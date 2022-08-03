Южный Кавказ вновь на грани войны: что стоит за последним обострением в Карабахе

15:27 04.08.2022 Айнур Курманов



В среду 3 августа произошли новые столкновения в Карабахе, когда азербайджанская армия предприняла попытку отвоевать несколько высот, что привело к частичной мобилизации в Нагорно-Карабахской республике.



Не сказать, что данные события были неожиданными, так как еще 1 августа прошла информация, что азербайджанская армия подтягивает к линии разграничения новые подразделения и тяжелую технику.



На следующий день 2 августа состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Путиным, где обсуждалась ситуация в Карабахе, и в этот же день глава российского военного ведомства Шойгу разговаривал также с министром обороны Азербайджана.



Формальной причиной для возобновления боевых действий между армянской и азербайджанской армиями стало то, что так и не произошло демилитаризации оставшейся части Нагорного Карабаха, где остались армянские подразделения. Баку, в свою очередь, потребовал немедленного вывода всех войск, что и было опубликовано на телеграм-канале военного ведомства Азербайджанской республики.



"Присутствие Вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы", - отмечается в заявлении МО Азербайджана.



Как и следовало ожидать, в Баку обвинили также армянских силовиков в организации многочисленных провокаций, так как якобы те "совершили диверсионно-террористический акт"в результате чего погиб один азербайджанский военнослужащий.



Помимо этого, указывалось, что Ереван попытался отбить стратегически важную высоту в районе Кельбаджарского и Лачинского районов, которая по заключенному мирному соглашению ноября 2020 года отошла к Баку.



В результате по версии азербайджанской стороны, они вынуждены были предпринять ответные меры и осуществить операцию под кодовым названием "Возмездие".



В итоге наступления 3 августа у армян были захвачены высоты Гырхгыз, Сарыбаба, а также еще несколько важных сопок как раз в цепи Карабахского хребта в горном массиве Малого Кавказа. По сути произошло выдавливание вооруженных сил Армении и Арцаха.



Согласно отчету азербайджанской армии, им удалось закрепиться на них и приступить к инженерному укреплению, соорудив новые позиции и возведя подъездные пути к ним.



Помимо прочего был осуществлен авианалет на одну из частей армянской армии, где была сосредоточена артиллерия, а также разгромлены опорные пункты и укрепрайоны "незаконных армянских вооруженных формирований".



Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики со своей стороны проинформировали о том, что против них были применены гранатометы и зенитные ракетных комплексов. В результате этих наступательных действий армянские военнослужащие потеряли двух солдат контрактников убитыми и еще 14 раненными.



В итоге в Арцахе стали спешно формировать новые подразделения и рыть укрепления.Так, президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация. Подобный шаг показывает, что замаячила реальная перспектива уже третьей по счету Карабахской войны.



Примечательно, что боевые действия начались в присутствии российских миротворческих сил, которые пытались развести обе стороны, но помешать азербайджанским военным захватить данные высоты так и не смогли. Пресс-служба Министерства обороны России указала на нарушение режима прекращения огня именно со стороны Баку, о чем и было отмечено в официальном сообщении.



"Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня", – сказано в тексте пресс-службы.



В целях предотвращения эскалации конфликта руководство российских миротворческих сил вступило в этот день в интенсивные переговоры со штабами двух армий. Более того, несмотря на опасность попасть под огонь двух сторон части миссии осуществили даже патрулирование по двум маршрутам в Мартакертском и Мартунинском районах.



Скорее всего, это и возымело действие, так как в 16.00 по местному времени вооруженное противостояние было полностью прекращено. Однако такими наскоками Баку снова записал себе в актив очередные "отвоеванные земли", и похоже, что конца и края таким вот "прогрызаниям" фронта теперь не будет, так как переговоры между Пашиняном и Алиевым снова утонули в болоте.



И ситуация действительно очень тяжелая и почти безвыходная, так как обе стороны по-своему трактуют положение о разблокировке коммуникаций в Карабахе и в южных регионах Армении, записанное в мирное соглашение от 10 ноября 2020 года.Встреча в Москве после подписания сторонами мирного соглашения от 10 ноября 2020 года



Ведь очевидно, что Баку, а вслед за ним и Анкара, планируют пробить через исконные армянские земли Зангезурский коридор, а он, в свою очередь, свяжет земли Нахичевани с основной территорией Азербайджана, а заодно и с Турцией.



Именно к такому варианту склоняли Ереван в Брюсселе и Лондоне, что конечно не выгодно не только Москве, но и как ни странно и Парижу, незаинтересованному в росте влияния своей соперницы Англии и заодно и Турции в Закавказье. Но похоже массовые протесты оппозиции в Армении и страх потерять остатки суверенитета подвигли руководство Армении отказаться от строительства турецкими компаниями экстерриториальных скоростных маршрутов.



Это, конечно, обрушивает амбициозные планы Эрдогана по выходу к Каспийскому морю через Зангезурский коридор, что и привело к тому, что в военных штабах Турции и Азербайджана стали разрабатывать подобные операции по переламыванию армянских сил в Арцахе и в районе Зангезурского коридора. Подобные перманентные конфликты призваны оказывать постоянное давление на Ереван с целью сделать его сговорчивее.



Еще одним камнем преткновения является и статус Нагорного Карабаха, так как Пашинян ведет дело к затягиванию процесса его демилитаризации и прекращения деятельности структур непризнанной республики, которая уменьшилась в результате последней войны на половину. Он желал задвинуть этот вопрос в долгий ящик, чего, конечно, не хотят в Баку.



Напротив, в Азербайджане искренне уверены, что статус Арцаха был решен окончательно и бесповоротно в ноябре 2020 года в пользу того, что он вновь становится составной частью их республики. Единственное на что согласны в Баку, так это на то, что армянам дадут культурную автономию, но не более.



Премьер Армении и правящая верхушка было согласились на такой вариант после согласований в Евросоюзе, но массовые выступления протеста, резко остудили головы либеральных политиков, готовых осуществить национальное предательство. Боясь народной революции, кабинет Пашиняна и в этом опросе пошел на попятную, чем вызвал злость и агрессию со стороны Баку и Анкары.



И получается, что российские миротворцы – единственная сила способная еще разводить пока силы сторон и сдерживать агрессию Азербайджана, поддерживаемого Турцией.



Наличие такого контингента не дает окончательно разгромить армянскую армию и вооруженные силы Арцаха, давая надежду сохранить часть Карабаха под влиянием Степанакерта.



Положение скверное еще и тем, что азербайджанская верхушка хочет добиться своего военными методами, надеясь на то, что Россия как суперарбитр не справится со своими обязанностями, будучи отвлеченной спецоперацией на Украине. По сути данная операция "Возмездие" является враждебной антироссийской выходкой президента Ильхама Алиева, так как явно на руку и Киеву, и коллективному Западу.



Появление нового театра боевых действий будет подрывать позиции Москвы и ее роль в качестве миротворца на южном Кавказе. Теперь важно предпринять новые действия по отрезвлению уже Баку, у которого явно закружилась голова от успехов, а также от советов со стороны Анкары и Лондона.



Надо, наконец-то, дать им понять, что постоянные наступления с целью продавить армянское правительство, обречены на провал. Источник - politnavigator.net

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