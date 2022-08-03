Депутата Госдумы Белоусова осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке

08:10 04.08.2022

03.08.2022

Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке

Мосгорсуд приговорил к 10 годам депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей.



По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов и главбух челябинского ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве. За взятку (20% от прибыли) им предоставлялись самые выгодные условия заключения государственных контрактов и "полное избавление от конкуренции". Объем ежемесячной суммы составлял 10 млн рублей. В Челябинске деньги получала теща Белоусова Маргарита Бутакова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала супруга парламентария. Таким образом, в течение нескольких лет политик получил в качестве взятки более 3,25 млрд рублей - это крупнейшая взятка в истории современной России. Вину в содеянном он не признал.



"Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей", – говорится в приговоре судьи Андрея Гурова. При этом суд уточнил, что наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.



Как отметил судья, Белоусов совершил корыстное и особо тяжкое преступление, его исправление возможно только в условиях изоляции от общества.



Депутату запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных работ сроком на 15 лет. Кроме того, суд посчитал необходимым лишить его награды "За заслуги перед Отечеством" II степени.



После начала расследования Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности, но мандат он не утратил. Во время рассмотрения дела политик находился под подпиской о невыезде. Вчера он присутствовал в Мосгорсуде на оглашении первой части приговора, а сегодня на заседание не явился. Адвокаты заявили, что это связано с занятостью их подопечного. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.



Напомним, по закону, после оглашения решения судьи депутата должны были взять под стражу.



"Если будет установлено, что Белоусов действительно скрылся от наказания по неуважительной причине, приставы объявят депутата в розыск", – сказал судья.



Теща парламентария получила четыре года условно.



"Взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей", – говорится в приговоре. Изъятые у фигурантов дела в ходе расследования денежные средства и недвижимость будут взысканы в счет погашения ущерба, отметил судья.