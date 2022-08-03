В Узбекистане идет стремительное опустынивание территории

14:29 04.08.2022 В Узбекистане идет стремительное опустынивание территории: причины, последствия и пути решения



Каждую минуту 9 квадратных метров территории Узбекистана превращается в пустыню. Экологические и геоэкологические проблемы нарастают с каждым днем. Однако вопрос борьбы с опустыниванием пока не стоит на повестке дня.







Каждую секунду 23 гектара земли по всему миру становятся пустыней. Если эта тенденция сохранится, к 2050 году 95 % поверхности Земли могут превратиться в безжизненные пространства, в результате чего более 3 миллиардов человек будут страдать от нехватки продовольствия.



С прошлого века к списку геоэкологических проблем добавилось опустынивание. Что же такое опустынивание и к чему оно может привести человечество? Удастся ли выиграть борьбу с опустыниванием?



В пустынных землях разрушаются экологические системы, деградируют все формы органической жизни



Опустынивание – это процесс, когда земля становится непригодной для возделывания. При этом экологические системы в засушливом климате разрушаются, а все формы органической жизни в них деградируют. Это приведет мир к естественному экономическому кризису.



Опустынивание порождает бедность. И 3,2 миллиарда человек, у которых сейчас все хорошо, в ближайшем будущем могут столкнуться с нехваткой продовольствия.



Ежегодно в мире в пустыню превращается 12 миллионов гектаров земли, а за 1 минуту – 23 гектара. Сейчас 75 процентов земной поверхности занимает пустыня. Если эта тенденция сохранится, к 2050 году 95 % земной поверхности станут непригодными для использования.



87% пустынных угодий стали таковыми за последние 300 лет. Если взять еще более недавнюю историю, то 54 % опустынивания произошло за последние 100 лет. Этот процесс все еще продолжается в Юго-Восточной Азии и Африке. В Узбекистане каждую минуту 9 квадратных метров территории превращаются в пустыню.



Что вызывает опустынивание?



На опустынивание влияют природные и антропогенные факторы. Антропогенные, то есть факторы, связанные с деятельностью человека, включают неправильную ирригацию, загрязнение земель, промышленные отходы и добычу горных пород, песка и полезных ископаемых.



Рост населения земного шара также является одной из основных причин опустынивания. Ведь увеличение количества людей в свою очередь увеличивает спрос на продукты питания и материальные ресурсы. Это означает, что с земли нужно собирать больше урожая. В результате сельскохозяйственные угодья беспощадно эксплуатируются и приходят в негодность.



В последние годы опустынивание в Узбекистане ускорилось



По словам директора Института сейсмологии Академии наук, доктора географических наук Вахоба Рафикова, изучение и картографирование процесса опустынивания в Узбекистане началось в 60-х годах прошлого века. В настоящее время опустынивание ускоряется.



Степень опустынивания территории Узбекистана в 2015 г.

Степень опустынивания территории Узбекистана в 2030-2040 гг. (прогноз)



Признаки, указывающие на степень опустынивания



Ученый рассказал, что на карте, показывающей процесс опустынивания территории Узбекистана в 2015 году, видно много зон с зелеными насаждениями. Узбекистан выращивает около 80 видов свежих и сухофруктов и экспортирует их примерно в 180 стран мира.



"Если мы не будем реализовывать меры против опустынивания, к 2030-40 годам объем экспорта резко упадет. Этот процесс с каждым годом усиливается. Например, процесс опустынивания ускоряется в южных, восточных, северных и все более – в западных регионах.



Границы пустынь Карначуль, Мирзачуль, Шерабад, Далварзин, пустынь Каракалпакстана продолжают расширяться. К их числу за последние годы добавилась самая молодая пустыня Аралкум. Аралкуму сейчас 60 лет, и ее без преувеличения можно назвать самой молодой пустыней в мире.



Пустыня Аралкум объединила пустыню Каракум в Туркменистане и Кызылкум в Узбекистане. Сначала через их середину протекала Амударья, - рассказывает Вахоб Рафиков.



Рафиков также рассказал о том, что поднимающаяся с высохшего дна Арала соляная пыль опадает в радиусе 300-400 километров. Непосредственным воздействием опустынивания в 2018 году стал подъем песчаной пыли из малой пустынной зоны, затронувший нашу республику и Туркменистан, а также Казахстан.



В 2030-2040 годах плодородные земли могут остаться только в Ташкентской и областях долины



Аброр Ахмаджонов проводит исследования распространения опустынивания на территории Узбекистана. Он – стажер-исследователь Лаборатории комплексного регионально-географического прогнозирования Института сейсмологии.



"Проблемы засоления или засухи можно решить относительно быстро. Опустынивание – явление более сложное, оно является конечным результатом засухи, засоления земель и других экологических проблем. В пустынной местности земля теряет плодородие. Ее нельзя использовать ни для каких целей, значит она будет непригодна и для целей земледелия и животноводства. В таких районах еще растут такие растения, как верблюжья колючка и саксаул, но не растения, пригодные к потреблению.



При сохранении существующей тенденции опустынивание ускорится непосредственно в высохшей части Арала, Каракалпакстане, регионе Навои. Только в Ташкенте и некоторых частях долины этот процесс идет относительно медленно. Потому что эти земли богаче водными ресурсами. Поэтому в борьбе с опустыниванием важны карты, с их помощью можно узнавать, какая область претерпевает сильное или слабое опустынивание. И на основе этого можно разрабатывать практические программы", - говорит исследователь.



Технология капельного орошения недостаточно популяризирована в Узбекистане



Занимается проблемой опустынивания и международный политконсультант, автор и руководитель социального проекта Hashar Wеек Суна Пак.



"По последним данным, 70 процентов территории Узбекистана уже занимает пустыня. Потому что климат у нас очень засушливый, у нас недостаточно водных ресурсов. Одним из факторов, приводящих к опустыниванию, является не совсем рациональная организации сельского хозяйства. Во-вторых, это также вызвано бесконтрольным выпасом сельскохозяйственного скота. При этом животные съедают всю растущую траву и это ускоряет процесс деградации земель.



Необходимо всесторонне контролировать ход и причины процесса опустынивания. Необходимо определить, когда и где можно пасти скот и как организовать земледелие. В мире существуют технологии для борьбы с опустыниванием. Технология капельного орошения сельскохозяйственных культур также запущена в Узбекистане, но не в таких больших масштабах, как хотелось бы", - говорит Суна Пак.



Как борются с опустыниванием в Китае?



Проект "Великая зеленая стена Китая" направлен на пересадку деревьев в пустыню Гоби и превращение ее в сплошной лес к 2050 году.



Китай запустил этот проект в 1978 году и выделил 9,9 миллиарда долларов.



Проект осуществляется в 3 этапа: 1978-2000 гг., 2001-2020 гг. и 2021-2050 гг. К концу 2021 года планируется что около 60 процентов территории пустыни Гоби будет покрыто лесом.



Согласно данным, искусственные леса Китая выросли с 12 до 18 процентов по состоянию на 2009 год. Это самый большой искусственный лес на Земле.



Стремясь бороться с опустыниванием и выращивать больше деревьев, Китай финансирует фермеров для посадки семян в районах с плохой почвой и посадки деревьев и кустарников в засушливых районах. Однако говорят, что это вызывает еще одну проблему в Китае. Если деревья, посаженные в пустыне, приживутся и адаптируются к местности, это приведет к снижению влажности почвы. Потому что вода в лесу испаряется сильнее, чем в других районах земли.



"Саваннизация": Израиль применил новый опыт против опустынивания



95 % территории Израиля имеют сухой и засушливый климат. 60 % территории страны занимает пустыня Негев. Вот почему Израилю постоянно приходится решать проблемы опустынивания и деградации почвы.



Программа Израиля по борьбе с опустыниванием направлена ​​на централизованное управление водой.



Такое управление включает переброску воды из относительно обеспеченных влагой районов в районы с дефицитом воды, создание запасов воды и использование ее в засушливые годы, повторную очистку сточных вод для использования в сельском хозяйстве, пересадку деревьев в пустынных районах, адаптацию растений к водным, климатическим и почвенным условиям.



Израиль поручил эту задачу Министерству сельского хозяйства. Министерство направляет специалистов для помощи фермерам в борьбе с эрозией почвы. За последние 50 лет Израиль посадил более 260 миллионов деревьев почти в 200 районах. Большинство этих районов были засушливыми, гористыми, непригодными для земледелия.



Также в Израиле разработана новая технология засаживания лесов. Это называется "саваннизация" полузасушливой и засушливой почвы. В практике "саваннизации" сельскохозяйственные культуры выращивают на склонах холмов, окруженных деревьями. Это сохраняет биоразнообразие и повышает плодородие почвы.



"В течение 4-5 лет мы предоставим конкретные решения для условий Узбекистана"



Директор Института сейсмологии Академии Наук Вахоб Рафиков рассказал, что Узбекистан также изучает методики таких стран, как Китай, Египет и Израиль. В зависимости от условий проводятся научные исследования возможности использования этих технологий в Узбекистане.



"Сейчас мы проводим исследования по созданию эколого-географических основ для улучшения природных условий Узбекистана. Мы начали эту работу, чтобы сохранить стабильность природной среды Узбекистана. В течение 4-5 лет мы предоставим конкретные решения для условий Узбекистана.



Конечно, при изучении опыта зарубежных стран также учитываются условия и климат. Потому что условия на земле другие. Технология, подходящая для Израиля или Китая, может не полностью подойти нам", - сказал он.



Кто и что должен делать для предотвращения опустынивания?



Вагаб Рафиков представил свои научные рекомендации о том, что необходимо сделать в Узбекистане для предотвращения опустынивания. По его словам, проблема опустынивания в Узбекистане должна рассматриваться на государственном уровне.



Доктор географических наук также отметил, что в стране нет специального учреждения, занимающегося проблемой опустынивания.



"Если в Узбекистане будет создан Институт географии, это будет то, что нужно. Потому что в Институте географии есть свои направления. Например, в Казахстане есть Институт географии. А у нас так много экологических, геоэкологических проблем, но нет Института географии.



Если бы был институт географии, он бы занимался опустыниванием, водными проблемами, почвенной зоной. Эти вода, земля и почва стали бы одним из приоритетов Института географии и имели бы важное значение для будущей экономики Узбекистана и здоровья населения", - сказал Вахоб Рафиков.



Ученый отметил, что необходимо очень внимательно относиться к флоре, произрастающей в пустынной местности. Потому что растения трудно существовать в пустыне. Также необходимо уделить внимание вопросу разведения скота в пустынных районах. Скот следует выпасать системно. Допустим, скот надо выпасать на 1 га земли 1-3 дня, а потом перегонять на другое место. Цель этого состоит в том, чтобы предотвратить поедание крупным рогатым скотом корней растений.



"Во-вторых, необходимо прекратить зверскую вырубку кустарников и деревьев в пустынной местности. Во время подготовки к зиме деревья не следует рубить. Растение, произрастающее в пустынной местности, срезать нельзя.



Кроме того, в результате безостановочного движения машин, в ходе добычи нефти и газа, растения повреждаются и не успевают зеленеть. Если мы обеспечим, чтобы автомобили ездили только по определенным дорогам, а не как вздумается, мы поможем расти растениям, которые погибают под колесами автомобилей.



С научной точки зрения необходимо улучшить отношение человека к природе. Необходимо повышать экологическую культуру и любовь людей к природе. Человек – часть природы. Природу следует использовать, не нанося ей вреда.



Наши природные ресурсы завтра должны быть восполнены. Если взять невозобновляемые ресурсы, то это приводит к обеднению и опустыниванию земель. Надо сделать так, чтобы наши потомки были благодарны нам, а не говорили, что их предки все высушили и превратили в пустыню", - сказал он.



Зухра Абдухалимова,

Корреспондент Kun.uz,



перевод: Вадим Султанов. Источник - https://kun.uz

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