Верховный суд США взрывает Америку

Принятые решения Верховного суда США, касающиеся актуальных и наболевших вопросов закона о выборах и толкования Конституции США, климатической повестки, права на аборты и права на оружие, ряд других, в преддверии промежуточных (ноябрьских) выборов в Конгресс США к концу июля 2022 года окончательно сломали хрупкое политическое равновесие и многократно усилили беспрецедентный накал политического противоборства демократов и республиканцев.



Особенно бурные страсти разгорелись вокруг резонансного решения Верховного суда США об отмене судебного решения, известного как "Дело Роу против Уэйда", принятого в 1973 году, легализовавшегося право на аборт. Это решение взорвало социальные сети, СМИ и стало еще одним принципиальным политизированным разногласием между республиканцами и демократами и особо значимым пунктом в предвыборной повестке в преддверии промежуточных выборов. Отмена Верховным судом права на аборт дала повод демократам обвинить "прореспубликанский" Верховный суд в политической игре в пользу республиканцев, а также спровоцировала новую информационную атаку демократов, озабоченных наступлением на демократические свободы.



Одной из первых решение Верховного суда США об абортах осудила вице-президент США Камала Харрис.



В мае 2022 года ряд крупных медиа-изданий - The Washington Post, The Guardian и другие вышли с публикациями, в которых сообщалось об отказе архиепископа Сан - Франциско причащать спикера Палаты представителей США Пелоси, из-за ее неспособности "понять серьезное зло, которое она совершает", защищая и продвигая право на аборты.



Отмена закона о праве на аборты вызвала громкие протесты либералов и даже уличные демонстрации. Пелоси была в авангарде возражений. В интервью на CNN она назвала нынешний состав Верховного суда "опасным для семей и свобод в нашей стране".



21 июля 2022 года содиректор соросовского фонда "Открытое общество" в США Лале Испахани на сайте Project Syndicate опубликовала концептуальную статью "Издержки судебной системы Америки-отступницы", в которой отметила, что отмена Верховным судом США конституционной защиты абортов и вынесение множества других "политически мотивированных" постановлений спровоцировало падение доверия к Верховному суду до беспрецедентно низкого уровня, что вызывает еще большую тревогу во время "авторитарных атак на права человека и демократию по всему миру".



Главный вывод, который делает соровский содиректор состоит в том, что, по ее мнению, "радикализированная судебная система Америки, подпитывает глобальный кризис законности. Разделенный дом не может устоять, и он также не может противостоять усиливающимся авторитарным нападкам на права человека и демократию по всему миру".



Комментарий:



Вот, оказывается, в чем дело, - Америка теперь, по мнению демократов, не может судить другие страны в условиях противоречивости решений своей судебной системы !!



20 июля 2022 года Чарльз Франклин представил результаты национального опроса, проведенного юридической школой в Нью-Маркетте[1] с 5 по 12 июля 2022 года, который показал, что одобрение Верховного суда США упало до 38%, в то время как 61% не одобряют то, как Суд справляется со своей работой. Наибольшее разногласия вызвали решении по права на аборты и право на оружие. Для сравнения - в мае 44% одобрили и 55% не одобрили деятельность Верховного суда, а в марте 54% одобрили и 45% не одобрили.



Новые данные сильно отличаются от результатов двухлетней давности, отмечает Франклин, - в сентябре 2020 года одобрение Верховного суда составляло 66%, тогда как только 33% не одобряли. Совсем недавно, в июле 2021 года, рейтинг одобрения Суда составлял 60%.



Чарльз Франклин связывает резкое снижение одобрения Верховного суда в июле последовало за решением суда по делу Доббс против Джексона "Женское здоровье", отменяющим решение Роу против Уэйда 1973 года, в котором было объявлено о федеральном конституционном праве на аборты во всех 50 штатах.



Таблица: Динамика одобрения работы Верховного суда: позитивно или против отмены дела Роу против Уэйда (права на аборты): 2022 г.



Одобрение Суда более резко поляризовано по партийным линиям, чем это было в марте. В марте партийные разногласия были скромными: большинство как республиканцев (64%), так и демократов (52%) одобряют работу Суда. Это изменилось после утечки проекта законопроекта в мае, когда одобрение среди республиканцев выросло до 71%, а одобрение среди демократов упало до 28%. Этот разрыв еще больше увеличился после вынесения решения суда 24 июня, при этом одобрение среди республиканцев остается высоким и составляет 67%, а среди демократов практически упало до 15%. Одобрение среди независимых также снизилось с марта по май, но не изменилось после июньского решения.



В таблице ниже показано одобрение партийной идентификации в опросах за март, май и июль 2022 года.



Суда также усилил поляризацию с марта по июль, как показано в таблице ниже. Одобрение работы Суда увеличилось среди тех, кто называет себя "очень консервативным" или "консервативным", в то время как оно снизилось среди тех, кто считает себя "умеренным", "либеральным" или "очень либеральным". Разница в уровне одобрения между самыми консервативными и самыми либеральными респондентами в настоящее время составляет 75 процентных пунктов, по сравнению с 36 процентными пунктами в марте.



Мнение об отмене дела Роу против Уэйда лишь незначительно изменилось после июньского решения Суда. Среди тех, у кого есть мнение по этому вопросу, 36% выступают за отмену Роу, в то время как 64% выступают против его отмены. Это на 5 процентных пунктов больше среди тех, кто выступает за отмену Роу, и на 5 процентных пунктов меньше среди тех, кто выступает против отмены Роу, по сравнению с мнением в мае, когда 31% высказались за такое решение, а 69% были против.



Существенные партийные разногласия по Роу мало изменились с марта по июль. В таблице ниже показаны мнения сторон об отмене Роу. Мнение независимых экспертов колебалось незначительно, в то время как итоги для республиканцев и демократов практически не изменились по трем опросам.



Подавляющее большинство, 81%, сказали, что они много читали или слышали о решении отменить Роу, в то время как 15% сказали, что они мало читали, а 3% сказали, что они вообще ничего не читали.



В мае, после утечки проекта заключения, 40% сказали, что много слышали об этом, 36% слышали немного, а 24% сказали, что вообще ничего не читали или не слышали.



Более трех четвертей каждой пристрастной группы говорят, что они много читали или слышали о решении, отменяющем Роу. Это значительно больше в каждой партизанской группе, чем у тех, кто много слышал о просочившемся проекте заключения в мае, когда половина или меньше каждой партизанской группы много слышала о проекте заключения.



Восприятие системной идеологии



За последние три года восприятие Суда в идеологическом плане существенно изменилось в консервативную сторону. В указанном последнем опросе менее половины опрошенных считают Суд "умеренным" по сравнению с восприятием в сентябре 2019 года, и почти в семь раз больше считают его "очень консервативным", как это было в сентябре 2019 года.



Зафиксирована тенденция в восприятии идеологии Суда: за это время процент, считающий, что Суд "умеренный", снизился с 50% в сентябре 2019 года до 21% в июле 2022 года, в то время как процент, считающий, что суд "очень консервативный", увеличился с 5% до 34%.%. Хотя эти изменения продолжались в июле, тенденция была хорошо установлена до решений Суда этим летом.



Вторая поправка



В июне суд постановил в деле штата Нью-Йорк Rifle & Pistol Association Inc. против Бруена, что Вторая поправка к Конституции США защищает право на владение оружием вне дома. Большинство респондентов, 56%, поддерживают это решение, в то время как 44% выступают против расширения прав на оружие, среди тех, у кого есть мнение. По сравнению с майским опросом, число тех, кто поддерживает это решение, уменьшилось на 10 процентных пунктов, а число тех, кто выступает против, увеличилось на 10 пунктов. Тенденция во мнении по этому вопросу, которая была довольно стабильной с сентября 2021 года, показана в таблице ниже.



Значительное большинство как республиканцев, так и независимых поддерживают это решение, в то время как подавляющее большинство демократов выступают против него, как показано в таблице ниже. Демократы стали значительно более категоричными против этого решения в июле, после принятия решения, в то время как независимая поддержка осталась большинством, но снизилась на 10 процентных пунктов. Поддержка республиканцев выросла до почти единодушных 95%.



В этом июльском опросе осведомленность о решении в Бруне была значительно ниже, чем осведомленность о решении Доббса: 47% заявили, что много читали или слышали о постановлении о Второй поправке, 36% сказали, что читали или слышали немного, и 16% сказали, что вообще ничего не слышали.



Партийные различия в осведомленности об этом решении были скромными, как показано в таблице ниже: демократы на 11 процентных пунктов чаще, чем республиканцы, слышали много, а независимые лишь немного реже слышали много, чем республиканцы.



Поддержка владения оружием вне дома владельцами оружия показана в таблице ниже, при этом подавляющее большинство семей с оружием выступают за расширение прав на Вторую поправку, а небольшое большинство тех, у кого дома нет оружия, выступают против.



Государственное финансирование посещения религиозных школ



В последнем из серии недавних дел, в которых Суд расширил способы увеличения государственного финансирования религиозных школ, Суд постановил в деле Карсон против Макина, что штат Мэн не может исключать поддержку обучения учащихся, посещающих религиозные школы, которая в противном случае доступна учащимся, посещающим нерелигиозные частные школы. В отличие от решений об абортах и правах на оружие, большинство респондентов говорят, что они ничего не слышали об этом деле (36%) или слышали о нем, но не знают достаточно, чтобы высказать свое мнение (23%).). Из тех, у кого есть мнение, 59% поддерживают решение, а 41% выступают против него. Когда его спросили об этом возможном решении в сентябре 2021 года, 69% высказались за решение в пользу предоставления платы за посещение религиозных школ в описанных обстоятельствах, и 31% высказались против, среди тех, у кого есть мнение.



Хотя значимость этого решения намного меньше, чем для других, также очевидна усиление партийной поляризации. В таблице ниже показано, как увеличился разрыв между сторонниками с сентября 2021 по июль 2022 года.



В июле поддержка этого решения была самой высокой среди возрожденных протестантов, за которыми следуют католики и основные протестанты. Абсолютное большинство тех, кто придерживается других религиозных убеждений, поддерживают это решение, в то время как те, у кого нет религиозных убеждений, являются единственной группой, большинство которой выступает против решения, как показано в таблице ниже. По сравнению с сентябрем 2021 года процент сторонников этого решения вырос среди возрожденных протестантов, в то время как среди других религиозных групп снизился.



Доверие к Суду и другим институтам



Доверие к Суду снизилось с 2019 года, хотя общественность продолжает выражать ему больше доверия, чем Конгрессу или президенту. В таблице ниже показана тенденция доверия к трем ветвям федерального правительства с сентября 2019 года. Процент заявивших, что они мало или вообще не доверяют Суду, более чем удвоился с 2019 года, в то время как доверие к другим учреждениям (изначально более низкое) колебалось, но не изменилось так существенно.



Как и в случае с одобрением работы Суда, доверие к Суду стало гораздо более поляризованным по партийным признакам. Доверие к президентской власти резко изменилось в зависимости от партии из-за партийного контроля над этим офисом, в то время как взгляды Конгресса колебались, но не менялись так сильно. В таблице ниже показано соотношение сторон и доверия к каждому учреждению.



Процент тех, кто говорит, что судьи принимают решения, основанные главным образом на законе, снизился с 64% в сентябре 2019 года до 48% в июле 2022 года, в то время как те, кто говорит, что решения судей основаны главным образом на политике, за то же время увеличился с 35% до 52%.%. Полная тенденция показана в таблице ниже.



В то время как взгляды на основу решений судей перешли к политике, люди рассматривают решения "Суда" как учреждения как еще более политически мотивированные. На вопрос: "В целом, считаете ли вы, что Верховный суд в основном мотивирован политикой или в основном мотивирован законом?" - а не "В целом, что чаще всего мотивирует решения судей Верховного суда?" (с вариантами "В основном политика" и "В основном закон") - более высокий процент, примерно на 10 процентных пунктов, говорит, что Суд мотивирован политикой. Это показано в таблице ниже.



Отменив решение по делу Роу против Уэйда, суд отменил давний прецедент. Степень, в которой следует придерживаться прецедента, была предметом вопросов во время слушаний по утверждению кандидатов в суд в течение некоторого времени, в том числе в отношении Роу. Однако для общественности следование прецеденту было менее важным, чем отмена решения, которое, по мнению большинства суда, было принято ошибочно. После отмены Роу, общественность сейчас придает прецеденту больше веса, чем раньше, но все еще солидное большинство - два к одному - считает, что Суд должен иметь право отменять прецеденты, в таблице отражена эта тенденция.



В то время как одобрение работы Суда и доверие к Суду снизились, как указывалось ранее в этом выпуске, за последний год не произошло никаких изменений в поддержке расширения состава суда, и с 2019 года произошло лишь небольшое увеличение. Мнения по увеличению числа судей разделились поровну, как показано в таблице ниже.



Наблюдается умеренный рост поддержки учета Судом общественного мнения при принятии решений: от небольшого большинства в 2020 году, заявившего, что общественное мнение следует игнорировать, до аналогичного небольшого большинства в 2022 году, заявившего, что Суд должен учитывать общественное мнение, как показано в таблице ниже.



Мнение об однополых браках и решениях о дискриминации ЛГБТК



Подавляющее большинство (66%) респондентов поддерживают решение Верховного суда 2015 года, согласно которому Конституция США гарантирует право на однополые браки, в то время как 34% выступают против этого решения.



Еще большее большинство (84%) поддерживают решение Верховного суда 2020 года о том, что федеральный закон о гражданских правах защищает работников-геев и трансгендеров от дискриминации на рабочем месте, в то время как 16% выступают против этого решения. В таблице ниже представлены эти мнения в разбивке по партиям.



***



Мы являемся свидетелями уникального процесса – решения Верховного суда США не цементируют американское общество, а, наоборот, становятся главным фактором его дестабилизации.



Этот процесс происходит не в связи с объективными обстоятельствами, а является результатом массированной, детально продуманной компании по дискредитации Суда, организованной интеллектуальным ядром демократической партии в СМИ и соцсетях.



Цель этой дискредитации – накалить американское общество до точки кипения для массовых акций неповиновения, протестов, бунтов, прямого вооруженного сопротивления в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.



О победе "трампистов" говорят сейчас все социологические опросы и замеры в социальных сетях с помощью новейших методов с использованием искусственного интеллекта.



Система социальной деструкции, где за основу берется "снос" авторитета Верховного суда, важна как дополнительный стимул массовых беспорядков, которые будут организованны по модели "я не могу дышать" после смерти рецидивиста Флойда.



Примечания:



Опрос был проведен 5-12 июля 2022 года, в ходе которого было опрошено 1003 взрослых по всей стране с погрешностью + /-4 процентных пункта. Интервью проводились с использованием панели мнений SSRS, национальной вероятностной выборки, интервью проводились онлайн.



