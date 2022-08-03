Гагаузы надеются на дождь и Турцию. В молдавской автономии высохли озера, колодцы и родники

07:10 04.08.2022

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

03.08.2022

Спикер парламента автономии Дмитрий Константинов: "В Гагаузии настоящая катастрофа". Фото с сайта www.halktoplushu.md

Правительство Республики Молдова (РМ) в среду приняло решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с гидрологической засухой. По словам министра сельского хозяйства Владимира Боли, это позволит обеспечить население питьевой водой. В Гагаузской автономии, где высохли даже колодцы, не надеются на центральные власти. Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов сказал "НГ", что во второй половине августа делегация местного парламента отправится за помощью в Турцию. Он отметил, что в автономии катастрофа и гагаузы примут все, что дадут: зерно, продовольствие, финансы.



Глава Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов рассказал, что в Гагаузии высохли озера, на 80% ушла вода из колодцев, питающих села, на исходе возможности артезианских скважин, которые наполняют водопроводы в городах. "У нас катастрофа. Кукуруза высохла, земля потрескалась, даже виноградные лозы под солнцем пропадают. Не будет урожая совсем. Фермеры не хотят засевать поля под новый урожай. Мы не надеемся на помощь Кишинева. Президент Майя Санду обещала приехать к нам в Народное собрание, но потом передумала. Я сам к ней съездил. Рассказал о ситуации и о том, что зимой мы пропадем без газа, который подорожал в шесть раз. Но президент сказала, что гагаузы ждут, когда Россия придет на их границы. Я спросил, на кого надеются в Кишиневе – на Евросоюз? Санду подтвердила. Тогда я сказал, что пусть договариваются с Евросоюзом о газе. Президент ответила, что молдавская власть ищет деньги", – передал суть беседы с президентом РМ гагаузский спикер.



Он также отметил: "Мы в хороших отношениях с Россией, но не решаемся обратиться в Москву за помощью, так как понимаем, что ей не до нас сейчас. Потому решили ехать за помощью в Турцию. Поедет делегация Народного собрания, визит уже готовится. Мы примем любую помощь: зерно, продовольствие, финансы. И надеемся, что пойдет дождь".В четверг в столицу Гагаузии должен приехать министр сельского хозяйства РМ Владимир Боля. Он планировал встретиться с руководителями аграрных предприятий. Эту информацию подтвердили в управлении АПК (Аграрно-промышленного комплекса) Гагаузии.



Сообщается, что в повестке дня встречи – обсуждение итогов уборки первой группы зерновых культур и проблем, с которыми сталкиваются аграрии в создавшихся условиях. Но, как отметил Дмитрий Константинов, "в автономии катастрофа, урожая практически нет".



В среду правительство РМ приняло решение ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, предложенный Министерством окружающей среды. По словам министра сельского хозяйства, на следующем заседании комиссии по ЧС будет принято решение "об отступлении от некоторых законов, чтобы облегчить фермерам доступ к воде из прудов". Но в Гагаузии они уже высохли.



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Кукурузы в Молдавии в этом году не будет.

Кадр из видео с сайта www.tvrmoldova.mdГагаузская автономия находится на юге Молдавии, в Буджакской степи, там всегда жарко, хотя в нынешнем году солнце все просто выжигало. Однако и в северных районах республики – сложная ситуация. Там от засухи пострадали не только большие сельскохозяйственные поля, но и огороды сельчан.

Фермер Владимир Иримица из Сорокского района жалуется, что ему нечем поливать сады: "Мы приносим воду отовсюду, где можем ее найти, чтобы хоть обработать деревья от вредителей".



В огородах высохли овощи. Крестьяне беспокоятся, что зимой им нечего будет есть.



Между тем ассоциация "Фермерская сила" еще в июле предлагала правительству объявить чрезвычайное положение в связи с засухой. Об этом фермеры говорили с министром сельского хозяйства. И он отреагировал, но только спустя месяц.



По мнению ассоциации, введение ЧС позволит осуществить ряд важных мер: обратиться к внешним партнерам за финансовыми ресурсами для поддержки пострадавших фермеров; отсрочить платежи (без начисления пени) банкам, поставщикам ресурсов, международным проектам и другим кредиторам; предоставить аграриям налоговые льготы.



Ассоциация также предложила создать с помощью внешних партнеров Интервенционный фонд в рамках Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, который закупил бы у отечественных сельхозпроизводителей не менее 150 тыс. т пшеницы и создал механизм недопущения роста цен на хлеб. На днях было объявлено очередное его подорожание.



Ко всему прочему, оказалось, что в текущем году ни один фермер не застраховал свой урожай от засухи. Фермеры объясняют это тем, что не очень доверяют страховым компаниям из-за неоднозначных условий, выдвигаемых при заключении договоров. С другой стороны, оставшись без урожая, аграрии обратились к правительству с просьбой о помощи.



На фоне засухи в республике вспомнили, что правительство обещало реализовать проект, предусматривающий снабжение Молдавии питьевой водой из Румынии. Но оказалось, что проект строительства акведуков не был реализован, хотя решение об этом было принято еще в мае 2021 года. По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, с 1 мая по 20 июля в Молдавии зафиксирован самый большой дефицит осадков за последние 30 лет.