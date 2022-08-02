Визитом Пелоси на Тайвань Америка простилась с Украиной, - Д.Попов

07:16 04.08.2022

Зрелища стали главной мировой ценностью



Прощай, Украина, здравствуй, Тайвань. Фраза, которую вы только что прочитали, – это и есть главный итог визита Нэнси Пелоси на китайский остров. Потому что в современном мире принцип "хлеба и зрелищ" переменился на "зрелищ и хлеба". Зрелища стали главной ценностью, главной валютой. Они определяют политику, потоки инвестиций, а значит, в конечном счете, и наличие хлеба.



Зрелища стали главной мировой ценностью



Прилетит – не прилетит, собьют – не собьют, долбанет Китай – не долбанет. В труху весь мир или поживем еще? Сколько боевых самолетов и куда кто выпустил, в каких зонах Китай объявил учения и от закупок каких именно морепродуктов из Тайваня отказался. Будут китайцы строить свой завод по выпуску литиевых батарей в США или не будут? Но это уже озвученные факты.



Бывшие вирусологи, ставшие в феврале военными экспертами, в мгновение ока превратились в китаистов. И вот уже началась "аналитика" - испугался Китай или нет, рассуждения о предстоящих товарищу Си выборах и "сметут ли его комсомольцы", которые настроены проамерикански, или, наоборот, начнется чистка и он их сметет. Выводы, что Китай не потянет военное противостояние с США, но ответит в политической и экономической плоскости. Что в восточной культуре и менталитете важен процесс: "у самурая нет цели, есть только путь", и главное – не потерять лицо, а значит, у Си нет иного выхода, как медленно, методично, в духе китайской пытки мстить Америке. А потому – максимально сближаться с Россией. Ни и, конечно, опять же войнушка – возьмет НОАК Тайвань до конца года или нет? И по новому кругу, - какие могут последствия от военного решения вопроса, впишутся ли США за Тайбей или опять будут только условные "Хаймарсы" поставлять и потянут ли два фронта.



Не отстают и американисты: упрочат ли демократы свои позиции в краткосрочном периоде из-за безбашенности Пелоси или Трамп получит выгоду в долгосрочном периоде из-за проблем противостояния Китая и США. В каких отраслях американская экономика критически зависит от Китая и что там с "Хуавеем"?



А что там в Песках?



Странно, да? Каких еще Песках? Ах, на Украине… А между тем Зеленский говорит, что там ад. Там и правда у ВСУ катастрофические потери. Читать то, что пишут украинские солдаты (даже при том, что это противник) – страшно.



Но кому это интересно? За первые месяцы публика уже пресытилась бучей-ирпенем-изнасилованным холодильником. Кто там куда наступает, отступает, что захватил, а что оставил, людей за океаном не волнует вообще, в Европе уже почти не волнует. Европу больше волнует зима и хватит ли хвороста. Теряется интерес. Возможно, поэтому попытка контрнаступления ВСУ на юге неминуема. Зеленский тоже понимает, что главная ценность – зрелища. Под зрелище можно и еще денег и оружия выпросить – западный электорат позволит это своим политикам.



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Но это будет последний акт спектакля. Зеленскому, может быть, даже дадут выйти на прощальный поклон и похлопают. Но на этом – все. Пентагон свое получил, собственные провалы в экономике Путиным на время прикрыли. Европа еще потрепыхается, поскольку все под боком, но в Америке это больше не работает – устала публика, глаз замылился. Для новых политических ходов и новых "понятных" народу - ну, как же, вон чего творится – инвестиций ВПК и прочего большого капитала нужно новое зрелище.



Америка начала новое представление, хоть и по старому шаблону борьбы за демократию. Два таких шоу одновременно даже США не вывезут. А потому, здравствуй Тайвань, прощай Украина.



Дм.Попов