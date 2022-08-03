Когда юань займет место доллара и евро в России? - Взгляд

11:21 04.08.2022 Юань завоевывает российский финансовый рынок

3 августа 2022, Ольга Самофалова

После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций?



На рынке стали появляться новые продукты по юаню, хотя это и не носит пока массовый характер. Юань набирает обороты на Московской бирже, появились первые компании, которые предлагают дать в долг в юанях. А для обычных граждан крупные банки уже начали открывать вклады в юанях, например, "Альфа-банк" открыл вклады под 1,5% годовых. Это максимальная ставка для валютных вкладов среди крупных российских банков. Чтобы получить такую высокую ставку, нужно выбрать вклад сроком на один год на сумму от 500 юаней.



"В условиях нулевых и даже отрицательных ставок по резервным валютам текущая доходность 1-2% годовых по вкладам в юанях в российских банках выглядит удовлетворительно. Кроме того, мы наблюдаем достаточно резкое снижение размера ключевой ставки ЦБ РФ – и, как следствие, доходности по вкладам в рублях также стремительно снижаются", – говорит начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.



До недавнего времени простые россияне часто хранили свои сбережения в долларах и евро. Однако после 24 февраля все изменилось. Недружественные страны заморозили часть валютных резервов ЦБ РФ, ввели более 10 тыс. санкций против России, нарушили логистические цепочки в поставках. Из-за дисбаланса между спросом и предложением рубль укреплялся к доллару аж до 50 рублей.



"Учитывая, что ЦБ РФ не дает снимать наличную валюту и банки вводят комиссии на валютные счета недружественных стран, то вместо доллара и евро можно использовать юань. Только покупать его надо на Мосбирже по выгодному курсу", – считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



Юань хорошая замена для доллара и евро, но только не для вкладов в банках,



говорит он. "Сейчас ЦБ и банки делают все, чтобы россияне начали продавать валюту, так как возросли риски санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Если это произойдет, то будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже. Многие уже начали продавать валюту и сразу покупать юани. Жаль, что нет возможности купить юань за иностранную валюту. Придется выйти в рубль и потом купить юань", – рассказывает он.



"Китайский юань, как и другие валюты, подвержен резким ценовым колебаниям на фоне геополитических рисков. При повышенной волатильности депозит может как уменьшиться при ослаблении юаня, так и увеличиться от его укрепления", – говорит Антонов. Сейчас как раз геополитика – решение Китая относительно прилета Нэнси Пелоси на Тайвань – может оказать серьезное давление на китайскую валюту.



"Продукты в юанях для россиян сейчас непривлекательны, потому что банки будут конвертировать рубли в юань по невыгодному курсу. На конвертации можно потерять более 15%, плюс вклады оформляются под низкий процент",



– говорит Антонов. Самый большой минус именно в большой разнице между покупкой и продажей в банках.



"У вкладов в юанях абсолютно такая же проблема, как и у вкладов в иных валютах: некоторые российские банки уже берут комиссию по валютным вкладам, которая может даже вывести в ноль ваши проценты. Кроме того, в этом году юань – не самая привлекательная валюта для сбережений, его курс по отношению к рублю с начала года упал более чем на 11%", – говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Безрисковым вариантом для простых россиян остается все же рублевый вклад, считает Антонов.



Сбережения в китайской валюте могут стать хорошим вариантом для диверсификации накоплений (то есть юань – не единственная валюта), говорит аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Но надо понимать, что юань – это все же частично конвертируемая рисковая валюта развивающейся страны с непрозрачным законодательством, добавляет он.



Кроме того, экономисты обеспокоены закредитованностью рынка недвижимости Китая, что может привести к "ипотечному кризису". Специалисты S&P Global Ratings посчитали, что банки Китая могут потерять 356 млрд долларов, если граждане массово бойкотируют выплаты по ипотеке. Это 6,4% от всех ипотечных займов в стране. Граждане в июле уже начали отказываться платить, потому что сроки сдачи недвижимости постоянно задерживаются, причем по всему Китаю. А рынок недвижимости играет ключевую роль для финансовой системы страны. У банков очень большая доля ипотечных займов, у некоторых доходит до трети в общем портфеле. Риски ипотечного кризиса не добавляют плюсов китайской валюте.



Простые россияне использовали доллары и евро не только для сохранения сбережений, но и для путешествий. И здесь эксперты опять же советуют остаться в западных валютах. "На конвертации из разных валют можно потерять большую сумму денег. Лучше сначала просчитать все вручную, а потом принимать решения", – говорит Антонов. Для поездок в ту же Турцию, где традиционно отдыхают россияне, лучше иметь те же рубли, считает Маслов.



Между тем инвесторы начинают активней интересоваться китайской валютой. "Биржевые спекулянты ранее проявляли большую активность в торгах на Московской бирже долларом США и евро, а к юаню большого интереса не было, потому что эта валюта не обладает высокой ликвидностью и не отличается сильной волатильностью курса, то есть на курсовой разнице в юане трудно получать прибыль, в отличие от доллара или евро.



Однако в настоящее время к юаню интерес валютных трейдеров значительно вырос из-за ограничений центральных банков стран Запада против России. Так что ситуация может измениться в пользу юаня. По мере возвращения бюджетного правила и начале покупок юаня в ФНБ интерес спекулянтов к китайской валюте значительно увеличится", – говорит Мильчакова.



Юань за относительно небольшой период времени стал третьей по активности валютой на Мосбирже, уступив по объему торговых оборотов только доллару и евро. "Не исключено, что юань способен обогнать по активности валютных торгов евро в ближайшие пару месяцев", – говорит Евстифеев. Инфраструктура для инвестирования юаней на российском рынке только начинает формироваться, поэтому возможностей для вложения китайской валюты не так много. Тем не менее процесс идет.



На российском рынке облигаций уже появляются первые предложения от эмитентов по займам в юанях. Например, недавно "Русал" предложил инвесторам облигации в юанях под 3,9% годовых на двухлетнем горизонте. "Вполне вероятно, что другие крупные российские компании также предпочтут заимствования в юанях", – не исключает Евстифеев. Рубль перестал активно укрепляться к юаню и, вероятно, ослабнет к китайской валюте до 9,5-10,5 рублей (на 10-20%) к концу 2022 года, ожидает он.



"Будущее у юаня на российском рынке есть, он уже догнал евро по оборотам на Московской бирже. Но как мировая валюта юань вряд ли состоится в ближайшие годы. Не стоит думать, что доллары и евро будут окончательно вытеснены из России. Все же обе эти валюты занимают доминирующую позицию на мировых рынках", – заключает Маслов из "Финама". Источник - vz.ru

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