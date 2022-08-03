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|КТК "значительно снизил" прокачку нефти через Россию
11:54 04.08.2022
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) значительно уменьшил объемы перекачки нефти по трубопроводу "Тенгиз – Новороссийск", передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление консорциума.
В качестве причин называется ремонт на Тенгизском месторождении и остановка добычи на месторождении Кашаган.
"В связи с ремонтом на Тенгизском месторождении Республики Казахстан на головном участке трубопроводной системы КТК (НПС "Тенгиз") прием нефти с месторождения осуществляется в сниженном режиме. Также по причине остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК. Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе "Тенгиз – Новороссийск", - говорится в сообщении.
О восстановлении режимных объемов перекачки будет объявлено дополнительно.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода "Тенгиз - Новороссийск" составляет 1511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24 процента) и "КазМунайГаз" (19 процентов).
Напомним, 6 июля приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума с 5 июля на 30 суток. Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Консорциум отправил ходатайство в суд. Через несколько дней первоначальное решение было заменено на штраф в 200 тысяч рублей.