CNN: Замерзшие и немытые: европейцев ждет незавидная участь без российского газа

00:05 04.08.2022 CNN

США



Холодный душ в Германии и борьба с кондиционерами во Франции - что сулит будущее Европе



Россия вынуждает ЕС предпринимать "радикальные меры". В Германии отключают горячую воду, а во Франции ограничивают использование кондиционера, сообщает CNN. Все ради того, чтобы хоть немного сэкономить газа для предстоящей зимы. Но что потом?



Десять лет назад мой друг Патрис с женой Бриджит установили кондиционер в своем летнем доме в Пиренеях на юго-западе Франции. Их сын на этом настаивал и оплатил кондиционер вместе с установкой. Молодец. Там с каждым годом становится все жарче, а в этом году температура установилась на отметке 35 градусов Цельсия и не снижается. Между тем страну охватили лесные пожары.



А в Париже этим летом температура на несколько дней превысила 38 градусов, но мои друзья никогда в своей квартире кондиционер не устанавливали. У них дом стоит на улице, которая является памятником архитектуры, и для установки кондиционера понадобилось бы собрать кучу бумаг. Такие бюрократические преграды для них непреодолимы. А теперь, судя по всему, у них вообще не осталось никаких шансов на его установку.



Франция никогда не проявляла особой любви к кондиционированию воздуха. А сейчас она, Германия, Италия, Испания, Греция, Польша и вообще большая часть Евросоюза столкнулись с ужасным стечением обстоятельств в виде высоких температур, роста цен на энергию и российских угроз отключить подачу газа. Теперь все эти страны требуют от своих граждан снизить потребление. Эти требования постоянно расширяются, углубляются, и их сразу замечают практически все, как местное население, так и зарубежные гости. Каждая страна и многие европейские компании должны также послужить примером второму в мире загрязнителю окружающей среды - Соединенным Штатам.



Министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше (Agnès Pannier-Runacher) на прошлой неделе издала указ, в соответствии с которым владельцев магазинов, которые оставляют двери открытыми при работающих на полную мощность кондиционерах, будут штрафовать на 750 евро. Конечно, она права, объясняя, что такая привычка "абсурдна" и ведет к 20-процентному увеличению потребления электроэнергии.



Возможно, правительство также нашло новый устойчивый источник доходов. Если прогуляться по некоторым районам Парижа, мы увидим, что там едва ли не каждая дверь распахнута настежь, а на улицу вытянут шланг от кондиционера. И это не говоря уже о широко раскрытых дверях универмагов, которые охлаждают своими кондиционерами раскаленные городские улицы.



Но это лишь верхушка айсберга. Надо сказать, что крупнейший ледник в южных Альпах, находящийся на Монблане, потерял половину своей массы. Le Monde в заголовке статьи на первой странице назвала его в субботу "гигантом, взявшим время взаймы". А если к этому добавить испепелившие большие участки Европы лесные пожары, которых сегодня в четыре раза больше, чем в среднем за последние 15 лет, то экологическая паника станет вполне понятной.



Поэтому правительство Франции будет требовать принятия конкретных мер. С часу ночи до шести утра на улицах не будет светящейся рекламы, а нарушителям будет грозить штраф в размере 1530 евро. В те же самые ночные часы температура воздуха внутри помещений не должна быть выше 19 градусов зимой и ниже 26 градусов летом. На подземных парковках не должен гореть свет, за исключением тех моментов, когда туда приходят люди или уезжают автомобили.



Правительство и многие крупные компании уже готовят на зиму масштабные планы по снижению нагрузки. Гигантская сеть из 1700 супермаркетов Carrefour намерена начинать жарить своих кур на час раньше, с семи утра, чтобы выровнять спрос в электросети. Об этом сообщает Financial Times.



Так уж получилось, что Франция находится в самом лучшем положении среди европейских стран в условиях углеродного кризиса. Энергия в этой стране издавна дешевая, намного дешевле, чем в США. В основном благодарить за это надо атомные электростанции, которые дают стране основную часть электроэнергии. А французский президент Эммануэль Макрон в этом году объявил о планах строительства 14 новых атомных реакторов.



Ежемесячные счета за электричество в нашей парижской квартире-студии круглый год составляют в среднем 36 евро. Сюда входит электрическое отопление в зимнее время. Пару лет назад мы купили маленький переносной кондиционер, но мы - единственные американцы в нашем многоквартирном доме 1870-го года постройки, так что мы также единственные, у кого в доме есть кондиционирование воздуха. По оценке правительственного агентства окружающей среды и энергетики, если в зимнее время температуру в доме понизить на один градус, экономия по отоплению составит 7%.



Италия тоже готовит чрезвычайные планы, среди которых отключение подсветки памятников, закрытие коммерческих зданий в семь часов вечера, установление максимального уровня охлаждения летом и минимального уровня отопления зимой во всех общественных зданиях, за исключением больниц. Но поскольку премьер-министр Марио Драги недавно ушел в отставку, а в правительстве царит хаос, можно только надеяться, что перечисленные меры будут воплощены в жизнь.



В Испании проблем будет намного меньше, ведь там премьер-министр Педро Санчес снял галстук и призвал всех последовать его примеру, чтобы сократить расходы на кондиционирование воздуха.



Самые большие проблемы в тех регионах, которые потребляют много энергии и сильно зависят от поставок российского газа. Там страх перед будущей зимой и сокращением поставок энергоресурсов сильнее страха перед ущербом, наносимым чрезмерным использованием этим летом углеродного топлива. Десяток стран ЕС особенно сильно страдают из-за своей зависимости от поставок российского газа, которая превышает среднюю по Европе (40%). Этим объясняются их усилия по экономии.



Германия опередила большинство соседей по снижению зависимости от российского газа. Как сообщает "Би-Би-Си", город Ганновер во всех административных и общественных зданиях полностью отключил горячую воду, даже в душевых. Кроме того, с апреля до конца сентября в таких зданиях не будет отопления. Берлин по ночам может даже отключить второстепенные светофоры. В июне Германия перешла на второй этап своего чрезвычайного плана по газу из трех уровней, предложив построить четыре плавучих терминала по приемке СПГ и два постоянных береговых терминала. К концу года в строй будут введены только два объекта, сообщает S&P Global Commodity Insights.



Между тем Франция планирует вновь запустить свою угольную электростанцию в Сен-Авольде в угольном регионе Мозель на востоке страны, о чем сообщила Le Monde. В марте ее закрыли, а 31 октября планируют вновь открыть. "Всегда все сводится к одному. Говорят, что энергопотребление сокращать не будут, но хотят прекратить загрязнение окружающей среды", - процитировала Le Monde заявление Макрона, прозвучавшее 14 июля. Президент также подтвердил свое обещание закрыть все угольные электростанции в стране. Франция хочет построить плавучий терминал СПГ на севере в Гавре и две массивные плавучие ветроустановки у своего средиземноморского побережья.



Все 27 стран-членов Евросоюза, за исключением Венгрии, утвердили решение о 15-процентном сокращении использования газа предстоящей зимой. Пока это решение носит добровольный характер, но, если Россия подтвердит звучащие сегодня предположения и прекратит все газовые поставки, данное требование может стать обязательным. Таким образом, она фактически вынуждает своего крупнейшего покупателя ЕС проводить радикальные реформы без промедлений. А это может привести к тому, что потребность в ее главном экспортном товаре исчезнет у Европы навсегда.



Безусловно, важный вопрос состоит в том, насколько существенной поддержкой будут пользоваться такие меры, когда осенью резко испортится погода, особенно на севере Европы, и придет холодная зима. А газа, особенно из России, будет недостаточно. Как долго будет продолжаться эта игра нервов? Наверное, это самый существенный вопрос, который задают себе обе стороны. Этим странам крайне важно твердо держаться против попыток России манипулировать мировыми рынками для собственной выгоды.



Автор: Дэвид Андельман (David A. Andelman) Источник - ИноСМИ

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