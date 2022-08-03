Северо-корейские добровольцы (100 тысяч) просятся на Украинскую войну

14:23 04.08.2022

Коротченко оценил идею отправки на Донбасс 100 тысяч добровольцев из КНДР

Можно было организовать воздушный мост для их доставки



Северная Корея предложила России отправить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Надо понимать, что эти добровольцы, естественно, будут военнослужащими северокорейской армии. Что представляют собой эти люди и имеет ли смысл России соглашаться на такую помощь? На эти вопросы "МК" ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



Информация о помощи северокорейскими добровольцами союзным силам Донбасса прозвучала в эфире канала SolovievLive в тот самый момент, когда изрядно "наследившая" на Тайване и в Китае бабушка Нэнси Пелоси двинулась в сторону Сеула, чтобы посетить специальную демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи.



Последним из американских политиков в этой зоне был Дональд Трамп, встречавшийся там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Пелоси, естественно, с северокорейцами встречаться не планирует. Напротив, хочет устроить там демонстративно еще одну провокацию, на этот в раз в отношении властей КНДР - между прочим, ядерной державы.



Как в свете всего происходящего России следует рассматривать предложение о добровольцах, исходящее от КНДР?



– Северная Корея демонстрирует реальную поддержку России в проведении специальной военной операции, – говорит Игорь Коротченко. – Напомню, что она одной из первых дипломатически признала суверенность ДНР и ЛНР, периодически с этих пор оказывая им моральную поддержку. И, как бы кто ни пытался иронизировать по поводу северокорейской армии, я бы сказал, что ее военнослужащие – лучшие в плане подготовки действий в условиях плотной городской застройки и промышленных заводских агломераций. Можно абсолютно точно сказать, что они готовы к такого рода боевым действиям. Вообще, северокорейская армия имеет высочайший моральный дух и такую же высокую эффективность.



Что касается непосредственно заявлений Ким Чен Ына о помощи, то все они произнесены в русле поддержки России. И если мы на это предложение согласимся, то КНДР точно отправит своих людей – тут сомнений нет. Но здесь уже встает вопрос политической целесообразности. Будет ли принято такое решение? На этот вопрос я затрудняюсь ответить.



–​ А как быть с языковым барьером? Без переводчиков было бы сложно: не лучшая ситуация для взаимодействия на поле боя.



– Ну какой там языковой барьер? Ставится задача северокорейским подразделениям, и они ее выполняют.



–​ Они могли бы действовать почти самостоятельными подразделениями?



– Не будем забывать, что в Северной Корее имеются отличные артиллерийские системы и огромный опыт использования этих систем. В том числе – реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.



– Это в основном аналоги наших старых, еще советских систем РСЗО?



– Ничего подобного. Корейцы имеют системы РСЗО собственной разработки. Северная Корея с точки зрения артиллерийских систем полностью автономна и самодостаточна. Не зря американцы и южные корейцы так боятся северокорейской армии.



–​ И как, если что, все эти северокорейские части вместе с их техникой перебрасывать через полмира?



– С точки зрения доставки контингента и вооружения, я думаю, тоже проблем не было бы. Создается воздушный мост, и самолетами военно-транспортной авиации обеспечивается доставка этих частей в район боевых действий. Подобную переброску своих сил на такие расстояния мы довольно часто отрабатывали на различных учениях. Так что с практической точки зрения тут все легко. Дело за политическим решением.



Мы, кстати, в свое время помогали Северной Корее в борьбе с агрессорами-империалистами. Так что долг платежом красен. И в этом плане Ким Чен Ын – молодец, он помнит об этом. Искренне уважаю этого политика за то, что он способен принимать жесткие для США решения. Он готов кошмарить Запад, в том числе в плане помощи Российской Федерации. Но, повторяю, в любом случае – это вопрос политического решения России.



Ольга Божьева