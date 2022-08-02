Погибла Герой армии ДНР полковник Ольга Качура

23:37 03.08.2022

В ДНР погибла полковник Народной милиции республики Ольга Качура под позывным "Корса". По предварительным данным, автомобиль, в котором находилась офицер, обстреляли под Верхнеторецким.



