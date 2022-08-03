 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.08.2022
11:21  Когда юань займет место доллара и евро в России? - Взгляд
11:14  Российская нефтянка удивила не только Запад, - Ольга Самофалова
11:11  Россия укрепляет свои позиции в "остальном" мире, - Камран Гасанов
10:44  В Узбекистане разблокировали Twitter и другие соцсети
10:19  Что не так с кадрами для KZздравоохранения? - А.Темирева
09:54  Галым Курман назначен главой "Центра поддержки гражданских инициатив" Казмининформа
09:51  Таджикистан продолжает возвращать вдов и детей басмачей на родину. Зачем?

09:48  Место дислокации таджикского Шуроабадского погранотряда перенесено поближе к границе с Афганистаном
09:45  Китай хитрый - ждет, когда мимо проплывет отрубленная кем-то голова врага, - Регнум
09:08  Каракалпакская боль. Кто на самом деле Людмила Козловская: правозащитница или хитрый провокатор?
08:26  Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе
08:10  Депутата Госдумы Белоусова осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
07:53  Киевский режим зиждется на исторической лжи, - С.Князев
07:50  Вклад американского ВПК в американскую демократию, - Е.Пустовойтова
07:16  Визитом Пелоси на Тайвань Америка простилась с Украиной, - Д.Попов
07:10  Гагаузы надеются на дождь и Турцию. В молдавской автономии высохли озера, колодцы и родники
07:05  ОПЕК+ решил не душить российский экспорт, - А.Комраков
00:07  Повышение зарплат кыргызстанским госслужащим: кому и сколько
00:05  CNN: Замерзшие и немытые: европейцев ждет незавидная участь без российского газа
00:04  Тайбэй первым: как Пекин ответит Вашингтону на тайваньский визит Пелоси
00:01  Нефтяные генералы ОПЕК+ лишили США дешевого бензина: какова роль России
Среда, 03.08.2022
23:37  Погибла Герой армии ДНР полковник Ольга Качура
22:06  Как завербоваться в российскую ЧВК "Вагнер"
22:01  Москва тихо ловит и депортирует в Таджикистан памирских "активистов"
21:57  Талибский командир Мулла Джан заявил, что за неделю может захватить весь Таджикистан
20:52  Пресс-службу президента Кыргызстана возглавил скандально известный журналист Дайырбек Орунбеков
17:02  Покупателям нефти предрекли борьбу за каждую бочку
16:57  "Оскорбление лично Си Цзиньпина". Оценена вероятность разрыва отношений КНР и США после визита Пелоси
13:43  Чем опасен конфликт Китая и Тайваня для мировой электроники. Разбор
12:20  Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
12:17  Почему в Узбекистане не популярно донорство крови?
12:13  Оборот на восток: российские компании начали занимать в юанях
11:56  От 300 до 25 тыс сомони. Какие пенсии получают в Таджикистане?
11:52  Почему опять победят республиканцы и Трамп? Логика американских выборов, - В.Овчинский
11:48  Афганистан погасил долг за электроэнергию перед Узбекистаном
11:47  Туранская валюта или евразийская? Оба проекта денежной интеграции не противоречат друг другу, - А.Разуваев
11:42  Мы живем в мире, которым управляют идиоты.., - Иван Охлобыстин
11:36  Казахстан. В 40% сел по-прежнему нет центрального водопровода
11:33  Служба в резерве и свое оружие: какие цели поставил Казахстан в военной сфере
06:59  Казахстан. Миграционно-демографический тупик, - Данияр Ашимбаев
06:51  "Случайный пост" Медведева довел правящую "элиту" Казахстана до настоящей истерики, - Айнур Курманов
06:44  Долетевшая до Тайваня Пелоси нанесла сокрушительный удар по отношениям США с Китаем, - "Ъ"
06:40  В Киргизии хотят снять художественное кино про жизнь и подвиги действующего президента
06:36  Дело о смерти казахстанки в Грузии: суд вынес приговор
06:05  Саакашвили меняет политику на свободу, - Юрий Рокс
00:46  Пекин и Вашингтон не готовы воевать из-за Пелоси. Китайские и американские авианосцы лишь взбаламутили воду вокруг Тайваня, - НГ
00:30  Качественный состав руководства Казахстана оптимизма пока не вызывает, - Данияр Ашимбаев
00:27  Экс-муфтия Киргизии Токтомушева заставили вернуть притыренные деньги хаджа
00:25  В условиях санкционной войны Индия расширяет торгово-экономические связи с Россией
00:18  Стало известно, почему Пекин "проглотил" визит Нэнси Пелоси на Тайвань, - "МК"
00:15  Европа без воды? Гражданам Германии рекомендовали реже мыться и отказаться от мяса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане разблокировали Twitter и другие соцсети
10:44 04.08.2022

Мининфоком сообщил о снятии ограничений на работу соцсетей Twitter, "Вконтакте" и мессенджера WeChat в Узбекистане, которые были заблокированы с прошлого лета. Доступ к TikTok пока не восстановлен.

С 1 августа в Узбекистане сняты ограничения на доступ к соцсетям Twitter (Твиттер), "ВКонтакте" и мессенджеру WeChat. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций добавили, что "продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно".

Государственная инспекция "Узкомназорат" ("Узкомнадзор") прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, "ВКонтакте", а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение закона "О персональных данных". Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.

Реклама на Газета.uz
Twitter, "ВКонтакте" и WeChat были исключены из реестра нарушителей закона. При этом в списке остается только TikTok. Власти пока не сообщили, выполнили ли эти соцсети требования законодательства.

К большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы "Узкомназорат", министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659599040


Новости Казахстана
- Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Кадровые перестановки
- Исполнение поручений Президента: Как обеспечивается энергетическая безопасность страны
- Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- Судом вынесено решение по иску жителей ЖК "Хайвил"
- Ситуацию по COVID-19 обсудили на заседании Правительства РК
- Алихан Смаилов поручил активизировать работу по Нацпроекту "Сильные регионы – драйвер развития страны"
- Миграционно-демографический тупик
- Усилить меры безопасности на воде поручил Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  