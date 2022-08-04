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Китай хитрый - ждет, когда мимо проплывет отрубленная кем-то голова врага, - Регнум
09:45 04.08.2022

4 августа 2022 |
В Якутии неоднозначно отреагировали на визит на Тайвань Нэнси Пелоси и на то, что Китай не реализовал свои угрозы. Пользователи соцсетей напомнили, что вековая мудрость КНР - сидеть на берегу реки и ждать, когда по ней проплывет труп врага, убитого кем-то другим.

АЛЕКСАНДРА МАЙЕР, 4 августа 2022, В Якутии бурно обсуждают визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и связанную с ним реакцию Китая. Мнения о том, как должны были действовать в ответ в КНР, разделились.

"Удивительно, как много людей в России сейчас переживает из-за того, что Китай не стал гробить свои экономику и армию ради амбиций отдельных политиков", - констатировал политобозреватель и журналист из Якутии Виталий Обедин.
"Китай откровенно сел в лужу со своими угрозами в адрес США и Пелоси. Даже больших экономических санкций со стороны Китая не последует, не говоря уже о военных мероприятиях", - уверен аналитик Сергей Степанов.
Он подчеркнул, что авторитет страны исходит из могущества этой страны, как экономического, так и военного. Чем больше авторитет страны, тем выше ее амбиции и "тем больше наездов на другие страны, кроме тех сателлитов, которые уже в услужении у более могущественных стран", высказал мнение эксперт.

"Для сохранения своей экономики Китай доказал, что китайских предупреждений может быть сколько угодно, лишь бы мандарины оставались мандаринами для экономически устроенного китайца. Между прочим, никогда в своей истории китайцы не жили так хорошо, как в последнее время (мне так кажется). Китайцам есть что терять, кроме цепей", - считает Сергей Степанов.
"Китай всегда хитрый, знает, что делает", - высказала мнение в телеграм-канале Людмила Пахомова.

"По идее, они укрепили бы свою экономику и угробили экономику США. Я не переживаю за Китай, но вижу, какую возможность он упустил. Визит Пелоси был и является идеальным предлогом получить тайваньские технологии. Жаль, что не воспользовались этим", - написал пользователь NN.

"Пелоси открыто поддержала Тайвань против материкового Китая, тем самым подняла антикитайские настроения в мире. Теперь Байден должен признать Тайвань отдельным государством", - предположил Борис Николаев.

"Китай просто еще не готов, лет 5 хотя бы - и он будет готов угробить и экономику, и армию", - отметил LanZar.

Некоторые пользователи недоумевают, почему в Китае не выполнили свои угрозы.

"Зачем тогда столько громких заявлений было?" - поинтересовалась olgatelega.

"Это еще называют ожиданием на берегу реки, когда таки проплывет отрубленная голова врага. Отрубленная кем-то другим", - подчеркнул аналитик Сергей Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, вопреки протестам Пекина. За последние 25 лет американские политики такого ранга ни разу не посещали остров.

4 августа 2022

Источник - regnum.ru
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