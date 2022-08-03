"Страшно стало, я не знаю, что делать". Уедут ли все русские из Казахстана?

23:26 04.08.2022 Георгий Зотов



"Страшно стало, я не знаю, что делать". Уедут ли все русские из Казахстана?



Еженедельник "Аргументы и Факты" № 31. Ощущение неминуемой беды 03/08/2022



45-летний Анатолий Хмелев задумался об отъезде в Россию только недавно - после беспорядков и грабежей в начале января: тогда в Алматы погибло (по официальным данным) 160 человек.



"Мне прекрасно тут живется, - рассказывает он aif.ru. - Мою прабабку и прадеда сослали в Казахстан при Сталине как кулаков, и они выжили только благодаря соседям-казахам, не давшим им умереть с голоду - те от себя отрывали, мукой помогали. Люди замечательные здесь, климат хороший, горы... я понимаю, почему мои предки после ссылки не захотели назад возвращаться. Но в январе меня напугало происходящее. Я впервые понял, что живу на лезвии ножа - в любую минуту может начаться хаос".



Анатолий подал заявление на гражданство РФ и оформляет российский паспорт. И он такой не один. В 1989 году русские жители Казахстана составляли 38% населения, в 2021 году их осталось лишь 18%. Уезжают врачи, ученые, айтишники, профессора, идет огромный отток молодежи. Специалисты прогнозируют, что к 2050 году в Казахстане останется всего 10% русских, а то и меньше. Почему это происходит?



"Никто нам не угрожает"



"На бытовом уровне я не вижу никаких проблем между русскими и казахами, - объясняет aif.ru 52-летний бизнесмен Александр Городцев - его фирма занимается перевозкой грузов из города Нур-Султан в РФ. - Во время январских погромов в Алма-Ате мой друг вез беременную на восьмом месяце жену в больницу. Улицы были забиты демонстрантами, многие - с арматурой и оружием в руках. И казахи расступились, дали ему проехать. На русских наездов не было. Чтобы человеку у нас угрожали, говорили - "вали в свою Россию!", лично я в принципе такого не помню. Однако я купил себе квартиру в Краснодарском крае - и уеду туда после выхода на пенсию. Беспокоит будущее. Неясно, как сложится с экономикой, произойдут ли новые революции. Перевод алфавита на латиницу, откровенно говоря, бесит. Да, в России тоже и коррупция, и куча других проблем. Но я приезжаю к вам и сразу понимаю - я свой. Здесь такое ощущение стало утрачиваться, словно за границей живу. Как цены на нефть упали, молодежь русская начала уезжать, работы же нет. Оба моих сына живут в Санкт-Петербурге.



"Теряем элиту общества"



В данный момент русская община Казахстана насчитывает 3 миллиона 340 тысяч человек, и она устойчиво сокращается. За 2021 год в республике родилось 32 000 этнических русских, а умерло почти в два раза больше - 60 000, плюс двадцать тысяч навсегда уехало из страны - в основном в Россию.



"Это печально, - считает учитель литературы Булакбай Нургалиев. - Я еще могу понять девяностые годы XX века, когда Казахстан, как и все государства бывшего СССР, переживал ужасные времена: от нас шел отток "мозгов", мы потеряли большое количество славянских интеллектуалов - русских, украинцев, белорусов. Безусловно, их отъезд нанес серьезный ущерб развитию страны. Почему это до сих пор не прекратилось? Ведь в Казахстане считаются дикостью разборки на национальной почве. Русских не притесняли, не "отжимали" квартиры и не грабили. Хотя я считаю, правительство зря заигрывало с националистами - те принялись раскручивать голод 1932-1933 гг. - якобы его организовала советская Россия, требовали признать геноцидом подавление царскими войсками в 1916 году восстания в Средней Азии. Конечно, в таких условиях русские почувствовали себя весьма неуютно. Пока мирно обсуждают, а вдруг потом они крайними окажутся? Мы теряем элиту общества".



"Красим яйца, кушаем барашка"



"У меня отец казах, а мать русская - смешанных семей в стране десятки тысяч! - возмущается владелица ресторана в Алматы Айганым Батырбекова. - И что нам теперь - разорваться, что ли? Русские и казахи здесь вообще давно слились в один народ - с общими традициями, с обычаями. У нас часто мусульмане вместе с православными друзьями едят на Пасху крашеные яйца и куличи, а затем зовут в гости кушать барашка на Курбан-байрам".



"Я замужем за казахом 10 лет, и он замечательный муж, - сообщает хозяйка фирмы по доставке цветов Ольга Назарова. - Такой любви я в жизни своей никогда не знала". В то же время Ольга признается - они с супругом обдумывают переезд в Россию.



"Мои родители здесь родились, и я тоже. Не представляю себя вне Казахстана, обожаю Алматы. Но когда в новогодние праздники на улицах начали стрелять, страшно стало... до сих пор не знаю, как следует поступить, и что мне делать". Подобную тревогу испытывают в Казахстане многие этнические русские. Дескать, да - пока никого не тронули. Однако, по их мнению - времени, когда начнут трогать, лучше не дожидаться.



"Стал понимать евреев"



При выключенном диктофоне я слышу и другие мнения. Виктор из Петропавловска заявляет - общество казахов довольно-таки клановое, и если директор фирмы - казах, на работу он в первую очередь постарается взять родственников и друзей. Трудно сделать карьеру в бизнесе и на госслужбе, вот люди и уезжают.



"Да ведь и в Москве зачастую бизнес устроен точно так же", - говорю я ему и слышу резкий ответ - "Не до такой степени".



Отъезд русских из Казахстана стимулируют и прочие неприятности, как "языковые рейды" националистов, в прошлом году заставивших продавцов в магазинах извиняться на видео - за то, что говорят по-русски. Перевод алфавита на латиницу и для казахов больной вопрос, а уж для русских - тем более.



"Если подобная фигня началась, ее уже не остановить, - заявил aif.ru инженер-строитель Сергей Корников. - Найдутся дураки, еще что-нибудь придумают - вроде паспортов "неграждан", как в Эстонии. Знаете, я стал отлично понимать евреев. Вот они в отдельных странах живут, словно на вулкане. Что-то плохое может случиться в любой момент. Вроде бы все у тебя и хорошо, а появляется "червячок" сомнения и гложет тебя изнутри. Русские после распада СССР в 1991 году чувствуют себя точно так же - они всегда могут оказаться виноватыми во всем. Конкретно по этой причине мы с семьей в следующем году перебираемся в Смоленск".



В 1989 году русские в Алма-Ате составляли 57% населения, сейчас - 23%. В Целинограде (теперь это столица Казахстана - город Нур-Султан) жило 54% русских, осталось 12%. За 30 лет после краха СССР из республики уехали миллионы граждан славянских национальностей. Безусловно, тут нельзя сравнивать с Таджикистаном, который потерял 95 процентов этнических русских, или с Грузией - из 341 000 местных русских (по переписи 1989 года) к 2014-му году осталось 26 000 человек. Это не бегство, но медленная эмиграция, каковая начинает активно ускоряться. Точно не собираются покидать Казахстан в основном пожилые люди.



"Тут моя родина, куда я поеду? - удивляется 77-летняя пенсионерка Клавдия Мирович, гуляющая во дворе своего дома в Алматы. - Соседи-казахи - золотые люди, всегда сходят в магазин, в аптеку, постоянно спрашивают - не нужно ли чего? Вы меня извините, в России столь теплого отношения нет". Правда, дети и внуки Клавдии Григорьевны уже давно перебрались в РФ. Но она их совсем не понимает. Источник - АиФ

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