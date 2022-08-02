Повышение зарплат кыргызстанским госслужащим: кому и сколько

00:07 04.08.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Повышение зарплат госслужащих. Кому и сколько добавят указом президента



Президент подписал Указ "Об условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что основной целью принятия этого решения является материальное стимулирование и создание условий для повышения результативности и качества работы государственных гражданских служащих и муниципальных служащих страны, а также привлечение высококвалифицированных кадров и снижение рисков проявления коррупции в секторе государственного управления.



Повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих по категориям выглядит следующим образом:



1. Министерства

По действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом министерства начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов в среднем составляет 34 тысячи 445 сомов, а с 1 августа 2022 года она составит 67 тысяч 749 сомов. Рост заработной - на 196,7 процента.

Сейчас у ведущего специалиста министерства начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 21 тысячу 98 сомов, с 1 августа 2022 года - 49 тысяч 12 сомов (рост на 232,3 процента).



2. Местные государственные администрации

Если сейчас у заведующего отделом начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляет 22 тысячи 170 сомов, то с 1 августа 2022 года она будет равняться 41 тысяче 319 сомам (рост на 186,4 процента).

У ведущего специалиста начисленная зарплата составляет 18 тысяч 213,4 сомов. С 1 августа 2022 она будет равняться 35 тысячам 940 сомам (рост - на 197,3 процента).



3. Территориальные подразделения государственных органов

У завотделом зарплата составляет 17 тысяч 637,5 сома, а с 1 августа 2022 года увеличится до 38 тысяч 830 сомов (рост 220,2 процента).

У ведущего специалиста зарплата сейчас 14 тысяч 442,4 сома, а будет - 32 тысячи 110 сомов (рост - на 222,3 процента).



4. Мэрии городов районного значения

Начисленная заработная плата завотделом мэрии составляет 16 тысяч 881,3 сома, с 1 августа 2022 года будет 39 тысяч 785 сомов (рост на 235,7 процента).

У ведущего специалиста мэрии начисленная заработная плата 13 тысяч 813,2 сома, с 1 августа 2022 года - 34 тысячи 708 сомов (рост - на 251,3 процента).



5. Айыл окмоту

У заведующего отделом айыл окмоту начисленная зарплата сейчас составляет 16 тысяч 125 сомов, с 1 августа 2022 года она будет равняться 33 тысячам 851 сому (рост - на 209,9 процента).

Ведущему специалисту айыл окмоту сейчас платят 13 тысяч 184 сома, с 1 августа 2022 года его зарплата вырастет до 27 тысяч 706 сомов (рост - на 210,1 процента).