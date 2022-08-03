|Галым Курман назначен главой "Центра поддержки гражданских инициатив" Казмининформа
09:54 04.08.2022
Приказом министра информации и общественного развития РК Галым Кyрман назначен председателем правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив", передает Zakon.kz.
Галым Курман окончил Южно-Казахстанский государственный университет, Международный гуманитарно-технический университет.
Трудовую деятельность начал в качестве главного экономиста службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.
Работал заместителем акима Жетысайского района Туркестанской области, членом Ревизионной комиссии в городах Астана и Шымкент, заместителем руководителя Центрального аппарата партии Nur Otan.
С 2016 года имеет квалификацию "государственного аудитора".
С марта текущего года – исполняющий обязанности председателя Правления НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".
Награжден медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл", нагрудным знаком "Қаржы сақшысы" ІІІ степени.