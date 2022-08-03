С нефтью Запад загоняет себя в ситуацию, когда самому придется нарушать введенные им же санкции, - "СП"

15:28 04.08.2022 С нефтью Запад загоняет себя в ситуацию, когда самому придется нарушать введенные им же санкции

Газовые проблемы ничему не учат европейцев, теперь они готовятся поиграть в ценовые коридоры



Ирина Гусева

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Игорь Юшков



Страны Большой семерки G7 продолжают искать новые возможности насолить России и теперь обсуждают полный запрет на услуги по морской транспортировке российской нефти.



"Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами", - говорится в релизе.



При этом ограничительные меры страны G7 хотят совместить с гарантиями на доступ к российским энергоресурсам для "уязвимых стран", то есть сразу пытаясь оставить лазейки в грядущих строгостях.



Так и не решив до конца проблемы с поставками газа на европейский рынок и признавая, что, как минимум, быстро это сделать не удастся, Запад твердит об отказе от российской нефти. При этом, как и в ситуации с газом, и в Европе, и за океаном лихорадочно ищут альтернативу, но пока не очень успешно. Цены на газ уже ушли за границу в 2000 долларов и, как предупреждал президент Владимир Путин, аналогичная судьба может постигнуть и нефть - цены взлетят до небес.



Так к чему может привести дальнейшее закручивание санкционной пружины?



- Российская позиция исходит из того, что каждый, кто попытается покупать российскую нефть по фиксированной цене по некому пределу, тот вообще лишится такой возможности, - напомнил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. - Россия на этот объем может сократить добычу, если не найдет другого покупателя по рыночным ценам. В итоге дефицит предложения нефти в мире усугубится, а цены взлетят.



С одной стороны, Россия констатирует, что не будет подчиняться де-факто такого рода санкциям. С другой, России сейчас важно запугивать нынешних и будущих покупателей российской нефти именно такими перспективами, потому что в мире сейчас явно идет борьба прежде всего за азиатских потребителей. Страны Запада пытаются убедить их присоединиться к этой инициативе, потому что она может сработать только в одном случае - если наберется критическая масса покупателей российской нефти, которые согласятся торговать только по этому коридору цен, по верхнему пределу. По крайней мере, шансы, что подобные санкции сработают, в этом случае подрастут.



России же важно этих же покупателей перетягивать на свою сторону, убеждать их, что надо торговать с Россией по взаимной договоренности, потому что мы и так предоставляем скидку, готовы продавать большие объемы и т. д. Соответственно это перетягивание с нашей стороны проявляется в некоем предупреждении и даже запугивании: "Сейчас вы покупаете российскую нефть со скидкой почти 30 долларов за баррель, а если вы будете присоединяться по сути к антироссийским санкциям и пытаться диктовать нам потолок цены, тогда мы вообще перестанем продавать вам нефть, соответственно, дефицит усугубиться и любая другая нефть любого производителя в мире будет стоить 150−200 долларов за баррель в зависимости от количества отказников от российской нефти. Что вам дороже - сейчас покупать по нормальным ценам чуть ли не любые объемы российский нефти, либо потом всю нефть в мире, которую вы потенциально можете купить, брать уже не дешевле 200 долларов за бочку? Выбирайте".



Российская позиция исходит именно из того, что мы займем жесткую позицию - не продавать по этим ценам, и будь что будет с мировым рынком. Кому-то мы все равно будем продавать - и зарабатывать за счет того, что цены взлетят. Эта официальная позиция России, и она правильная.



"СП": - Каковы перспективы Запада договориться о коридоре цен с Индией, Китаем Ближним Востоком?



- Думаю, что перспективы невысоки. Тем более сейчас, когда США всячески унижают Китай. Почему Китай вдруг должен пойти им навстречу и помогать душить российскую экономику, когда его суют носом в грязь и всячески издеваются? Сейчас мы с Китаем на одной стороне баррикады. У Китая есть огромная торговая зависимость от рынка США, наверное, она взаимная, и разрушать всю торговлю с США китайцы не будут, они довольно прагматичны. Но зачем им еще больше бить по своей экономике и рисковать тем, что России может ограничить поставки нефти в Китай? Совершенно непонятно. Вряд ли Китай пойдет на это, потому что Россия для Китая - это крупнейший партнер по объемам поставок нефти. Мы здесь первое место занимаем.



Зачем так поступать Индии, зачем им лишаться российских поставок, тоже не ясно. У них в энергосистеме и так очень большие проблемы. Они страдают от того, что им не хватает газа, причем газа их, по сути, лишили европейцы. Например, у них был контракт с дочкой "Газпрома", которая была фактически национализирована Германией. Первое, что сделали немцы - разорвали все контракты этого трейдингового подразделения "Газпрома" и заявили, что теперь все объемы должны поставляться на европейский рынок. Индия осталась без СПГ. Не очень приятное отношение со стороны европейцев. Зачем тогда Индия должна помогать? Она понимает, что энергетический кризис у нее серьезный. Если сейчас она лишится еще и российских поставок, которые позволяют хоть как-то сгладить ситуацию, потому что эти объемы нефти идут со скидкой… Ради чего ей бить по своей экономике?



Думаю, Индия и Китай не согласятся на эту инициативу стран Запада. Они все-таки настолько огромные, что попытаться вводить санкции за невыполнение этих ограничений против России Западу будет крайне сложно. Это будет дополнительная конфронтация с Индией и Китаем. Готовы они пойти на этот шаг? Думаю, вряд ли.



"СП": - А Россия может в крайнем случае полностью остановить поставки на мировые рынки?



- Так как нам говорят, что, по сути, государство зарабатывать вообще ничего не будет и мы должны продавать нефть по себестоимости, то какой смысл нам экспортировать нефть, если мы просто будем удовлетворять потребности топливе других стран, но нам от этого вообще ничего не будет. Запад хочет установить такую предельную цену на российскую нефть, которая позволит нам окупать стоимость добычи и экспорт, но при этом бюджет от этого ничего не получит. А какой смысл тогда ее экспортировать? Мы же монетизируем запасы углеводородов, а не просто вывозим их из страны.



Учитывая это, вполне возможно, что мы остановим экспорт нефти, но это, скорее, радикальный сценарий.



"СП": - Каков может оказаться дефицит нефти на рынке и могут ли цены взлететь выше 200 долларов?



- Если рассматривать такой сценарий, при котором все покупатели российской нефти присоединяются к этой инициативе и в ответ Россия вообще прекращает экспорт нефти, конечно, мы увидим шоковые показатели. Я думаю просто торги фьючерсами на нефть остановятся. Иначе будет и 300, и 500 долларов за баррель, потому что Россия - один и крупнейших экспортеров.



Если какая-то часть стран попытается перейти на этот потолок цены, Россия в ответ этим отдельным потребителям перекроет поставки, тогда все будет зависеть от того, что это будут за потребители. Если они будут некрупные, то цены поднимутся, но не радикально.



"СП": - На Западе хоть как-то пытаются просчитать последствия своих действий? На что рассчитывают? Вряд ли на Западе не понимают, что их рестрикции все равно обойдут, почему же с таким упорством продолжают их вводить?



- Надо помнить откуда вообще взялась инициатива с потолком цен на нефть. Когда США ввели санкции против российских нефтепродуктов, запретив с 1 апреля импортировать их на территорию США, то Россия не смогла быстро полностью переориентироваться на азиатские рынки, нормально законтрактоваться в Азии. Плюс в Европе наша нефть считалась токсичной, многие компании от нее отказывались.



Это привело к тому, что мы сократили объемы экспорта, это усугубило дефицит предложения на мировом рынке и цены пошли вверх. Страны Запада начали страдать, потому что они импортеры нефти, энергоресурсы становятся для них дорогими, это разгоняет стоимость продуктов, которые производят в этих странах, потому что все перевозят автотранспортом. Начала раскручиваться инфляции, и они стали думать, как ее побороть.



Инициатором с потолком цен стала Джанет Йеллен, министр финансов США. В ее сфере деятельности начались проблемы - раскручивается инфляция, потому что энергоресурсы дорогие, а дорогие они, потому что Россия сократила экспорт нефти на мировой рынок, усугубился дефицит, цены выросли. Значит нужно позволить России сколько угодно экспортировать, чтобы рынок насытился и тогда цены снизятся. А как тогда давить на Россию, лишить ее заработка? Вот и решили - давайте просто потолок цены российскую нефть сделаем. Пусть экспортирует много, а платить им мы будем мало.



Эта идея абсурдна, она исходит из необходимости заставить Россию максимально экспортировать свою нефть по любой цене. Они об этом думают. Не давитб они не могут, потому что надо сохранить лицо.



"СП": - Не секрет, что и производители, и трейдеры, и покупатели начинают искать и находят пути обхода любых ограничительных мер, в том числе по страхованию. Какие варианты есть в случае с нефтью?



- В первую очередь Россия попытается договариваться напрямую с потребителями и убеждать их, что даже на официальном уровне не надо поддерживать этот ценовой коридор, надо его игнорировать, что это не утвержденные ООН санкции и их соблюдать не обязательно.



Консенсуса нет. И это выглядит довольно странно с точки зрения покупателей. США и ЕС не говорят же, что заменяют свою эмбарго на потолок цены. Они говорят, что запрещают импортировать российскую нефть себе, а также запрещают покупать кому-либо эту нефть по рыночной цене.



Россия была бы заинтересована, чтобы даже в тех странах, которые запрещают импорт российской нефти по рыночной цене, кто-то подмешивал российскую нефть в другие сорта, покупал нефтепродукты из российской нефти. Пока ведь речь идет только о нефти по фиксированной цене, о нефтепродуктах не говорят.



Весной в начале лета мы видели, что западные компании отказывались страховать перевозку российской нефти, страховать саму сделку. Например, с Индией все объемы шли за счет страхования российскими компаниями под государственные гарантии. Индия была согласна на это.



Думаю, Россия будет развивать эти финансовые институты, потому что тут мы довольно уязвимы. Как правило, в нормальной ситуации большинство операций проходило при страховании западными компаниями, в частности, британскими. Их доля на рынке довольно высока. Но можно договариваться на страхование сделок российскими компаниями.



Дальше будет зависеть от ситуации. Будут российские компании вносить в черные списки за, что страхуют перевозку? Будет ли это смущать покупателя, и будет ли он в этом случае отказываться от сделок? Все проблемы будут решатся по мере поступления. Источник - СвободнаяПресса

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