Киевский режим зиждется на исторической лжи, - С.Князев

07:53 04.08.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 04.08.2022



Фальсификация истории как украинская идеология и шут Зеленский



Клоун-президент Зеленский за короткое время своего правления успел порядком потоптаться на истории и всласть поиздеваться над ней. Не раз выставлял себя на посмешище в глазах людей здравомыслящих. Многие помнят его "исторические" перлы" по поводу роли Красной армии в победах Великой Отечественной войны. Освенцим, убеждал Зеленский простодушную украинскую аудиторию, освобождали от немцев "украинцы 1-го Украинского фронта", а саму Украину – войска антигитлеровской коалиции вместе с "повстанцами" (украинскими, конечно). Однако одно дело – нелепая словесная эквилибристика, другое дело – фальсификации истории на систематической основе как часть официальной государственной идеологии.



Год назад Зеленский учредил престранный праздник "День украинской государственности", привязав его ко Дню крещения Руси князем Владимиром, равноапостольным святым Русской церкви. А в этом году, поздравляя население с придуманным им "праздником", сын еврейских родителей понес украинскую националистическую околесицу.



"Оно [государство Украина] берет свое начало не менее полутора тысяч лет назад. Со времени… когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Оно – единственный законный наследник Киевской Руси, достояний и достижений наших правителей. Аскольда и Дира, Вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", – объявил Зеленский.



Собственно, разговоры о том, что "украинские государственные традиции" восходят ко временам Древней Руси, ведутся фанатами жанра уже более сотни лет – со времен Михаила Грушевского и Николая Аркаса. Однако объявить Украину "единственным законным наследником" Руси не решался никто. Не решался это ни один уважающий себя историк, литератор, государственный деятель из родившихся на Русской земле.



Заметим здесь, что государства под названием "Киевская Русь" никогда не существовало. Этот термин был придуман историками XIX века (в частности, Михаилом Максимовичем), чтобы обозначать отдельно взятое Киевское княжество. Позже его использовали для описания исторического периода, когда Киев был центром Древней Руси (после Новгорода). А сами русичи называли свою землю просто Русью.



И правили в Древнерусском государстве не потомки легендарного Кия, которого могло никогда и не существовать, а Рюриковичи, которые пришли в Киев из Новгорода.



Ни о какой "Украине" никто на Руси не ведал ни сном ни духом. Слово "оукраина" как имя нарицательное впервые было упомянуто в Киевской летописи Ипатьевского свода, известного по спискам XV-XVI веков, при описании событий 1187, 1189 и 1213 годов. Слово это использовалось без каких-либо географических привязок. И так оно будет использоваться еще несколько столетий.



В XII-XIV веках русичи освоили значительные территории в европейской части современной России. В процессе освоения принимали участие и потомки вятичей, живших на Оке и Среднем Доне еще в I тыс. н. э., и выходцы из Поднепровья. Так, на Оку массами переселялись, например, выходцы из Киевской земли.



На фоне ослабления Византии и напора кочевников из причерноморских степей значение торгового пути "из варяг в греки" падало, а значение пути по Волге, напротив, возрастало. К тому же жизнь во Владимиро-Суздальской Руси была богаче и безопаснее, чем в Киеве.



В середине XII века Андрей Боголюбский, внук Владимира Мономаха, о котором напыщенно говорил Зеленский, официально перенес великое княжение из Киева во Владимир.



"До сих пор звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом. Князь, признанный старшим среди родичей, обыкновенно садился в Киеве; князь, сидевший в Киеве, обыкновенно признавался старшим среди родичей: таков был порядок, считавшийся правильным. Андрей впервые отделил старшинство от места: заставив признать себя великим князем всей Русской земли, он не покинул своей Суздальской волости и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда", – писал выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский.



Макет древнего Владимира



Макет древнего Владимира



У Зеленского, однако, Владимир Мономах был "украинцем", а его родной внук и прямой наследник Андрей Боголюбский – "москалем". Такая вот "оукраинная" логика.



В 1240 году Киев разорили монголы, после чего в междоусобных войнах он окончательно пришел в упадок. В 1299 году киевский митрополит Максим перенес свою резиденцию во Владимир-на-Клязьме. А еще 26 лет спустя митрополит Петр сделал своей резиденцией стремительно возвышающуюся Москву. Начиная с XIV века, большинство московских князей становятся носителями великокняжеского титула.



Зеленский может рассказывать что угодно, но и представители правящего дома на Руси – великие князья Рюриковичи, и руководители киевской митрополии, и жители Поднепровья, тысячами переселявшиеся на Оку, неоспоримо дают нам понять, что главная линия древнерусской (общерусской) государственности была перенесена сначала во Владимир, а затем в Москву.



Древняя Русь – общая колыбель тех, кто называют себя сегодня русскими, украинцами и белорусами. А единственным политическим наследником Древней Руси стало Русское государство с центром в Москве. В XIV столетии земли Южной и Западной Руси были захвачены польскими и литовскими оккупантами. Москва же, в которой по-прежнему правили потомки Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, в XV веке окончательно сбросила с себя ордынское иго и стала превращаться в великую державу. И именно Москва в XVII столетии пришла на помощь предкам современных украинцев, которых польские паны превратили в бесправных рабов.



Зеленский в очередной раз продемонстрировал, что киевский режим зиждется на исторической лжи. И победа России в начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции станет победой исторической правды.