В Узбекистане разблокировали Twitter и другие соцсети

10:44 04.08.2022

Мининфоком сообщил о снятии ограничений на работу соцсетей Twitter, "Вконтакте" и мессенджера WeChat в Узбекистане, которые были заблокированы с прошлого лета. Доступ к TikTok пока не восстановлен.



С 1 августа в Узбекистане сняты ограничения на доступ к соцсетям Twitter (Твиттер), "ВКонтакте" и мессенджеру WeChat. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.



В Агентстве информации и массовых коммуникаций добавили, что "продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно".



Государственная инспекция "Узкомназорат" ("Узкомнадзор") прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, "ВКонтакте", а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение закона "О персональных данных". Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.



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Twitter, "ВКонтакте" и WeChat были исключены из реестра нарушителей закона. При этом в списке остается только TikTok. Власти пока не сообщили, выполнили ли эти соцсети требования законодательства.



К большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы "Узкомназорат", министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.



В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.