ОПЕК+ решил не душить российский экспорт, - А.Комраков

07:05 04.08.2022 03.08.2022



ЕС учится находить подсанкционную нефть в "коктейльных" поставках

Анатолий Комраков



опек плюс, квоты, нефтедобыча, экспорт, антироссийские санкции, цены, энергоносители Новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс из Кувейта считает Россию основным игроком на мировом энергетическом рынке.

Министры стран – участниц соглашения ОПЕК+ решили в среду увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. барр. в сутки. Такой объем называют "совсем небольшим". Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (туда входят 8 стран из 23 участвующих в соглашении) рекомендовал именно такое увеличение, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа. Похоже, что пока страны ОПЕК+ игнорируют призывы США нарастить свою добычу, чтобы лишить Россию ее нефтяных доходов.



Осторожный рост квот министры ОПЕК+ объяснили недостатком свободных мощностей по добыче и переработке нефти. По мнению участников альянса, это обстоятельство требует использования мощностей с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками.



Они также подчеркнули, что недостаточные инвестиции в разведку и добычу повлияют на поставки для удовлетворения растущего спроса после 2023 года.



По предварительным данным, коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляют 2,7 млрд барр. в июне 2022 года, что на 163 млн меньше, чем в то же время в прошлом году, и на 236 млн меньше среднего показателя за 2015–2019 годы. Так называемые аварийные запасы нефти достигли своего самого низкого уровня более чем за 30 лет, говорится в пресс-релизе.



Мировой нефтяной рынок сейчас сбалансирован и уже восстановился до допандемийного уровня, заявил вице-премьер Александр Новак. Решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с позволит удовлетворить растущий спрос, заявил он, приведя в пример авиасообщение, которое увеличилось на 23% по сравнению с апрелем 2020 года.



Напомним, что ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн б/с из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались: с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тыс. б/с, в мае-июне уже этого года – на 432 тыс., а на июль-август общая квота увеличена на 648 тыс.



Однако не все страны в альянсе могут выбирать свои квоты. В июне, например, страны ОПЕК+ отставали от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн б/с. При этом, как спрогнозировал накануне технический комитет альянса, на рынке нефти в 2022 году будет переизбыток предложения: профицит оценивается в среднем в 0,8 млн б/с, в 2023 году этот показатель может еще снизиться, до 0,5 млн б/с. Рост спроса в 2022 году прогнозируется на 3,4 млн б/с (это означает потребление 100,3 млн б/с). В 2023 году мировой спрос на нефть может вырасти еще на 2,7 млн б/с, до 103 млн. б/с.



В случае увеличения общих квот в сентябре 2022-го на 100 тыс. б/с, Королевство Саудовская Аравия (КСА) сможет увеличить производство на 25 тыс. б/с, ОАЭ – на 8 тыс. б/с. Это одни из немногих стран ОПЕК, у которых есть мощности по увеличению нефтедобычи.



Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле достиг 7,5 млн б/с, это наивысший показатель с апреля 2020 года, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров. В июне королевство экспортировало по 6,6 млн б/с, то есть экспортные поставки этой ключевой наряду с Россией в ОПЕК+ страны увеличились на 13,6%. В июне, по данным Financial Times, КСА давала понять западным странам, что готова увеличить добычу нефти, если Россия из-за санкций станет добывать ее существенно меньше.



В июле значительно – в среднем до 1,65 млн б/с. – выросли поставки нефти из КСА в Китай – основной пункт назначения. При этом впервые с апреля 2020 года поставки в Индию превысили 1 млн б/с. Экспорт в США, по предварительным данным, снизился на 11% по отношению к июню – до 371 тыс. б/с, в Японию – на 18%, до 903 тыс. б/с.



В России среднесуточная добыча нефти в июне составила 1,36 млн т, или 9,9 млн б/с. Это рост по сравнению с маем на на 5,7%. Однако по условиям соглашения ОПЕК+ Россия была вправе добывать в июне 10,66 млн, отстав, таким образом, от квоты на 0,87 млн б/с. В феврале страна добывала 10,2 млн б/с, а в марте-апреле 9 млн. Министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что добыча нефти с конденсатом в стране в первом полугодии выросла на 3,4% к тому же показателю 2021 года.



"Квоты не выбирают многие, но большая часть недобора имеет естественные причины", – пояснил "НГ" экономист Сергей Хестанов. Рынок достаточно близок к балансу, и этот недобор пока не очень критичен, считает эксперт.



Евросоюз продолжает гнуть линию на ограничение поставок нефти из РФ. В среду там рекомендовали импортерам прописывать в договоре купли-продажи пункт, которым экспортер будет подтверждать, что нефть не содержит российской составляющей. Если же будет установлено, что в партии есть российская сырая нефть, но не будет возможности определить точную долю нефти другого происхождения, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.



Идея ограничения стоимости российской нефти была зафиксирована на саммите G7 в Баварии. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходы России, но при этом стабилизировать цены на энергоносители. В середине июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России все же было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, обсуждается диапазон от 40 до 60 долл. за баррель. По информации агентства Reuters, "семерка" хочет ввести механизм к началу декабря.



Россия продолжит сохранять свои позиции крупнейшего поставщика нефти. Конкуренция со стороны арабских стран на дружественных рынках РФ не угрожает, говорят эксперты "НГ". Осложнение отношений Китая с США из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань тем более приведет к тому, что КНР не будет присоединяться к затеям Запада, направленным против РФ.



"Китай и Индия и раньше не собирались присоединяться к давлению на Россию и тем более к схеме ограничения цен на российскую нефть через механизм price cap, а теперь на фоне тайваньского вопроса КНР тем более не будет идти на поводу у Запада в этом вопросе, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.



Никаких признаков масштабного увеличения добычи арабской частью ОПЕК+ эксперт не видит. "Тем более нет попыток саудитов быстро разгонять добычу к своим технологическим максимумам (отдельный вопрос, сколько реально сможет добывать сейчас Саудовская Аравия, если бы решила использовать все свои возможности), – говорит он. – За исключением КСА и ОАЭ серьезных свободных мощностей ни у кого из членов ОПЕК+ нет, все страны и так добывают почти по максимуму".



ОПЕК не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил 1 августа, в день вступления в должность новый генсек организации Хайтам аль-Гайс. Он был назначен на трехлетний срок еще на конференции ОПЕК, состоявшейся 3 января 2022 года, сменив на этой должности Мохаммеда Баркиндо, который скончался в начале июля. У стран-экспортеров нет свободных мощностей, чтобы восполнить экспорт российского сырья, заявлял в мае Баркиндо. А по словам нового генсека, "Россия является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке".



Хестанов сомневается, что Западу удастся сколотить всемирный "альянс" ограничителей цен на российскую нефть. "Любой картель потенциально неустойчив, в том числе – и картель покупателей, – говорит он. – Полное принятие Индией и Китаем идеи ограничения цен российской нефти маловероятно. Но требование повышенного дисконта, напротив, выглядит очень вероятным, что с точки зрения финансового результата почти эквивалентно. Интрига заключается в том, какой будет предельная цена. Если она будет недалеко от нынешней цены Ursls с учетом дисконта – это может устроить всех. В том числе – и Россию".



В среду нефть марки Brent торговалась у отметки в 100 долл. за баррель. Как сообщал накануне Минфин РФ, средняя цена российской Urals в январе–июле 2022 года сложилась в размере 83,3 долл. За первое полугодие прошлого года она составила 64,7 долл. То есть цена увеличилась на 28,7%. В июне цена составила 78,4 долл. за баррель, чуть выше, чем в июне 2021 года, – 72,2 долл.



"Индия и Китай не являются членами ОПЕК+, который представляет интересы крупных экспортеров нефти, - напоминает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. - Фактически речь при попытке введения ценового потолка на поставки нефти со стороны стран-потребителей будет идти о картельном сговоре со стороны покупателей. Подобные шаги, очевидно, не будут поддерживаться ОПЕК, так как будут подрывать роль самой ОПЕК в качестве основного регулятора на мировом рынке нефти. Потенциально подобные действия могут вводиться и против стран ОПЕК, поэтому их опасения будут вполне понятны".



Из-за особенностей устройства мирового рынка нефти, подобный ценовой потолок не будет эффективным инструментом, так как крайне сложно реализовать инструмент контроля над таким механизмом, сказал "НГ" Салихов. "Сейчас дисконт российской нефти выступает сильным экономическим стимулом для стран, не вводивших санкции против России, увеличивать покупки нефти, - говорит эксперт. - Возможно, механизм "ценового потолка" увеличит дисконты из-за дополнительного санкционного давления, но не будет успешным, так как стимулы купить российскую нефть с дисконтом будут сохраняться. Западные страны рассматривают возможность контроля на уровне страховых и судовых компаний. Однако практически все поставки осуществляются на условиях FOB, то есть обязательства и расходы по транспортировке до места передачи груза несет продавец. Также существует нерешенный вопрос относительно того, как подобный "потолок" будет противоречить долгосрочным контрактам и их ценовым условиям. К примеру, основные поставки российской нефти в Китай осуществляются именно по подобным долгосрочным контрактам".

"Практически все страны ОПЕК в настоящее время не могут поддерживать добычу на уровне своей квоты, - уточнил Салихов. - Текущая разница суммарной добычи ОПЕК и квоты составляет около 1 млн б/с. Значительно меньшей своей квоты добывают Нигерия, Ангола, Ирак. Для ОПЕК+ эта разница составляет около 2,5 млн. б/с. из которых примерно 0,8 млн. приходится на Россию. Но меньше своей квоты добывают, к примеру, и Казахстан (0,4 млн), и Азербайджан (0,1 млн). Основные причины связаны с дефицитом свободных мощностей в этих странах, которые можно было бы использовать для наращивания добычи". Источник - НГ

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