Китай очистил свою территорию от террористов, - Владимир Скосырев

00:47 05.08.2022

"Воинам ислама" не удалось создать ячейки в Синьцзяне

Владимир Скосырев

04.08.2022

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР уже несколько лет нет ни взрывов, ни крупных межнациональных столкновений. Подтверждая свою жесткую линию по отношению к террору, Пекин заявил, что одобряет ликвидацию американцами в Кабуле Аймана аз-Завахири, главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Это сообщение было обнародовано, правда, до вояжа Нэнси Пелоси на Тайвань. Нельзя не признать, что Пекин успешно справляется с угрозой у себя дома, а также заручился симпатиями движений, противостоящих Израилю и США, таких, как "Хезболла" и ХАМАС.



Как утверждает журнал Diplomat, "Аль-Каида" действовала в Афганистане не одно десятилетие и иногда вкупе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) старалась создать ячейки в Китае. "Аль-Каида" даже во всеуслышание объявляла войну Китаю.



Последним громким преступлением ее и напарников в Афганистане был подрыв мечети мусульман-шиитов в октябре прошлого года в городе Кундузе. Погибло около 50 человек. Организаторы бойни заявили, что мотивом их действий было отмщение за преследование уйгуров в Китае.



Как отмечает издание Foreign Policy, Китай всегда был второй целью международных террористических группировок. Они сосредоточивались на атаках против США, всего Запада или своих локальных врагов в тех местах, где действовали. Но после Кундуза этот нарратив показал, что он лжив. Китай тоже был объявлен законной мишенью. Причем предлогом послужила "оккупация" Китаем Синьцзяна, который боевики именуют Восточным Туркестаном. А ранее пропагандистская служба "Аль-Каиды" al-Sahib вещала, будто Синьцзян долго был независимым государством и лишь недавно подвергся колонизации ханьцами (китайцами), которые решили искоренить их исламское наследие.



Не забыли идеологи "Аль-Каиды" упомянуть и об испытаниях Китаем ядерного оружия в Синьцзяне. Число их якобы превышает 35. Из-за этого будто бы родилось более 20 тыс. детей с врожденными пороками наследственности. Излишне будет говорить, что эти данные не подтверждены ни Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), ни официальными публикациями в Китае.



По данным американского эксперта Дерика Зайтлмана, опубликовавшего статью в журнале Small Wars, если в самой Поднебесной властям, в основном, удалось справиться с терроризмом, то за пределами КНР, на объектах "Пояса и пути" китайские работники стали чаще подвергаться нападениям. Особенно интенсивными стали атаки на флагманский проект "Китайско-Пакистанский экономический коридор", который должен связать Синьцзян с побережьем Индийского океана. В апреле прошлого года был взорван отель в пакистанском городе Кветта, где остановился посол Китая. Было убито пять человек и ранено 12. А в июле того же года нападению подвергся автобус, в котором ехали на строительство дамбы китайские рабочие. 14 человек было убито, 39 ранено. Активизация боевиков была напрямую связана с поспешным выводом американских войск из Афганистана.



Победа талибов в Афганистане, вероятно, побудит джихадистов к новым вылазкам, предсказывает Зайтлман. Но Пекин не сидит сложа руки. Его политика поддержки исламских государств и политических движений, по существу, привела к расколу в стане джихадистов. Как отмечает South China Morning Post, среди воинственных группировок в мире, особенно на Ближнем Востоке, отнюдь нет единодушно враждебного отношения к Китаю. Напротив, ряд из этих групп, которые США клеймят как террористические, призывают завязать дружбу с Китаем. Они считают, что Пекин вопреки нажиму США поддерживает мусульман. В таком духе высказался Хасан Насралла, глава шиитского движения "Хезболла" в Ливане. А ХАМАС, палестинская группировка, контролирующая сектор Газа, положительно оценила то, что Китай осудил снос Израилем домов палестинцев в Восточном Иерусалиме.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Китай проводит гибкую политику в исламском мире. У него увеличивается сотрудничество с Саудовской Аравией и крепнут связи с Ираном, хотя между этими странами идет острое противоборство. Эта политика приносит плоды и среди приверженцев джихада. Они видят в Китае мощную державу, которая потенциально может оказать помощь против диктата США. Тем более что, хотя Китай борется с радикальными группировками в Синьцзяне, Пекин никогда не провозглашал, подобно Вашингтону, глобальную войну с террором".



На руку Китаю и обострение отношений между США и "Талибаном" (запрещен в России), последовавшее за уничтожением Завахири. Госсекретарь США Блинкен обвинил талибов в том, что они прикрывали у себя террориста № 1. Кабул же заявил, что не ведал о том, где тот жил.



"Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство. – "НГ") не располагает информацией о прибытии и пребывании Аймана аз-Завахири в Кабуле", – заявил в четверг от имени правительства талибов официальный представитель движения Забиулла Муджахид. По его словам, "руководство Исламского Эмирата Афганистан поручило следственным органам и спецслужбам провести всестороннее и серьезное расследование различных аспектов инцидента".