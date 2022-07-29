 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.08.2022
11:21  Когда юань займет место доллара и евро в России? - Взгляд
11:14  Российская нефтянка удивила не только Запад, - Ольга Самофалова
11:11  Россия укрепляет свои позиции в "остальном" мире, - Камран Гасанов
10:44  В Узбекистане разблокировали Twitter и другие соцсети
10:19  Что не так с кадрами для KZздравоохранения? - А.Темирева
09:54  Галым Курман назначен главой "Центра поддержки гражданских инициатив" Казмининформа
09:51  Таджикистан продолжает возвращать вдов и детей басмачей на родину. Зачем?

09:48  Место дислокации таджикского Шуроабадского погранотряда перенесено поближе к границе с Афганистаном
09:45  Китай хитрый - ждет, когда мимо проплывет отрубленная кем-то голова врага, - Регнум
09:08  Каракалпакская боль. Кто на самом деле Людмила Козловская: правозащитница или хитрый провокатор?
08:26  Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе
08:10  Депутата Госдумы Белоусова осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
07:53  Киевский режим зиждется на исторической лжи, - С.Князев
07:50  Вклад американского ВПК в американскую демократию, - Е.Пустовойтова
07:16  Визитом Пелоси на Тайвань Америка простилась с Украиной, - Д.Попов
07:10  Гагаузы надеются на дождь и Турцию. В молдавской автономии высохли озера, колодцы и родники
07:05  ОПЕК+ решил не душить российский экспорт, - А.Комраков
00:07  Повышение зарплат кыргызстанским госслужащим: кому и сколько
00:05  CNN: Замерзшие и немытые: европейцев ждет незавидная участь без российского газа
00:04  Тайбэй первым: как Пекин ответит Вашингтону на тайваньский визит Пелоси
00:01  Нефтяные генералы ОПЕК+ лишили США дешевого бензина: какова роль России
Среда, 03.08.2022
23:37  Погибла Герой армии ДНР полковник Ольга Качура
22:06  Как завербоваться в российскую ЧВК "Вагнер"
22:01  Москва тихо ловит и депортирует в Таджикистан памирских "активистов"
21:57  Талибский командир Мулла Джан заявил, что за неделю может захватить весь Таджикистан
20:52  Пресс-службу президента Кыргызстана возглавил скандально известный журналист Дайырбек Орунбеков
17:02  Покупателям нефти предрекли борьбу за каждую бочку
16:57  "Оскорбление лично Си Цзиньпина". Оценена вероятность разрыва отношений КНР и США после визита Пелоси
13:43  Чем опасен конфликт Китая и Тайваня для мировой электроники. Разбор
12:20  Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
12:17  Почему в Узбекистане не популярно донорство крови?
12:13  Оборот на восток: российские компании начали занимать в юанях
11:56  От 300 до 25 тыс сомони. Какие пенсии получают в Таджикистане?
11:52  Почему опять победят республиканцы и Трамп? Логика американских выборов, - В.Овчинский
11:48  Афганистан погасил долг за электроэнергию перед Узбекистаном
11:47  Туранская валюта или евразийская? Оба проекта денежной интеграции не противоречат друг другу, - А.Разуваев
11:42  Мы живем в мире, которым управляют идиоты.., - Иван Охлобыстин
11:36  Казахстан. В 40% сел по-прежнему нет центрального водопровода
11:33  Служба в резерве и свое оружие: какие цели поставил Казахстан в военной сфере
06:59  Казахстан. Миграционно-демографический тупик, - Данияр Ашимбаев
06:51  "Случайный пост" Медведева довел правящую "элиту" Казахстана до настоящей истерики, - Айнур Курманов
06:44  Долетевшая до Тайваня Пелоси нанесла сокрушительный удар по отношениям США с Китаем, - "Ъ"
06:40  В Киргизии хотят снять художественное кино про жизнь и подвиги действующего президента
06:36  Дело о смерти казахстанки в Грузии: суд вынес приговор
06:05  Саакашвили меняет политику на свободу, - Юрий Рокс
00:46  Пекин и Вашингтон не готовы воевать из-за Пелоси. Китайские и американские авианосцы лишь взбаламутили воду вокруг Тайваня, - НГ
00:30  Качественный состав руководства Казахстана оптимизма пока не вызывает, - Данияр Ашимбаев
00:27  Экс-муфтия Киргизии Токтомушева заставили вернуть притыренные деньги хаджа
00:25  В условиях санкционной войны Индия расширяет торгово-экономические связи с Россией
00:18  Стало известно, почему Пекин "проглотил" визит Нэнси Пелоси на Тайвань, - "МК"
00:15  Европа без воды? Гражданам Германии рекомендовали реже мыться и отказаться от мяса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Что не так с кадрами для KZздравоохранения? - А.Темирева
10:19 04.08.2022

Что не так с кадрами для отечественного здравоохранения?
В стране функционируют несколько ведущих медицинских ВУЗов, обладающих богатой историей и уже не один десяток лет воспитывающих медработников. Медицина несмотря ни на что продолжает оставаться одной из престижных и востребованных профессий. Каждый год тысячи абитуриентов штурмуют двери приемных комиссий чтобы сдать документы в один из медвузов страны. Недаром ведущие высшие медицинские учебные заведения равномерно распределены по Казахстану в крупных городах.

В южной столице располагается старейший медицинский ВУЗ - Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова. Университет по праву имеет статус национального, каждый третий медработник страны был выпускником именно этого университета. На сегодняшний день университет имеет следующие школы и факультеты: Школа общей медицины, Школа общественного здравоохранения, Школа педиатрии, Школа фармации, Школа стоматологии и международный медицинский факультет.

В столице Казахстана медиков готовит Медицинский университет "Астана", в котором имеются факультет общественного здоровья и менеджмента, факультет медицины, факультет стоматологии, факультет сестринского дела, факультет фармации.

В центре страны располагается Карагандинский государственный медицинский университет со следующими школами и факультетами: Школа медицины, Школа общественного здоровья и биомедицины, Школа резидентуры и профессионального развития, международный медицинский факультет, Школа сестринского образования, Школа стоматологии, Исследовательская школа, Школа фармации.

В Актобе Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова обучает студентов на факультете общей медицины, факультетах общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и сестринского дела и Международном медицинском факультете.

И на востоке медицинское образование представлено одним из старейших ВУЗов Медицинским университетом в г. Семей, в котором также есть школы медицины, общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и сестринского дела и школа по работе с обучающимися иностранными студентами.

Перечисленные пять медицинских ВУЗов на сегодняшний день являются основными поставщиками медицинских кадров в стране, а в последнее время и в зарубежье. Причем отток медработников действительно имеет место, за последние пять лет их количество достигло 5 тысяч единиц.

Вместе с тем, дефицит медработников по стране с 2017 по 2021 год увеличился в два раза - с 10 тысяч до 23 тысяч единиц. Покрытие дефицита решается за счет совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства варьируется от 1,5 до 2 ставок. Понятно, что это приводит к высокой нагрузке на медицинских работников, особенно в условиях пандемии. Отсюда профессиональное выгорание, уход из профессии, неизбежные врачебные ошибки, ухудшение качества оказываемой помощи. Прибавьте сюда еще и участившиеся жалобы населения и даже покушения на жизнь врачей.

Напомним, история развития отечественного здравоохранения богата на эксперименты, результаты которых потом приходится исправлять в спешном порядке.

Так в 2006 году была принята концепция "О ликвидации факультета педиатрии" в Казахстане. И с 2007 года в медицинских вузах прекратили набор студентов на специальность "педиатрия" и начали обучать студентов общемедицинского направления (пять лет обучения в бакалавриате и два года интернатуры). После семи лет обучения вузы выпускали врачей общей практики, то есть семейных врачей. К чему это привело все помнят, возник дефицит врачей-педиатров. Если в 2012 году на 10 тыс. населения страны приходилось четыре педиатра, то в 2015 году только три, а в Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях в 2015 году на 10 тыс. человек в сельской местности всего 1 педиатр. Таким образом к 2016 году детское население страны практически осталось без своих врачей, а нагрузка на врачей общей практики, наоборот, увеличилась в разы.

Еще одним печально известным опытом, можно считать идею семейных врачебных амбулаторий, когда тогдашнее руководство Минздрава, решило, что в переоборудованных зачастую из квартир помещениях, врачи способны вести прием населения по всем направлениям. В результате, на стесненных квадратных метрах вынуждены были дожидаться приема врача общей практики и стар и млад, что отнюдь не способствовало снижению заболеваемости. Помнится на этой теме реформирования советской системы здравоохранения кто-то успешно произвел защиты многочисленных кандидатских и докторских степеней, но об этом никто сегодня не любит вспоминать.

Тогда же произошел массовый отток опытных врачей из государственных поликлиник и стационаров, что привело естественно к разрыву в многолетней системе послевузового воспитания и наставничества, ведь не секрет, что диплом ВУЗа, пусть даже и с отличием, не есть гарантия хорошего специалиста.

Сегодня в регионах, на участках по несколько месяцев нет необходимых специалистов: педиатров, гастроэнтерологов, терапевтов, кардиологов… Список можно продолжать бесконечно.

Как следствие, готовить медработников вышеназванным ВУЗам необходимо в два раза больше, но без ущерба качеству подготовки. Благо сейчас у медвузов есть возможность самим разрабатывать образовательные программы. Каждый ВУЗ имеет свои клинические и научно-исследовательские базы, а некоторые имеют и филиалы в других регионах Казахстана. Материальное положение ВУЗов также внушительное и сейчас их бюджеты составляют несколько десятков миллиардов тенге в год.

Кроме того, данные ВУЗы реорганизованы в некоммерческие акционерные общества со всеми атрибутами современного корпоративного управления: Совет директоров и Правление, например. Конечно, какие личности представлены в Советах директоров это вопрос спорный и требует отдельного рассмотрения. Зачастую это пенсионеры-чиновники.

Однако то, что происходит с руководством ВУЗов в последние 2-3 года также вызывает вполне резонные вопросы. За этот период сменились абсолютно все ректоры в данных университетах. Причем в некоторых кресло ректора остается вакантным до сих пор, а в некоторых университетах ректорами стали бывшие чиновники минздрава, опять же ничего плохого в этом возможно и нет, главное, чтобы это не стало привычкой у чиновников, увидевших в этом, возможность обустройства удобной и приятной синекуры.

Доказательством может послужить совсем недавний факт, когда приговором суда №2 района "Байқоңыр" г. Нур-Султан к 3 годам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осуждена экс-проректор НАО "Медицинский университет Астана". Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов США от руководителя частных компаний за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника.

То есть тема коррупции в руководстве университетов не теряет своей актуальности. И размер упомянутой суммы взятки за кресло ректора говорит о коррупционной привлекательности должности, так как "отбить" эту сумму одной только зарплатой явно не получится.

А что тогда происходит среди руководителей среднего звена и в преподавательском составе? А что, делают сегодня врачи, которые будучи студентами купили свои оценки, даже представить страшно.

Кадры решают все, и похоже нынешнему руководству Минздрава, необходимо в срочном порядке, принимать меры по отношению к системе образования, поскольку завтра, может статься, лечить нас будет некому.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Темирева Алина
29.07.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659597540


Новости Казахстана
- Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Кадровые перестановки
- Исполнение поручений Президента: Как обеспечивается энергетическая безопасность страны
- Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- Судом вынесено решение по иску жителей ЖК "Хайвил"
- Ситуацию по COVID-19 обсудили на заседании Правительства РК
- Алихан Смаилов поручил активизировать работу по Нацпроекту "Сильные регионы – драйвер развития страны"
- Миграционно-демографический тупик
- Усилить меры безопасности на воде поручил Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  