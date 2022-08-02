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Нефтяные генералы ОПЕК+ лишили США дешевого бензина: какова роль России
00:01 04.08.2022

Страны альянса не стали открывать сырьевые краны на полную мощность

Участники ОПЕК+ приняли фактически сенсационное решение и повысили сентябрьские добывающие квоты не на 650 тыс., как планировалось раньше, а всего лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Как полагают эксперты, тем самым альянс сигнализировал, что не желает идти на уступки Вашингтону, который требует от экспортеров открыть нефтяные краны на полную мощность, чтобы снизить рекордные цены на бензин в США.

Последняя резолюция ОПЕК+ вовсе не означает, что экспортеры на самом деле увеличат производство на соответствующий объем. Альянс не в состоянии соблюдать растущие квоты, поскольку уже сейчас его добыча приближается к максимальным отметкам. Возникает вопрос: зачем нефтяники постоянно увеличивают добывающие лимиты, если их производственные способности оставляют желать лучшего и явно не способны оперативно подтянуть отдачу скважин?

Ответ лежит в стратегической плоскости рассуждений представителей альянса, и в первую очередь Саудовской Аравии. Несмотря на обещания об увеличении ежедневной добычи королевства в июле-августе совокупно более чем на 510 тыс. баррелей, которые дал наследный принц Мухаммедом бен Салман президенту США Джо Байдену, пока государственный холдинг страны Saudi Aramco заметно отстает даже от разрешенных квот.

Между тем спрос на "черное золото" продолжает расти: по оценке технического комитета ОПЕК+, в 2022 году потребность в сырье увеличится на 3,4 млн баррелей в сутки, а в 2023 году прибавит еще 2,7 млн "бочек". Не исключено, что саудиты стараются припрятать "туза в рукаве", намеренно ограничивая свою нефтяную отрасль и тем самым поддерживая высокие котировки углеводородов, чтобы в нужный момент, когда планета столкнется с угрозой масштабной топливной голодовки, в считаные недели выплеснуть на мировой рынок необходимое количество энергоресурсов. Свободные мощности также понадобятся в случае падения цен "черного золота", поскольку позволят зарабатывать на повышенных объемах продаж.

В то же время аналогичными обстоятельствами вполне по силам воспользоваться и нашей стране. На днях Брюссель отложил введение запрета на страхование танкеров с российской нефтью, которые направляются в государства, не входящие в состав ЕС. Подобный реверанс облегчает отечественным производителям доступ к зарубежным торговым площадкам, особенно к клиентам Индии и Китая, которые в последнее время проявляют трепетный интерес к энергоресурсам из нашей страны.

"Не секрет, что экспорт в азиатском направлении идет со значительными скидками, - рассуждает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. - Тем не менее при котировках выше $100 за баррель Россия, невзирая на дисконт получит от зарубежных поставок "черного золота" практически двойную прибыль".

Сейчас мировой нефтяной рынок волнует вопрос скорее не цен, а объемов поставки углеводородов. Стоит отметить, что нынешнее заседание альянса стало первой встречей нефтяных министров после смерти Мухаммеда Баркиндо, до последнего времени возглавлявшего ОПЕК. Новый генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гайс представляет Кувейт и, судя по всему, благоволит России, хотя его страна считается одним из партнеров США. Подтверждением тому служит решение о минимальном повышении добычи в сентябре.

"Нефтепроизводители Персидского залива постепенно отдаляются от Вашингтона, испытывающего экономический шок от высоких внутренних цен на моторное топливо, - считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. - При этом страны Аравийского полуострова не становятся ближе к России, просто их национальные интересы совпадают с нашими. Очевидно одно - летнее турне Байдена по Ближнему Востоку, в ходе которого американский президент настаивал на максимальном увеличении производства "черного золота", высокая стоимость которого теперь сохранится, полностью провалилось".

НИКОЛАЙ МАКЕЕВ

Источник - МК
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