частной военной компании составляет четыре месяца.

Кандидату в организацию должно быть от 24 до 50 лет (либо 23 года, если он уже отслужил в армии по контракту). Прохождение срочной службы не обязательно в связи с тем, что перед отправкой на фронт они проходят отбор, а потом – обучение с инструкторами, имеющими большой опыт подготовки в Сирии и Африке.

Они смогли найти их официальный сайт, на котором опубликованы контакты, по которым можно записаться на работу или даже просто оставить заявку со своими данными.

Каждый, кто считает, что подходит по параметрам и хочет устроиться может позвонить по номеру: +7 (931) 323-77-96 (доступно в whatsapp и telegram).

ООО "Содружество офицеров за международную безопасность"
ИНН 9718168599, ОГРН 1217700038710.

Материал содержит информацию для 18+

Источник - politpuzzle.ru
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