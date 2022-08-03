Галым Курман назначен главой "Центра поддержки гражданских инициатив" Казмининформа

09:54 04.08.2022

Приказом министра информации и общественного развития РК Галым Кyрман назначен председателем правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив", передает Zakon.kz.

Галым Курман окончил Южно-Казахстанский государственный университет, Международный гуманитарно-технический университет.



Трудовую деятельность начал в качестве главного экономиста службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.



Работал заместителем акима Жетысайского района Туркестанской области, членом Ревизионной комиссии в городах Астана и Шымкент, заместителем руководителя Центрального аппарата партии Nur Otan.



С 2016 года имеет квалификацию "государственного аудитора".



С марта текущего года – исполняющий обязанности председателя Правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".



Награжден медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл", нагрудным знаком "Қаржы сақшысы" ІІІ степени.