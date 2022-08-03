Таджикистан продолжает возвращать вдов и детей басмачей на родину. Зачем?

09:51 04.08.2022

Из Сирии - в Душанбе. Где размещены жены и вдовы таджикских боевиков ИГ?



Жены и вдовы таджикских боевиков ИГ, возвращенные из Сирии в Таджикистан, содержатся не под арестом, а в одном из санаториев.



Глава Комитета по делам женщин и семьи Хилолби Курбонзода сообщила 2 августа в ходе полугодовой пресс-конференции в ответ на вопрос Радио Озоди, что этим женщинам необходим определенный период времени для адаптации к нормальной жизни и санаторий – лучшее место для этого.



"Мы ежедневно справляемся об их состоянии, разговариваем с ними. Вы знаете, в каком психическом состоянии находятся женщины, которые много лет жили в условиях войны, им нужен определенный период времени после их возвращения", - сказала она.



При этом конкретное место нахождение женщин она не назвала, как и насколько оперативно и справедливо будут рассмотрены их дела. Но, отметила Курбонзода, они обеспечены психологами и юристами.



25 июля 146 таджикских женщин и детей были возвращены в Таджикистан из лагеря Аль-Хол (Аль-Холь) в районе Хасака в Сирии, который считается территорией, находящейся под контролем сирийских курдов.



Весной 2019 года в Таджикистан были возвращены 89 детей из Ирака. Десятки таджикских женщин приговорены в этой стране к длительным тюремным срокам, но вернуть их невозможно, потому что до сих пор между Ираком и Таджикистаном нет соглашения об экстрадиции граждан для дальнейшего отбывания срока наказания на родине.



Новость о возвращении группы женщин и детей из Сирии обнадежила и жительницу Душанбе Сабзагул Камолову, дочь которой находится в Ираке. Зухро Ходжаева, ее дочь, с мужем и четырьмя детьми выехала в Ирак в 2014 году. Своего пятого ребенка она родила уже в заключении. В 2019 году власти Таджикистана вернули пятерых детей Зухро на родину вместе с десятками других детей и подростков.



Сабзагул Камолова говорит, что вести о возвращении из Сирии жен боевиков и их детей вновь возрождают в ней надежду на возвращение ее дочери. "Мы всегда ждем ее, ждем, что может сегодня-завтра она вернется. Больше ни о чем не могу думать, мы ждем ее и внуков", - сказала собеседница.



По данным Радио Озоди, женщины – члены семей таджикских боевиков ИГ неоднократно призывали власти страны содействовать их возвращению. Они сами сообщили в компетентные власти о том, что они находятся в стране, где до сих продолжаются боевые действия, и желали вернуться обратно в Таджикистан.



Фаридун Ходизода, эксперт по религиозным вопросам, считает, что хотя большинство этих женщин отправились в страны Ближнего Востока по инициативе своих мужей, на них нет вины и они не должны подвергаться жестокому обращению. "С ними должен работать адвокат, это тоже очень важно. И, конечно же, нужно дать им возможность встретиться с членами их семей - отцом, матерью или братом. Люди даже в заключении имеют право на свидание со своими близкими", - отметил эксперт.



Власти говорят, что большинство из возвращенных женщин являются женами боевиков ИГИЛ, которые были убиты во время боевых действий. Часть из этих женщин находится в тюрьмах, часть – в лагерях для беженцев.



С 2014 года, когда ИГ объявило о создании Исламского Халифата, по данным таджикских властей, около 2 тыс таджикских граждан перебрались в Сирию и Ирак. Большинство из них либо убиты, либо заключены в тюрьму, либо до сих пор числятся пропавшими без вести.



Сарвиноз Рухулло

JurabaevaS@rferl.org



Нигора Фазлиддин

FazliddinF@rferl.org