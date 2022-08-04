 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.08.2022
00:58  45-миллионный Ирак шагает к распаду, - Антон Веселов
00:52  Опять попали в Вену. Иранскую ядерную сделку все еще надеются реанимировать, - Къ
00:47  Китай очистил свою территорию от террористов, - Владимир Скосырев
00:44  Гастарбайтеров в России ограничат в выборе работы, - Екатерина Трифонова
00:31  Нехватка школ. Минобраз Кыргызстана просит у арабских инвесторов $60 миллионов
Четверг, 04.08.2022
23:26  "Страшно стало, я не знаю, что делать". Уедут ли все русские из Казахстана?
15:28  С нефтью Запад загоняет себя в ситуацию, когда самому придется нарушать введенные им же санкции, - "СП"

15:27  Южный Кавказ вновь на грани войны: что стоит за последним обострением в Карабахе
14:35  Верховный суд США взрывает Америку
14:29  В Узбекистане идет стремительное опустынивание территории
14:23  Северо-корейские добровольцы (100 тысяч) просятся на Украинскую войну
14:21  "Тайваньский гамбит" Китая, - Алексей Мухин
14:19  "Теперь Алжир изнасилует Францию", - Boulevard Voltaire
14:17  Foreign Affairs: Китай переходит в наступление
14:16  Российская империя - это баланс двух глубинных исторических сил, - Александр Проханов
11:54  КТК "значительно снизил" прокачку нефти через Россию
11:21  Когда юань займет место доллара и евро в России? - Взгляд
11:14  Российская нефтянка удивила не только Запад, - Ольга Самофалова
11:11  Россия укрепляет свои позиции в "остальном" мире, - Камран Гасанов
10:44  В Узбекистане разблокировали Twitter и другие соцсети
10:19  Что не так с кадрами для KZздравоохранения? - А.Темирева
09:54  Галым Курман назначен главой "Центра поддержки гражданских инициатив" Казмининформа
09:51  Таджикистан продолжает возвращать вдов и детей басмачей на родину. Зачем?
09:48  Место дислокации таджикского Шуроабадского погранотряда перенесено поближе к границе с Афганистаном
09:45  Китай хитрый - ждет, когда мимо проплывет отрубленная кем-то голова врага, - Регнум
09:08  Каракалпакская боль. Кто на самом деле Людмила Козловская: правозащитница или хитрый провокатор?
08:26  Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе
08:10  Депутата Госдумы Белоусова осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
07:53  Киевский режим зиждется на исторической лжи, - С.Князев
07:50  Вклад американского ВПК в американскую демократию, - Е.Пустовойтова
07:16  Визитом Пелоси на Тайвань Америка простилась с Украиной, - Д.Попов
07:10  Гагаузы надеются на дождь и Турцию. В молдавской автономии высохли озера, колодцы и родники
07:05  ОПЕК+ решил не душить российский экспорт, - А.Комраков
00:07  Повышение зарплат кыргызстанским госслужащим: кому и сколько
00:05  CNN: Замерзшие и немытые: европейцев ждет незавидная участь без российского газа
00:04  Тайбэй первым: как Пекин ответит Вашингтону на тайваньский визит Пелоси
00:01  Нефтяные генералы ОПЕК+ лишили США дешевого бензина: какова роль России
Среда, 03.08.2022
23:37  Погибла Герой армии ДНР полковник Ольга Качура
22:06  Как завербоваться в российскую ЧВК "Вагнер"
22:01  Москва тихо ловит и депортирует в Таджикистан памирских "активистов"
21:57  Талибский командир Мулла Джан заявил, что за неделю может захватить весь Таджикистан
20:52  Пресс-службу президента Кыргызстана возглавил скандально известный журналист Дайырбек Орунбеков
17:02  Покупателям нефти предрекли борьбу за каждую бочку
16:57  "Оскорбление лично Си Цзиньпина". Оценена вероятность разрыва отношений КНР и США после визита Пелоси
13:43  Чем опасен конфликт Китая и Тайваня для мировой электроники. Разбор
12:20  Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
12:17  Почему в Узбекистане не популярно донорство крови?
12:13  Оборот на восток: российские компании начали занимать в юанях
11:56  От 300 до 25 тыс сомони. Какие пенсии получают в Таджикистане?
11:52  Почему опять победят республиканцы и Трамп? Логика американских выборов, - В.Овчинский
11:48  Афганистан погасил долг за электроэнергию перед Узбекистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гастарбайтеров в России ограничат в выборе работы, - Екатерина Трифонова
00:44 05.08.2022

Регионы предлагают расширить основания для невыдачи мигрантам трудовых патентов

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
4.08.2022

Мигрантам предлагают не выдавать и не продлять патенты, если они претендуют на профессии, на которые в регионах установлен запрет для иностранцев. Такая инициатива поступила в нижнюю палату от депутатов Заксобрания Тверской области. По словам экспертов, с одной стороны, это логично. Сейчас перечни работ, к которым запрещено привлекать гастарбайтеров, активно принимаются местными властями, чтобы снизить социальную напряженность, особенно в свете предстоящих выборов. С другой стороны, непонятно, что будет с теми, кто не получит разрешения на работу. Не исключено, что многие из них уйдут в серую зону.

В разработанном в Тверской области документе говорится о необходимости "исключить выдачу и переоформление патентов иностранцам, планирующим работать по профессиям, на которые в регионе установлен запрет для иностранных работников".

Проще говоря, патенты получат лишь гастарбайтеры, согласившиеся заполнить вакансии, на которые не идут местные жители. Ранее перечень запрещенных для иностранцев видов деятельности появился в Калуге, где власти были сильно возмущены yаплывом гастарбайтеров, получающих разрешительные документы и при этом не владеющих русским языком. "Вопрос мигрантов сегодня наиболее острый. Решения: запрет на работу ИГ в общественном питании, транспорте и розничной торговле. Ограничение числа выдаваемых патентов", – написал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Следом о похожих мерах сообщили власти Карелии, где иностранцам запретили работать в сфере торговли, на добывающих производствах, в пекарнях и кондитерских. Та же практика актуальна и для Тюменской, Тверской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отметил "НГ" кандидат социологических наук Алексей Коршунов, в каждом регионе своя ситуация с приезжими и "общих рецептов здесь быть не может". Ведь если иностранец собрался устроиться по профессии, по которой запрещено работать в регионе иностранным гражданам – логично отказать ему даже в приеме документов. Здесь вполне можно понять тверские власти. А если в регионе избыток своей рабочей силы или прогноз такого избытка – зачем выделять квоты на зарубежных мигрантов? И тут абсолютно логична позиция калужских властей. "Мигранты – такой же ресурс, как любой другой. И использовать его надо разумно", – говорит собеседник "НГ".

Как пояснил "НГ" доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический Альянс" Михаил Бурда, положение 115 ФЗ "О правовом положении иностранцев в РФ" позволяет вводить некую квоту на привлечение иностранных работников как на региональном, так и на федеральном уровне. Калужские власти воспользовались этим правом, в результате миграционные потоки туда заметно сократились. Но проблема, по словам эксперта, характерна и для многих других регионов, где жителям становится некомфортным соседство с местами компактного проживания гастарбайтеров. Но главное, "мы не знаем, какое количество мигрантов нам реально необходимо", говорит Бурда.

Эксперт считает, что в стране должен быть дифференцированный подход к приезжающим. Основным инструментом для вычленения нужных гастарбайтеров из общей массы, пояснил он, является Институт международных соглашений: "Есть действующие договоры с основными поставщиками иностранной рабочей силы – Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, необходимо просто их актуализировать и конкретизировать, можно также определить отдельные категории и создать перечень профессий". В их рамках можно организованно привлекать иностранцев к конкретному работодателю и на определенный срок, а главное – с условием его возвращения на родину по истечении трудового контракта.

Как отметил, в свою очередь, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, тот факт, что власти отдельных регионов стали сокращать количество патентов мигрантам, если и отразится на рынке труда, то в незначительной степени. Он напомнил, что основная часть трудовых мигрантов находится в нелегальной зоне рынка, а значит, и изменение правил выдачи патентов на них не распространится. Кроме того, есть опасность, что в результате таких инициатив еще больше мигрантов уйдет в серую зону. "Выстраивание четкой миграционной политики, построение механизмов контроля – это задачи федерального Центра. Именно в этой плоскости лежит решение всех основных проблем, связанных с трудовыми мигрантами в России. Отрадно, что чиновники и депутаты в регионах пытаются предложить какие-то варианты решения отдельных вопросов, но они не видят общей картины", – посетовал собеседник "НГ".

Гражданский активист Алексей Егоркин считает действия представителей местных властей популизмом. Такие инициативы выглядят как шаг навстречу местным жителям, ​ позволяющий сохранить для них рабочие места. "Действительно, даже если на эти позиции приедут внутренние мигранты из регионов с более тяжелой ситуацией на рынке труда, это все равно будет позитивно воспринято местным электоратом", – говорит Егоркин. Но он не верит, что в отсутствие иностранной рабочей силы, готовой пахать за копейки в тяжелейших условиях, работодатель поднимет зарплату до разумного уровня, чтобы к нему трудоустраивались местные работники. "Скорее всего возьмут того же мигранта, но уже по нелегальной схеме, – считает эксперт, по словам которого в этом случае проблемы только усугубятся. – Усложнение получения патента мигрантами будет компенсировано различными теневыми схемами, которые лишь ухудшат ситуацию в сфере регулирования миграционных потоков". Как считает Егоркин, остается еще немало важных вопросов: куда пойдут не обеспеченные официальной работой мигранты? Кто и как будет контролировать, чем будут заняты оставшиеся без патентов мигранты на территории России?

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659649440


Новости Казахстана
- Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Кадровые перестановки
- Исполнение поручений Президента: Как обеспечивается энергетическая безопасность страны
- Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- Судом вынесено решение по иску жителей ЖК "Хайвил"
- Ситуацию по COVID-19 обсудили на заседании Правительства РК
- Алихан Смаилов поручил активизировать работу по Нацпроекту "Сильные регионы – драйвер развития страны"
- Миграционно-демографический тупик
- Усилить меры безопасности на воде поручил Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  