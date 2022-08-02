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|Погибла Герой армии ДНР полковник Ольга Качура
23:37 03.08.2022
В ДНР погибла полковник Народной милиции республики Ольга Качура под позывным "Корса". По предварительным данным, автомобиль, в котором находилась офицер, обстреляли под Верхнеторецким.
"Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР", - сказано в сообщении главы города Ивана Приходько .
По его словам, своими подвигами и отношением к службе Качура заслужила любовь жителей ДНР и уважение сослуживцев. Ее называли настоящей легендой армии республики. До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР. Последние восемь лет она командовала подразделением реактивной артиллерии Вооруженных сил республики.