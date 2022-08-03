Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе

08:26 04.08.2022

Техника иранской армии перебрасывается ближе к границе с Азербайджаном на фоне роста напряженности в Нагорном Карабахе. Кадры показал иранский Telegram-канале Sepah Pasdaran.



Официального подтверждения этой информации нет.



На кадрах можно заметить, что военную технику – танки и самоходные артиллерийские установки - перевозят на грузовиках. Куда именно происходит переброска не указано. Кадры сняты на фоне закатного солнца.



В марте 2022 года Корпус стражей исламской революции предупредил, что не потерпит изменения границ соседних государств, поэтому "любое военное вторжение в Армению столкнется с реакцией Вооруженных сил Ирана". Иран и Азербайджан имеют общую границу в 400 километров.



В среду, 3 августа, Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в эскалации. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. Пресс-служба армянской армии заявила, что азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, из-за чего был смертельно ранен военнослужащий, а еще 8 - ранены. В военной прокуратуре Азербайджана же заявляют, что в результате атаки Армении из-за пулевого ранения погиб военнослужащий Азербайджана.



После этого в Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию.