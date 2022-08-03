Место дислокации таджикского Шуроабадского погранотряда перенесено поближе к границе с Афганистаном

09:48 04.08.2022

Власти переносят место дислокации Шуроабадского погранотряда из административного центра района Шамсиддини Шохин (бывший Шуроабад) на самый сложный для контроля участок таджикско-афганской границы.



Пограничники будут размещены на новом месте вблизи от кишлака Ел в этом районе, который расположен примерно в 4 километрах от линии границы. Этот пограничный отряд был сдан в эксплуатацию в конце мая во время посещения района Шамсиддини Шохин президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Зафар Гулзода, председатель района Шамсиддин Шохин, сказал, что теперь погранотряд находится ближе к границе для того, чтобы "обеспечить безопасность и спокойствие на границе в целях защиты любимой родины".



Старое место дислокации находилось примерно в 20 километрах от границы и обеспечить должную охрану линии госграницы отсюда было невозможно. Сейчас же место дислокации пограничников находится на географически сложном участке.



Граница между Афганистаном и Таджикистаном в этой местности проходит по руслу реки Пяндж. Однако вдоль русла реки нет дороги, по которой могли бы передвигаться наряды пограничников и контролировать границу. Из-за отсутствия дороги и сложной пересеченной местности этот участок границы был вне зоны контроля пограничников и в течение многих лет здесь было пристанище афганских контрабандистов. Сейчас здесь начали строить дорогу.



По словам Гулзода, здесь уже проложено около 30 километров автодороги. Для полного же контроля границы в этом районе необходимо построить еще около 100 километров дороги.



Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном в районе Шамсиддин Шохин составляет 145 километров.



После прихода к власти в Афганистане талибов таджикские власти укрепили линию госграницы. И хотя и руководство района Шамсиддини Шохин говорит, что поводов для беспокойства сейчас нет, но проводимые мероприятия по укреплению линии границы показывают, что обстановка здесь не так проста, как об этом говорят.



Махмудджон Рахматзода

RahmatovM@rferl.org



3 авг. 22