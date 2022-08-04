Новая китайская стена из огня. Пекин создает реактивные системы, способные достать Тайвань, - Александр Храмчихин

06:57 05.08.2022 Новая китайская стена из огня. Пекин создает реактивные системы, способные достать Тайвань



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



4 авг. 22



Китай считается родиной пороха, а также родиной огнестрельного оружия, включая артиллерию. Но после Второй мировой страна полностью зависела от импорта боевой техники всех классов. Вооруженные силы КНР, официально созданные в 1949 году, поначалу были оснащены артиллерией советского производства (имелись трофейные японские орудия, но они по качеству слишком сильно уступали советским, к тому же к ним неоткуда было взять запчасти). В начале 1950-х Китай перешел к собственному производству техники путем копирования советских образцов (сначала по лицензиям, затем без таковых).



СТАНОВЛЕНИЕ АРТИЛЛЕРИИ



Под одним и тем же названием Туре 54 были скопированы 122-мм гаубица М-30 и 152-мм Д-1 с дальностью стрельбы у обеих 12 км. Затем под названием Туре 59 было скопировано 130-мм орудие М-46, позже усовершенствовано (уменьшен вес, увеличена скорострельность) под названием Туре 59–1, дальность стрельбы достигла 38 км. Советская 122-мм пушка Д-74 в Китае превратилась в Туре 60 с дальностью стрельбы до 24 км, 152-мм гаубица Д-20 в Китае стала Туре 66 (экспортное название PL-66) с дальностью до 18 км, 82-мм миномет ПМ-41 выпускался под названием Туре 53, затем в усовершенствованном варианте Туре 67. Количество выпущенных орудий ни в одном из случаев неизвестно, но речь заведомо идет о тысячах экземпляров.



Собственной артсистемой, созданной в КНР, стала 12-ствольная 107-мм буксируемая реактивная система залпового огня (РСЗО) Туре 63 с дальностью стрельбы до 8,5 км. Масса РСЗО составляла немногим более 600 кг, расчет на поле боя мог передвигать ее руками. Благодаря легкости и компактности РСЗО оказалась весьма популярной как в самой НОАК (до сих пор состоит на вооружении ВДВ и легких бригад), так и за рубежом, в том числе у партизанских группировок.



С 1970-х годов, уже после разрыва с СССР, в Китае начали предприниматься попытки создавать самоходные артиллерийские установки (САУ) на различных шасси. Так, орудие Туре 54 на шасси БТР Туре 63 стало 122-мм САУ Туре 70. Было создано несколько вариантов этой САУ, но общий выпуск составил лишь около 150 машин.



САУ Туре 83 (она же PLZ-83) представляла собой гаубицу Туре 66 на специально разработанном шасси, на том же шасси устанавливалась и пушка Туре 59–1. Последний вариант оказался совсем неудачным, а 152-мм Туре 83 в количестве до 400 единиц поступила на вооружение сухопутных войск НОАК и в некоторых частях имеется до сих пор (например, в 188-й тяжелой бригаде 82-й армейской группы Центрального командования).



Продолжались усилия по совершенствованию и буксируемой артиллерии. Попытка создать 122-мм орудие Туре 83 собственной разработки для замены Туре 54 оказалась неудачной, зато под аналогичным названием поступила на вооружение копия советской Д-30 с дальностью стрельбы 15–18 км (затем были созданы ее усовершенствованные варианты Туре 86 и Туре 96). Австрийское 155-мм орудие GC-45 (GHN-45) с дальностью стрельбы до 40 км было скопировано под названием Туре 88 (оно же PLL-01, оно же WAC-021). Именно скопированные Д-30 и GC-45 позволили Китаю создать новые САУ, составляющие основу китайской артиллерии до сих пор.



НА ГУСЕНИЦАХ И НА КОЛЕСАХ



Сначала была создана 122-мм САУ Туре 85 путем установки орудия Туре 83 (Д-30) на шасси БТР Туре 85, но в серию она не пошла. Гораздо более удачной оказалась САУ Туре 89 (она же PLZ-89) с той же пушкой на шасси плавающего БТР Туре 77, выпущено не менее 500 машин этого типа. Дальнейшим развитием этой САУ стала Туре 07 (PLZ-07), созданная в начале ХХI века путем установки орудия Туре 96 на несколько измененное шасси БМП Туре 04. Существует плавающий вариант этой САУ PLZ-07В (на шасси амфибийной БМП Туре 05, она же ZBD-05). Всего сейчас в регулярных частях НОАК имеется более 1,1 тыс. 122-мм САУ Туре 89 и Туре 07, производство последней продолжается, а Туре 89 передаются в резервные соединения.



155-мм орудие Туре 88 было в 1990-е годы установлено на специально разработанное шасси, что позволило создать САУ PLZ-45. Она стала чисто экспортной, поступив на вооружение армий Саудовской Аравии, Кувейта и Алжира. На ее основе в начале ХХI века для самой НОАК была создана 155-мм САУ Туре 05 (PLZ-05), она считается самым мощным ствольным орудием Китая (причем китайцы считают эту САУ лучшей в мире). Дальность ее стрельбы превышает 40 км, активно-реактивным снарядом – более 50 км. Сейчас в НОАК имеется более 300 таких САУ, производство продолжается.



Отдельным направлением развития стали колесные САУ, активная разработка которых началась в ХХI веке. Сначала была создана 122-мм колесная САУ Туре 09 (она же PCL-09, экспортное название SH-1) с дальностью стрельбы 20–30 км, ее развитием стали PCL-161 и PCL-171. Наконец, поступила на вооружение 155-мм (орудие как на САУ Туре 05) САУ PCL-181 (экспортное название – SH-15). Туре 09, PCL-161, PCL-181 используют в качестве шасси грузовые автомобили, в PCL-171 122-мм пушка установлена на джипе. Другим направлением этого класса китайской техники являются САУ на шасси колесных БТР. 120-мм самоходный миномет Туре 05 (он же PLL-05) размещен на шасси БТР Туре 92 (он же ZSL-92, он же WZ-551). При этом, впрочем, имеется гусеничный вариант PPZ-10 на шасси БМП Туре 04. САУ PLL-09 представляет собой 122-мм орудие на шасси колесного БТР Туре 08 (он же ZBL-08).



Преимуществом колесных САУ по сравнению с традиционными гусеничными считаются более высокая скорость и мобильность (за счет меньшего веса). Сейчас в НОАК имеется более 600 PLC-181 и не менее 600 PLL-09, производство обеих продолжается. Количество самоходных минометов PLL-05, видимо, превышает 1,5 тыс.



Кроме упомянутой буксируемой 107-мм РСЗО Туре 63 в начале 1960-х была создана одноименная 19-ствольная 130-мм РСЗО с дальностью стрельбы до 30 км на шасси грузовика. Ее развитием стала Туре 70 (на шасси БТР Туре 63), было выпущено 244 таких РСЗО. В 1969 году НОАК испытала на себе действие советских "Градов" (на острове Даманском), вскоре китайцам удалось получить эту РСЗО (видимо, захватив в 1979 году у Вьетнама). После этого в Китае была создана 40-ствольная 122-мм РСЗО Туре 81 (она же РНL-81) с дальностью стрельбы 20–30 км: тот же "Град", только на автомобильном шасси китайского производства. "Облегченный" 24-ствольный вариант назывался Туре 83.



Затем был создан вариант данной РСЗО Туре 89 (PHZ-89) на гусеничном шасси (от 152-мм САУ Туре 83), причем на машине размещался дополнительный боекомплект из 40 неуправляемых реактивных снарядов (НУРСов). Дальнейшим усовершенствованием стал вариант Туре 90 (PHL-90) на новом автомобильном шасси, эта РСЗО является в основном экспортной.



В последние годы в Китае была создана 122-мм РСЗО Туре 11 (РНL-11) с дальностью стрельбы разными типами снарядов от 20 до 50 км. Направляющих также 40, но в двух пакетах по 20, они уже не являются копией БМ-21. Выпускается также гусеничный вариант данной РСЗО Туре 10 (PHZ-10/11), существуют экспортные варианты SR-4 и SR-5 (в том числе в модульном варианте с возможностью применения также и 220-мм НУРСов). Колесные и гусеничные РСЗО Туре 10/11 заменяют в регулярных частях РСЗО Туре 81/89, которые передаются в соединения резерва. Общее число 122-мм РСЗО в НОАК составляет не менее 2 тыс. единиц.



ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ НОАК



Что касается крупнокалиберных дальнобойных РСЗО, в их развитии Китай сегодня является безусловным мировым лидером, а влияние зарубежных технологий здесь минимально.



Разработанные в начале 1990-х восьмиствольные 273-мм РСЗО WM-80 (дальность до 80 км) и WM-120 (до 120 км) остались чисто экспортными, поступив в небольшом количестве на вооружение ВС Армении и Иордании. В начале ХХI века на основе советской 300-мм РСЗО "Смерч" были созданы две китайские РСЗО. Десятиствольная А100 с дальностью до 100 км также стала чисто экспортной (куплена Пакистаном), а гораздо более близкая к советскому оригиналу 12-ствольная Туре 03 (она же PHL-03, экспортное название АR-2) с дальностью до 130 км поступила на вооружение НОАК, выпущено уже не менее 300 РСЗО, производство продолжается. В боекомплект обеих РСЗО включены управляемые снаряды (траектория корректируется китайской космической радионавигационной системой "Бэйдоу"). Усовершенствованный вариант А100 – восьмиствольная РСЗО А200 – производится в Белоруссии под названием "Полонез", уже оттуда продавалась в Азербайджан.



С начала ХХI века в разработке и производстве находится семейство РСЗО WS. 302-мм WS-1В имеет четыре направляющих, дальность стрельбы достигает 180 км, эта РСЗО поступила на вооружение ВС Турции под названием Т-300 "Касигра". Имеется вариант WS-64, с которого могут применяться ПКР. Шестиствольная 400-мм РСЗО WS-2 имеет дальность стрельбы от 200 км (WS-2В) до 400 км (WS-2D), может применять управляемые ракеты, барражирующие боеприпасы и даже противолодочные управляемые ракеты (ПЛУР) в варианте WS-3. В дивизионе РСЗО WS имеется 6–9 машин.



Наконец, поступает на вооружение (для частичной замены Туре 03) РСЗО Туре 16 (она же PHL-16), имеющая модульный принцип построения. Может нести либо десять направляющих для 300-мм ракет, либо восемь для 370-мм ракет, либо две баллистические ракеты с дальностью до 500 км. Выпущено уже более 50 таких РСЗО.



Дальнобойные РСЗО из глубины территории КНР могут поражать цели на Тайване и в других сопредельных странах (в России, Монголии, Индии, Вьетнаме). Ими оснащены 1-я бригада РСЗО Восточного командования и 2-я бригада Южного командования.



ОТ СИНЬЦЗЯНА ДО ТАЙВАНЯ



После военной реформы 2017 года в каждой из 13 армейских групп, а также в Синьцзянском и Тибетском военных округах имеется по одной артиллерийской бригаде (с номерами с 71 по 85). Стандартный состав такой бригады – два дивизиона САУ Туре 05 (по 18 САУ в дивизионе), два дивизиона САУ PCL-181 (тоже по 18), два дивизиона РСЗО Туре 03 (по 12 РСЗО в дивизионе). PCL-181 поступают на замену 152-мм орудиям Туре 66, а РСЗО Туре 03 – на замену 122-мм Туре 81.



Впрочем, не у всех артиллерийских бригад такой состав. Так, гусеничных САУ Туре 05, видимо, нет в 71-й бригаде Восточного командования, 77-й бригаде Западного командования, 80-й бригаде Северного командования, 83-й бригаде Центрального командования, а также в 84-й бригаде Синьцзянского ВО и 85-й бригаде Тибетского ВО. Причем во всех этих бригадах уже есть PCL-181 и остаются орудия Туре 66.



В 76-й бригаде Западного командования Туре 66 еще не заменены на САУ PCL-181. В 77-й, 80-й и 83-й бригадах наряду с дивизионом РСЗО Туре 03 остается дивизион РСЗО Туре 81 (18 машин). С другой стороны, в 71-й и 72-й бригадах Восточного командования и 74-й бригаде Южного командования в одном из дивизионов РСЗО Туре 03 уже заменены на Туре 16. Кроме того, САУ РСL-181 поступила в артиллерийские полки всех четырех дивизий Синьцзянского ВО.



В общевойсковых бригадах НОАК имеется по одному артиллерийскому батальону (дивизиону), в общевойсковых батальонах (по четыре в каждой общевойсковой бригаде) – по одной артиллерийской роте (батарее). В артиллерийском батальоне тяжелой бригады (таких бригад сейчас 29) имеется три батареи 122-мм САУ (Туре 89 и/или Туре 07) и батарея гусеничных 122-мм РСЗО PHZ-10/11, по девять САУ/РСЗО в батарее.



Аналогичен состав артиллерийского батальона в амфибийной бригаде сухопутных войск (САУ Туре 07В, РСЗО Туре 81 или Туре 89), таких бригад имеется шесть. В артиллерийском батальоне бригады морской пехоты ВМС (их тоже шесть), видимо, нет батареи РСЗО, есть только САУ Туре 07В. В составе артиллерийского батальона средней бригады (таковых имеется 22) – три батареи 122-мм колесных САУ PLL-09 (по восемь-девять машин) и батарея колесных 122-мм РСЗО Туре 81 или PHL-11 (также восемь-девять). В некоторых тяжелых и средних бригадах еще остаются на вооружении буксируемые орудия Туре 66 и Туре 96. Общевойсковые батальоны тяжелых и средних бригад имеют по шесть-девять самоходных 120-мм минометов PLL-05.



На вооружении легких бригад (всего их 20), горных бригад (пять), а также воздушно-десантных бригад (шесть в подчинении ВВС) состоят колесные САУ PCL-09/161/171, орудия Туре 96, РСЗО Туре 63, Туре 81 и Туре 11 (в варианте PHL-11), а также 82-мм и 120-мм минометы. Составы и структуры этих бригад очень различаются.



Кроме того, в составе сухопутных войск НОАК имеется 10 бригад береговой обороны. Их точный состав и структура неизвестны, но, очевидно, именно сюда отправляются устаревшие буксируемые орудия, в первую очередь Туре 59–1 и Туре 66. Как минимум в одной бригаде береговой обороны Восточного командования недавно появились 155-мм САУ Туре 05 и 300-мм РСЗО Туре 03.



Также в составе НОАК остается немало резервных дивизий и бригад (в том числе, например, резервная артиллерийская дивизия Пекинского гарнизона в составе пяти полков). В них сосредоточена большая часть устаревшего вооружения, включая старые буксируемые орудия, САУ, РСЗО. Лишь незначительная часть техники, выводимой из состава регулярных сил НОАК, отправляется в музеи или на утилизацию. Поэтому число артсистем у НОАК может составлять 15–20 тыс. единиц, точное число знает только ее командование. Источник - НГ

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