Нехватка школ. Минобраз Кыргызстана просит у арабских инвесторов $60 миллионов

00:31 05.08.2022

Нуркыз САБЫРОВА



Для решения проблемы с нехваткой школ и детских садов в Кыргызстане у Арабского координационного совета попросили $60 миллионов. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев по итогам встречи кабмина с инвесторами.



По его словам, по республике 245 школ в аварийном состоянии. В 126 учебных заведениях дети обучаются в три смены. Только 22 процента детей дошкольного возраста посещают детские сады.



"Для решения проблем мы обговариваем с Арабским координационным советом получение грантов и кредитов", - рассказал Алмазбек Бейшеналиев.



На эти деньги планируется обновить здания учебных заведений и начать строительство новых.



"Это позволит расширить охват школьным образованием еще 45 тысяч детей, дошкольным - примерно столько же, а также трудоустроить около 3 тысяч учителей", - добавил министр.