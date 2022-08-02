Тайбэй первым: как Пекин ответит Вашингтону на тайваньский визит Пелоси

00:04 04.08.2022 В ближайшее время конфликт КНР и США может перейти в экономическую и дипломатическую плоскости



Наталия Портякова



Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, который она, по ее словам, посетила "во имя мира для региона". Правда, вопреки громкой формулировке ее визит поставил регион на грань серьезного конфликта между двумя мировыми державами - США и Китаем. Пока Пекин решил отыграться на самом острове, столь радушно принявшем незваную китайцами гостью. Однако в ближайшее время, не исключают эксперты, многократно обещанный "твердый, сильный и мощный" ответ Китая американцам может конвертироваться в высылку дипломатов и меры экономического воздействия.



Приятности во всех отношениях



Несмотря на довольно позднее прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань (самолет с ней и членами американской делегации приземлился в Тайбэе 2 августа ближе к 11 вечера), ее рабочие встречи начались уже с восьми утра. Первым пунктом в довольно плотном графике конгрессвумен стало общение с главой островной администрации Цай Инвэнь, которое очень походило по стилю на известную басню Крылова про кукушку и петуха.



Перед началом беседы Пелоси наградили правительственной медалью, поэтично именуемой "Орден Благожелательных облаков". В прошлом этой высшей гражданской награды уже были удостоены три американца. И, конечно, по тому же поводу, что и 82-летняя политик, - за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.



"Спикер Пелоси действительно является одним из самых преданных друзей Тайваня", - заявила госпожа Цай на церемонии вручения медали. На это американка ответила встречными комплиментами, назвав Тайвань "островом жизнестойкости в мире", а его историю - "источником вдохновения для всех свободолюбивых людей", поскольку "в горниле испытаний" остров создал "процветающую демократию: одну из самых свободных в мире, которую с гордостью возглавляет женщина-президент".



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Что происходит на фоне скандального визита американского спикера в Тайбэй



Согласно отчету "Свобода в мире – 2022" американской правозащитной организации Freedom House, чей офис вскоре откроется в Тайбэе, Тайвань по числу и качеству всевозможных гражданских свобод набрал 94 балла из 100, заняв почетное 17-е место среди 210 стран. Для сравнения: Китай, который запретил деятельность Freedom House на своей территории еще в 2019 году за поддержку этим НКО протестов в Гонконге, получил в том же рейтинге лишь девять очков и наряду еще с полусотней государств мира был внесен в список "несвободных стран".



Уже в девять утра Нэнси Пелоси появилась в законодательном юане, как официально именуется парламент Тайваня, и выступила с речью, прямую трансляцию которой вели практически все островные СМИ. Американский спикер заявила, что она прибыла в Китайскую республику (так остров называет себя официально) "во имя мира для региона", и рассказала о том, что США гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержки острова.



Спикер также отметила, что Вашингтон хотел бы активизировать межпарламентский диалог с Тайванем. Хотя за последние годы он и так был весьма продуктивным: по подсчетам CNN, с момента принятия закона о поездках на Тайвань в марте 2018 года, который ставил целью поощрить обмены между официальными лицами США и Тайваня на всех уровнях, на острове побывали более 20 официальных лиц и законодателей США. При этом, отвечая на вопрос местных журналистов, госпожа Пелоси выразила надежду, что вскоре представится возможность пригласить Цай Инвэнь выступить на Капитолийском холме.



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А "на закуску" американская гостья поведала о том, какие замечательные перспективы сотрудничества США и Тайваня в индустрии микросхем открывает принятый на днях в США закон. Согласно нему, компаниям - производителям микросхем будут отказывать в финансировании по федеральной программе США, если они будут расширять производство чипов в материковом Китае. Отметим, что Тайбэй играет одну из главных ролей в глобальной цепочке поставок чипов - в прошлом году на его долю приходилось свыше четверти мирового рынка полупроводников.



Пообщавшись затем с парламентариями из разных партий и небольшой группой демократических активистов, в районе пяти вечера по местному времени Нэнси Пелоси села в самолет и вылетела в сторону Сеула.



Удар по ближнему



Пока на востоке Тайваньского пролива с упоением говорили про торжество демократии и сотрудничество, по другую его сторону царили совсем другие настроения. Еще вечером вторника, когда самолет с американской делегацией приземлялся в Тайбэе, посла США в КНР Николаса Бернса вызвали на ковер в китайский МИД. Одновременно с этим внешнеполитическое ведомство обнародовало очередное заявление, где осудило визит Пелоси, назвав его "серьезным нарушением принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезным подрывом политического фундамента китайско-американских отношений и грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая".



При этом Пекин - на этот раз устами посла КНР в США Цинь Гана - вновь пообещал, что "ответ будет очень твердым, сильным и мощным".



Впрочем, пока за визит конгрессвумен пришлось отвечать лишь Тайбэю. 3 августа КНР приостановила экспорт природного песка на Тайвань - ключевого материала для строительства и производства стекла и основного сырья для производства полупроводников. Кроме того, Пекин ввел запрет на импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбы. Помимо этого в тот же день управление КНР по делам Тайваня заявило о запрете компаниям и частным лицам материка на финансовые операции с двумя островными фондами - Тайваньским фондом демократии и Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития.



- В практике американо-китайско-тайваньских отношений Китай всегда наносит ответный удар только по Тайваню. Иногда Китай просто запрещает тайваньскую продукцию без какой-либо конкретной причины. Некоторые из нынешних мер принесут определенные проблемы для ряда отраслей промышленности. Правительству Тайваня нужно будет выделить некоторые субсидии и придумать другие каналы экспорта, - сказал "Известиям" эксперт Университета Сучжоу в Тайбэе Чэнь Фанъю.



Днем ранее же Пекин объявил о морских военных учениях в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Некоторые эксперты даже заговорили о скорой блокаде острова Китаем. Однако, как заметил "Известиям" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, Пекин на это не пойдет, поскольку блокада Тайваня будет означать решение о вооруженном конфликте.



Тайбэй первым: как Пекин ответит Вашингтону на тайваньский визит Пелоси

В ближайшее время конфликт КНР и США может перейти в экономическую и дипломатическую плоскости



- Зона учений НОАК не образует какого-то непрерывного фронта. Скорее создается ситуация, при которой китайцы будут мешать нормальному транспортному сообщению и провоцировать панику и отток капитала. Это будет отражаться на фондовом рынке, приводить к бегству капиталов с острова и тому подобное. Но это не блокада, - сказал китаист.



Отсроченный ответ



При этом Штатам, которых Пекин громогласно винил в поддержке тайваньского сепаратизма, пока досталась одна лишь риторика, пусть и гневная. Как пояснил "Известиям" профессор Университета Токио Казуто Сузуки, цель Китая состоит не в том, чтобы нагнетать напряженность в отношениях с США, а в том, чтобы помешать Тайваню набрать обороты в борьбе за свою независимость.



- Чего Китай боится больше всего, так это независимости Тайваня и войны с США. И думаю, что оказание давления на Тайвань приведет как к предотвращению независимости Тайваня, так и к недопущению дальнейшей эскалации со стороны США. Китай, похоже, хочет счесть визит Пелоси ее личным делом, а не актом правительства США (об этом, к слову, неоднократно заявляли в Белом доме. - "Известия"), - пояснил японский политолог.



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В настоящий момент нет никаких признаков того, что обе стороны хотят обострять конфликт, тем более Китай не готов к какому-либо военному противостоянию с США, отчасти из-за опасений санкций со стороны других стран, добавил тайваньский эксперт Чэнь Фанъю.



Впрочем, по мнению Василия Кашина, в ближайшие недели Китай непременно ответит американцам не только на словах.



- Могут последовать шаги в сфере дипломатических отношений: кого-то могут отозвать, какое-то консульство закрыть, выслать дипломатов. Кризис пока в разгаре, и думаю, что вводить санкции они вряд ли будут, хотя некие действия в отношении США в экономической сфере последуют, - считает эксперт.



К слову, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей из Китая CATL уже отложил из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань решение по строительству завода в Северной Америке стоимостью несколько миллиардов долларов, которое могло создать в Штатах около 10 тыс. рабочих мест. Источник - Известия

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