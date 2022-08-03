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"Теперь Алжир изнасилует Францию", - Boulevard Voltaire
14:19 04.08.2022

Boulevard Voltaire
Франция

Алжирский хулиган заявляет в суде: "Теперь Алжир изнасилует Францию"

Перед нами типичный текст французского противника массовой миграции. В "большую прессу" во Франции такие тексты не пускают, поэтому автор излагает свою позицию на медиа-площадке для вольнодумцев "Бульвар Вольтера". Представленная точка зрения разделяется многими французами, о чем говорят результаты выборов.

Это происходило в суде города Ренна 7 июля, но сайт Fdesouche написал об этом только недавно. Алжирец, осужденный за кражу, а также за насилие в отношении супруги и несовершеннолетнего ребенка (то есть за то, что он зверски избил жену и собственное дитя), был обязан покинуть территорию Франции в июле 2020 года. Потом крайний срок перенесли на сентябрь 2021 года. И вот парадокс: приговоренный в октябре 2021 года к 8 месяцам тюремного заключения и 5 годам запрета на въезд на территорию Франции, осужденный, как вы уже догадались, все еще находится здесь. "В полном здравии, не волнуйтесь", как сказал бы грустный юморист.

Сотни подобных историй происходят каждый день. В переполненных судах максимально быстро и эффективно вершится правосудие. Вы все знаете, как выглядит суд в провинции: серые и безобразные здания; пыль висит в воздухе, пол застелен линолеумом, коридоры выкрашены в желтый цвет. В зале суда, где слушалось когда-то дело жертвы Холокоста Симоны Вейль, стоят скамейки производства Ikea и висят картины, напоминающие о лучших часах Второго Ватиканского собора в 1962 году.

В глубине комнаты полукругом сидят судьи: с полдюжины женщин. Это представительницы матриархата, древней власти женщин, вдруг вернувшейся в западное общество в двадцать первом веке. Они одновременно претенциозны и нервозны: их явно пугает происходящее. Они смотрят в толпу через огромные линзы очков, перебирая толстые папки пастельных тонов и документы с окончательными приговорами. В конце дебатов – душеспасительные проповеди и условные сроки, которые никому не нравятся: потерпевшим – потому что слишком мягкие, осужденным – потому что все-таки было разбирательство и осуждение. Одним словом, их правосудием никто не остается доволен.

Так вот, представьте себе эту именно такой зал суда и мысленно поместите ее в древний французский город Ренн. Женщины из судейского матриархата зачитывают текст в стиле времен Наполеона III, все еще характерном для нашей юридической сферы. Решается судьба нагадившего нам гостя из солнечной мусульманской страны, ввезенного во Францию годы назад, чтобы добавить экзотики нашему пейзажу. Итак: "Из документов дела следует, что г-н Н.Ж. был осужден за акты кражи, а также за акты насилия в отношении супруги и несовершеннолетнего ребенка. Покинуть территорию Франции добровольно отказался и заявил во время судебного заседания: ""Времена, когда Франция насиловала Алжир, прошли. Теперь Алжир будет насиловать Францию. Ты думаешь, Алжир глупый? Это ты глупый! Мужчина из Алжир приехать во Францию и сделать ее своя колония! Жениться и размножаться, чтобы обратить страну в ислам! Франция может меня выгнать прочь, но я вернусь и привезу с собой еще 18 человек".

Это не очень вежливо, но согласитесь, есть же в этих словах какое-то здравое зерно? Что же касается неточностей нашего солнечного друга, то они сводятся к его оценке "изнасилования" Францией Алжира с 1830 по 1962 год. Это "изнасилование" поддается количественной оценке: построено 70 000 км автомобильных дорог, проложено 4 300 километров железнодорожного полотна, сданы в эксплуатацию 4 международных порта, более десяти аэродромов, больницы, давшие одно койко-место на 300 жителей в стране, где когда-то койко-места были только у султанов и эмиров. Также Францией проводилась в Алжире знаменитая политика ликвидации безграмотности. И самое страшное: Францией в Алжире была реализована программа мер по борьбе с бесплодием и поощрению рождаемости, насчет которой мы, французские националисты, не устаем кусать себе локти от сожаления.

И все же, несмотря на фактические неточности, этот импровизированный пророк раскрыл нам наше будущее. Нет, речь не идет о структурной стратегии Алжира в отношении Франции (я не поклонник теории заговоров). Просто этот алжирец предъявил нам реальные результаты пятидесятилетней снисходительности Франции в отношении массовой миграции. Всех этих программ воссоединения мигрантских семей, галлофобии наших элит и этномазохизма части нашего собственного французского народа. Провидец из зала суда предъявил нам ответ третьего мира на такую снисходительную политику: вторжение, исламизация, презрение к Франции, которую надо, оказывается, "изнасиловать".

Удивительно слышать, как теорию "великого замещения" европейцев пришельцами, ославленную у нас в качестве неприличной "теории заговора", высказывает в такой краткой форме человек со скамьи подсудимых. Но давайте не будем слишком требовательны к форме и к обстановке. Можете представить на мгновение, какой был бы скандал, если б подобные заявления были сделаны Жан-Мари Ле Пеном или кем-то еще из "ультраправых" политиков типа Бернара Лугана…

Во всяком случае, спасибо господину Н.Ж. Если понаблюдать за практикой нашего правосудия, этот месье нас не покинет, и мы еще не раз будем иметь возможность прислушаться к этому оракулу. Тем лучше.

Арно Флорак (Arnaud Florac)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659611940


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