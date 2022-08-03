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|Нехватка школ. Минобраз Кыргызстана просит у арабских инвесторов $60 миллионов
00:31 05.08.2022
Нуркыз САБЫРОВА
Для решения проблемы с нехваткой школ и детских садов в Кыргызстане у Арабского координационного совета попросили $60 миллионов. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев по итогам встречи кабмина с инвесторами.
По его словам, по республике 245 школ в аварийном состоянии. В 126 учебных заведениях дети обучаются в три смены. Только 22 процента детей дошкольного возраста посещают детские сады.
"Для решения проблем мы обговариваем с Арабским координационным советом получение грантов и кредитов", - рассказал Алмазбек Бейшеналиев.
На эти деньги планируется обновить здания учебных заведений и начать строительство новых.
"Это позволит расширить охват школьным образованием еще 45 тысяч детей, дошкольным - примерно столько же, а также трудоустроить около 3 тысяч учителей", - добавил министр.