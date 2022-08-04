Гастарбайтеров в России ограничат в выборе работы, - Екатерина Трифонова

00:44 05.08.2022

Регионы предлагают расширить основания для невыдачи мигрантам трудовых патентов



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

4.08.2022



Мигрантам предлагают не выдавать и не продлять патенты, если они претендуют на профессии, на которые в регионах установлен запрет для иностранцев. Такая инициатива поступила в нижнюю палату от депутатов Заксобрания Тверской области. По словам экспертов, с одной стороны, это логично. Сейчас перечни работ, к которым запрещено привлекать гастарбайтеров, активно принимаются местными властями, чтобы снизить социальную напряженность, особенно в свете предстоящих выборов. С другой стороны, непонятно, что будет с теми, кто не получит разрешения на работу. Не исключено, что многие из них уйдут в серую зону.



В разработанном в Тверской области документе говорится о необходимости "исключить выдачу и переоформление патентов иностранцам, планирующим работать по профессиям, на которые в регионе установлен запрет для иностранных работников".



Проще говоря, патенты получат лишь гастарбайтеры, согласившиеся заполнить вакансии, на которые не идут местные жители. Ранее перечень запрещенных для иностранцев видов деятельности появился в Калуге, где власти были сильно возмущены yаплывом гастарбайтеров, получающих разрешительные документы и при этом не владеющих русским языком. "Вопрос мигрантов сегодня наиболее острый. Решения: запрет на работу ИГ в общественном питании, транспорте и розничной торговле. Ограничение числа выдаваемых патентов", – написал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.



Следом о похожих мерах сообщили власти Карелии, где иностранцам запретили работать в сфере торговли, на добывающих производствах, в пекарнях и кондитерских. Та же практика актуальна и для Тюменской, Тверской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.



Как отметил "НГ" кандидат социологических наук Алексей Коршунов, в каждом регионе своя ситуация с приезжими и "общих рецептов здесь быть не может". Ведь если иностранец собрался устроиться по профессии, по которой запрещено работать в регионе иностранным гражданам – логично отказать ему даже в приеме документов. Здесь вполне можно понять тверские власти. А если в регионе избыток своей рабочей силы или прогноз такого избытка – зачем выделять квоты на зарубежных мигрантов? И тут абсолютно логична позиция калужских властей. "Мигранты – такой же ресурс, как любой другой. И использовать его надо разумно", – говорит собеседник "НГ".



Как пояснил "НГ" доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический Альянс" Михаил Бурда, положение 115 ФЗ "О правовом положении иностранцев в РФ" позволяет вводить некую квоту на привлечение иностранных работников как на региональном, так и на федеральном уровне. Калужские власти воспользовались этим правом, в результате миграционные потоки туда заметно сократились. Но проблема, по словам эксперта, характерна и для многих других регионов, где жителям становится некомфортным соседство с местами компактного проживания гастарбайтеров. Но главное, "мы не знаем, какое количество мигрантов нам реально необходимо", говорит Бурда.



Эксперт считает, что в стране должен быть дифференцированный подход к приезжающим. Основным инструментом для вычленения нужных гастарбайтеров из общей массы, пояснил он, является Институт международных соглашений: "Есть действующие договоры с основными поставщиками иностранной рабочей силы – Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией, необходимо просто их актуализировать и конкретизировать, можно также определить отдельные категории и создать перечень профессий". В их рамках можно организованно привлекать иностранцев к конкретному работодателю и на определенный срок, а главное – с условием его возвращения на родину по истечении трудового контракта.



Как отметил, в свою очередь, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, тот факт, что власти отдельных регионов стали сокращать количество патентов мигрантам, если и отразится на рынке труда, то в незначительной степени. Он напомнил, что основная часть трудовых мигрантов находится в нелегальной зоне рынка, а значит, и изменение правил выдачи патентов на них не распространится. Кроме того, есть опасность, что в результате таких инициатив еще больше мигрантов уйдет в серую зону. "Выстраивание четкой миграционной политики, построение механизмов контроля – это задачи федерального Центра. Именно в этой плоскости лежит решение всех основных проблем, связанных с трудовыми мигрантами в России. Отрадно, что чиновники и депутаты в регионах пытаются предложить какие-то варианты решения отдельных вопросов, но они не видят общей картины", – посетовал собеседник "НГ".



Гражданский активист Алексей Егоркин считает действия представителей местных властей популизмом. Такие инициативы выглядят как шаг навстречу местным жителям, ​ позволяющий сохранить для них рабочие места. "Действительно, даже если на эти позиции приедут внутренние мигранты из регионов с более тяжелой ситуацией на рынке труда, это все равно будет позитивно воспринято местным электоратом", – говорит Егоркин. Но он не верит, что в отсутствие иностранной рабочей силы, готовой пахать за копейки в тяжелейших условиях, работодатель поднимет зарплату до разумного уровня, чтобы к нему трудоустраивались местные работники. "Скорее всего возьмут того же мигранта, но уже по нелегальной схеме, – считает эксперт, по словам которого в этом случае проблемы только усугубятся. – Усложнение получения патента мигрантами будет компенсировано различными теневыми схемами, которые лишь ухудшат ситуацию в сфере регулирования миграционных потоков". Как считает Егоркин, остается еще немало важных вопросов: куда пойдут не обеспеченные официальной работой мигранты? Кто и как будет контролировать, чем будут заняты оставшиеся без патентов мигранты на территории России?