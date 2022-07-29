Что не так с кадрами для KZздравоохранения? - А.Темирева

10:19 04.08.2022 Что не так с кадрами для отечественного здравоохранения?

В стране функционируют несколько ведущих медицинских ВУЗов, обладающих богатой историей и уже не один десяток лет воспитывающих медработников. Медицина несмотря ни на что продолжает оставаться одной из престижных и востребованных профессий. Каждый год тысячи абитуриентов штурмуют двери приемных комиссий чтобы сдать документы в один из медвузов страны. Недаром ведущие высшие медицинские учебные заведения равномерно распределены по Казахстану в крупных городах.



В южной столице располагается старейший медицинский ВУЗ - Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова. Университет по праву имеет статус национального, каждый третий медработник страны был выпускником именно этого университета. На сегодняшний день университет имеет следующие школы и факультеты: Школа общей медицины, Школа общественного здравоохранения, Школа педиатрии, Школа фармации, Школа стоматологии и международный медицинский факультет.



В столице Казахстана медиков готовит Медицинский университет "Астана", в котором имеются факультет общественного здоровья и менеджмента, факультет медицины, факультет стоматологии, факультет сестринского дела, факультет фармации.



В центре страны располагается Карагандинский государственный медицинский университет со следующими школами и факультетами: Школа медицины, Школа общественного здоровья и биомедицины, Школа резидентуры и профессионального развития, международный медицинский факультет, Школа сестринского образования, Школа стоматологии, Исследовательская школа, Школа фармации.



В Актобе Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова обучает студентов на факультете общей медицины, факультетах общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и сестринского дела и Международном медицинском факультете.



И на востоке медицинское образование представлено одним из старейших ВУЗов Медицинским университетом в г. Семей, в котором также есть школы медицины, общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и сестринского дела и школа по работе с обучающимися иностранными студентами.



Перечисленные пять медицинских ВУЗов на сегодняшний день являются основными поставщиками медицинских кадров в стране, а в последнее время и в зарубежье. Причем отток медработников действительно имеет место, за последние пять лет их количество достигло 5 тысяч единиц.



Вместе с тем, дефицит медработников по стране с 2017 по 2021 год увеличился в два раза - с 10 тысяч до 23 тысяч единиц. Покрытие дефицита решается за счет совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства варьируется от 1,5 до 2 ставок. Понятно, что это приводит к высокой нагрузке на медицинских работников, особенно в условиях пандемии. Отсюда профессиональное выгорание, уход из профессии, неизбежные врачебные ошибки, ухудшение качества оказываемой помощи. Прибавьте сюда еще и участившиеся жалобы населения и даже покушения на жизнь врачей.



Напомним, история развития отечественного здравоохранения богата на эксперименты, результаты которых потом приходится исправлять в спешном порядке.



Так в 2006 году была принята концепция "О ликвидации факультета педиатрии" в Казахстане. И с 2007 года в медицинских вузах прекратили набор студентов на специальность "педиатрия" и начали обучать студентов общемедицинского направления (пять лет обучения в бакалавриате и два года интернатуры). После семи лет обучения вузы выпускали врачей общей практики, то есть семейных врачей. К чему это привело все помнят, возник дефицит врачей-педиатров. Если в 2012 году на 10 тыс. населения страны приходилось четыре педиатра, то в 2015 году только три, а в Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях в 2015 году на 10 тыс. человек в сельской местности всего 1 педиатр. Таким образом к 2016 году детское население страны практически осталось без своих врачей, а нагрузка на врачей общей практики, наоборот, увеличилась в разы.



Еще одним печально известным опытом, можно считать идею семейных врачебных амбулаторий, когда тогдашнее руководство Минздрава, решило, что в переоборудованных зачастую из квартир помещениях, врачи способны вести прием населения по всем направлениям. В результате, на стесненных квадратных метрах вынуждены были дожидаться приема врача общей практики и стар и млад, что отнюдь не способствовало снижению заболеваемости. Помнится на этой теме реформирования советской системы здравоохранения кто-то успешно произвел защиты многочисленных кандидатских и докторских степеней, но об этом никто сегодня не любит вспоминать.



Тогда же произошел массовый отток опытных врачей из государственных поликлиник и стационаров, что привело естественно к разрыву в многолетней системе послевузового воспитания и наставничества, ведь не секрет, что диплом ВУЗа, пусть даже и с отличием, не есть гарантия хорошего специалиста.



Сегодня в регионах, на участках по несколько месяцев нет необходимых специалистов: педиатров, гастроэнтерологов, терапевтов, кардиологов… Список можно продолжать бесконечно.



Как следствие, готовить медработников вышеназванным ВУЗам необходимо в два раза больше, но без ущерба качеству подготовки. Благо сейчас у медвузов есть возможность самим разрабатывать образовательные программы. Каждый ВУЗ имеет свои клинические и научно-исследовательские базы, а некоторые имеют и филиалы в других регионах Казахстана. Материальное положение ВУЗов также внушительное и сейчас их бюджеты составляют несколько десятков миллиардов тенге в год.



Кроме того, данные ВУЗы реорганизованы в некоммерческие акционерные общества со всеми атрибутами современного корпоративного управления: Совет директоров и Правление, например. Конечно, какие личности представлены в Советах директоров это вопрос спорный и требует отдельного рассмотрения. Зачастую это пенсионеры-чиновники.



Однако то, что происходит с руководством ВУЗов в последние 2-3 года также вызывает вполне резонные вопросы. За этот период сменились абсолютно все ректоры в данных университетах. Причем в некоторых кресло ректора остается вакантным до сих пор, а в некоторых университетах ректорами стали бывшие чиновники минздрава, опять же ничего плохого в этом возможно и нет, главное, чтобы это не стало привычкой у чиновников, увидевших в этом, возможность обустройства удобной и приятной синекуры.



Доказательством может послужить совсем недавний факт, когда приговором суда №2 района "Байқоңыр" г. Нур-Султан к 3 годам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осуждена экс-проректор НАО "Медицинский университет Астана". Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов США от руководителя частных компаний за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника.



То есть тема коррупции в руководстве университетов не теряет своей актуальности. И размер упомянутой суммы взятки за кресло ректора говорит о коррупционной привлекательности должности, так как "отбить" эту сумму одной только зарплатой явно не получится.



А что тогда происходит среди руководителей среднего звена и в преподавательском составе? А что, делают сегодня врачи, которые будучи студентами купили свои оценки, даже представить страшно.



Кадры решают все, и похоже нынешнему руководству Минздрава, необходимо в срочном порядке, принимать меры по отношению к системе образования, поскольку завтра, может статься, лечить нас будет некому.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Темирева Алина

29.07.2022 Источник - turanpress.kz

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