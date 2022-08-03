Вклад американского ВПК в американскую демократию, - Е.Пустовойтова

07:50 04.08.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 03.08.2022



"Угроза ядерной войны может только возрасти, если текущий бюджет Пентагона будет выполнен так, как запланировано"



По информации Международного института стратегических исследований (IISS) в текущем году военный бюджет Пентагона составляет 738 миллиардов долларов и в 12 раз превышает военный бюджет России. На круг военный бюджет США равняется расходам на оборону 15 крупнейших экономик мира от Китая до Израиля включительно. Однако и этого мало. На следующий год президент США Байден запросил у конгресса 813 миллиардов долларов.



Американским законодателям есть от чего возмутиться. По данным Бюро статистики труда, годовая инфляция в США в июне 2022 года составила 9,1 процента – самый высокий показатель за 42 года. Продукты питания подорожали на 10,4, бензин – на 60 процентов. Для среднего американца, который тратит значительную часть дохода на еду и транспорт, реальный уровень инфляции еще выше.



Однако на Капитолийском холме возмутились немногие. Республиканцы Барбара Ли (Barbara Lee) и Марк Покан (Mark Pocan) собрали группу демократов в палате представителей, представивших поправки к Закону о разрешении национальной обороны (NDAA), которые сокращают текущие военные расходы США на 100 миллиардов долларов и сводят на ноль попытку Байдена удовлетворить запрос Пентагона на предстоящий финансовый год.



"Настало время, – говорит Барбара Ли, – перестроить наши приоритеты, чтобы отразить неотложные потребности общин по всей стране… ни одна из которых не будет удовлетворена за счет увеличения военных расходов. Сокращение нашего военного бюджета на 100 миллиардов долларов гарантирует, что наша национальная безопасность действительно сосредоточена на американском народе, а не на прибылях оружейной промышленности".



Однако судьба поправок о сокращениях военного бюджета, внесенных республиканцами, была печальна. Законодатели в комитетах палаты представителей и сената по вооруженным силам, подконтрольных демократам, поддержали выделение 37 миллиардов долларов и 45 миллиардов долларов соответственно в бюджет Пентагона, сверх тех 813 миллиардов, которые запросил у конгресса Байден. Лоббистов американского ВПК в конгрессе достаточно.



Из доклада Public Citizen, опирающегося на данные о финансировании американских выборов, опубликованные изданием OpenSecrets.org., следует, что главными получателями "взносов на храбрость" из средств военно-промышленного лобби за последние два года в палате представителей Конгресса США были Майк Роджерс, штат Алабама (404 525 долларов), Роб Уиттман, штат Вирджиния (237 799 долларов), Майк Тернер, штат Огайо (150 950 долларов), Джо Кортни, штат Коннектикут (131 000 долларов) и Элейн Лурия, штат Вирджиния (127 743 доллара). Все голосовали за увеличение бюджета Пентагона. В сенате главными получателями "подкормки ВПК", поддержавшими в июне увеличение военного бюджета, были сенатор Дж. Джим Инхоф, штат Оклахома (874 876 долларов), Джек Рид, округ Колумбия (822 757 долларов), Тим Кейн, штат Вирджиния (616 152 доллара), Джин Шахин, округ Колумбия (467 032 доллара) и Роджер Уикер, округ Колумбия (409 842 доллара).



Простая арифметика показывает, что средний вклад ВПК в предвыборную кампанию члена комитета палаты представителей или сената по вооруженным силам, проголосовавшего за увеличение военных расходов на 2023 финансовый год, более чем в три раза превышает средний вклад ВПК в предвыборную кампанию тех, кто проголосовал против. Те, кто за, получили в среднем по 151 722 доллара. Те, кто против, – по 42 967 долларов.



Только за последний избирательный цикл в 2020 году было "инвестировано" 2 990 252 доллара членам комитета по вооруженным силам палаты представителей и 7 175 092 доллара – членам комитета по вооруженным силам сената.



Доклад Public Citizen указывает: "Американский военно-промышленный комплекс создал мощную машину политического влияния, которая выходит далеко за рамки расходов на предвыборную кампанию... Взносы военно-промышленного комплекса вознаграждают и поощряют конгресс вкладывать деньги в Пентагон, несмотря на то что многие человеческие потребности и невоенные интересы безопасности (например, борьба с пандемиями или климатическим хаосом) остаются крайне недофинансированными".



Это кардинальное противоречие между задачей власти заботиться о благосостоянии народа и потребностью представителей власти потуже набить свой кошелек разрешается просто: военные подрядчики выделяют членам конгресса миллионы долларов (покупают их голоса) в этом году, потому что это принесет фантастическую прибыль в следующем году. Как подсчитали авторы доклада Public Citizen, военная отрасль вложила в последний избирательный цикл около 10,2 миллиона долларов в членов ключевых комитетов конгресса и теперь рассчитывает получить почти 450 000 процентов (!) прибыли от своих "инвестиций". Поэтому Пентагон не боится ни Барбары Ли, ни ее комитета по сокращению расходов на оборону. Старейший еженедельник США The Nation пишет: "Администрация Байдена представила ошеломляющий запрос в размере 813 миллиардов долларов на "национальную оборону"... Этот запрос гораздо больше, чем пиковые расходы в годы Корейской или Вьетнамской войн, и намного более чем на 100 миллиардов долларов превышает расходы в разгар холодной войны. И все же оружейная промышленность и ястребы в конгрессе теперь требуют, чтобы было потрачено еще больше... Угроза ядерной войны может только возрасти, если текущий бюджет будет выполнен так, как запланировано".



При этом Пентагон – только один из элементов все более дорогостоящего американского "государства национальной безопасности". Добавление к бюджету Пентагона других военных расходов – на разведку, спецслужбы и внутреннюю безопасность – делает "бюджет национальной безопасности 2023" ошеломляющим колоссом в 1,4 триллиона долларов.