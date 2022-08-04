Власть бывшего партизана: что ждут от нового президента Колумбии Густаво Петро, - Э.Дабагян

07:00 05.08.2022 Общество настроилось на глубокие перемены



7 августа состоится инаугурация нового президента Колумбии Густаво Петро. Простому россиянину, далекому от южноамериканских политических страстей, достаточно знать о нем, что это не просто первый глава Колумбии левых взглядов. Он начинал карьеру как радикальный повстанец, член группировки, борющейся с правительством с оружием в руках.



Теперь расскажем о нем чуть подробнее. Вообще-то в краю восхитительных орхидей, славящихся во всем мире, произошла сенсация. По результатам второго тура президентских выборов, состоявшихся 19 июня 2022 года, победителем стал 62-летний Густаво Петро. Он завоевал 50,4% голосов, одолев с незначительным преимуществом конкурента Родольфо Эрнандеса. Тот поздравил триумфатора, пожелал успеха, обещал поддержку в созидательной работе. Произошло уникальное, беспрецедентное явление. Человек, боровшийся с системой посредством насилия, во главе государства оказался законным путем. Обозреватели и аналитики отмечали, что существенный вклад в успех внесла молодежь, ранее не созревшая для участия в подобных процедурах.



Впервые за 200-летнюю историю ведущим политическим персонажем явился выходец из иной страты, получивший 11,2 миллиона голосов поддержки. Это рекорд. Крайне высоким оказался показатель в столице, крупных городах и депрессивных районах. Раньше правили в основном деятели правого толка. Вторая особенность - вице-президентом стала Франсиа Маркес, афроколумбийка. 40-летняя феминистка, активный борец за равноправие полов, которая ряд лет занималась подобной деятельностью, добившись несомненного авторитета. По ее инициативе создано непривычное ведомство - министерство равенства, призванное заняться поисками путей сплочения изгоев, ранее находившихся на обочине общества. Она и возглавит эту структуру.



У Петро и его сторонников нет большинства в парламенте - двухпалатном Конгрессе. Избранник вынужден искать союзников из числа мелких партий и заключать компромиссы. Но в его пользу говорит то, что мэр столицы - его единомышленница. Важным стал позитивный ответ на предложение о встрече новичка с бывшим президентом Альваро Урибе для обсуждения проблемы диалога. Это видный представитель истеблишмента, дважды находившийся на вершине власти, реформировавший Основной закон, позволявший избрание на один срок. Этот деятель пытался бороться с партизанами только силовыми методами, но потерпел неудачу на этом поприще.



Путь Петро на Олимп отнюдь не был усыпан розами. С 17 лет занимался повстанческой деятельностью в составе группировки "М-19", на счету которой были тысячи заложников в посольстве Доминиканской Республики и во время нападения на Дворец правосудия в столице. Позднее Петро включился в мирную жизнь. Избирался сначала мэром Меделина. В 2012–2014 годах был мэром Боготы, затем сенатором.



Петро - выходец из семьи среднего достатка. Это образованный, начитанный человек. Любимое произведение, постоянно им цитируемое, это знаменитый роман Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Несколько лет прожил в Европе, изучал социал-демократическую идеологию, считает ее применимой в условиях своей страны.



Президент сформировал кабинет на паритетной основе - равное количество представителей обоих полов. На должность министра иностранных дел назначен деятель консервативного толка опытный адвокат Альваро Лейва, содействовавший достижению компромисса с крупнейшей партизанской организацией.



Петро намерен следовать курсу бывшего президента Хуана Мануэля Сантоса, инициировавшего переговоры с крупнейшей повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) и добившегося прекращения огня в 2016 году. Но засевшие в горах диссиденты продолжают свою деятельность. Петро предполагает полностью завершить процесс примирения к окончанию своего президентского срока. Он заявил, что не станет преследовать оппозицию, а постарается наладить с ней взаимоуважительный диалог, не ущемляя ничьих интересов.



Вступив в должность, Петро начал осуществлять постепенные реформы. В числе приоритета ставится задача серьезно уменьшить вопиющую пропасть между стратами. Но не посредством изъятия средств у состоятельных, а путем повышения доходов остальных граждан. Предполагается создавать новые рабочие места, повышать заработную плату, предоставлять социальные гарантии, обеспечивать безопасность людей на улицах.



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А это поистине животрепещущая проблема. Ряд лет не стихали массовые протесты, вызванные неравенством, высоким уровнем безработицы. Молодежь массово заполняла проспекты и бульвары. Их встречала вооруженная до зубов, прекрасно оснащенная полиция. Так происходит и во многих государствах. Но специфическая особенность Колумбии состояла в том, что там полиция подчинялась не гражданской власти, а контролировалась военным ведомством. Это приводило к чудовищным явлениям, под пулями гибли парни и девушки. Так случилось в 2019 году с 18-летним юношей Диланом Крусом, смерть которого стала символом сопротивления. Тогдашний глава государства выразил соболезнование родителям мальчика, но не извлек уроков из произошедшего. Члены высшей судебной инстанции рекомендовали ему переподчинить полицию гражданской администрации. Но он не внял советам людей в мантиях.



Это вызывало глубокую озабоченность мировой общественности. К властям обращался папа римский Франциск. Он постоянно держал руку на пульсе, призывал прекратить насилие и приступить к переговорам, предложенным профсоюзным руководством.



Остро стоит вопрос об искоренении пандемии. Предстоит решительная борьба с этой напастью, требуется оснастить больницы всем необходимым, приобрести соответствующее оборудование, закупить нужные вакцины. Следовало бить тревогу, а не сидеть сложа руки, как делали прежние власти. По причине крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Боготе и ряде других городов регулярно вводилось чрезвычайное положение.



Назрела необходимость проведения радикальной аграрной и налоговой реформ. Бывшие повстанцы, вернувшиеся к мирной жизни, нуждаются в земле и финансовых ресурсах для обустройства. В противном случае они могут заняться привычным делом.



Произошли перемены и на международной арене. Петро после избрания позвонил Джо Байдену и заверил в готовности не только сохранения, но и расширения взаимовыгодных связей с США, ключевым экономическим партнером. Говорили о необходимости сражаться за чистую планету и решать иные проблемы. Затем он пообщался с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Ф. Маркес встретилась с вице-президентом Камалой Харрис.



С соседней Венесуэлой, некогда входившей в состав единого объединения, созданного великим Симоном Боливаром, сначала открыли границу, позднее восстановили дипломатические отношения, прерванные в связи с принципиальными разногласиями между правящими кругами.



Что касается России, то новый президент пока не высказался на сей счет. Автор убежден, что толерантный политик, понимая особую роль державы на международной арене, поднимет контакты с ней на более высокий уровень.



Густаво Петро пополнил плеяду глав государств аналогичного толка. Это мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чилиец Габриэль Борич, перуанец Педро Кастильо, боливиец Луис Арсе. У пятерки есть шанс превратиться в когорту единомышленников на региональной сцене. Избрание нынешнего главы государства горячо приветствовали латиноамериканские коллеги. Аргентинец Альберто Фернандес пригласил "новичка" на очередную встречу Содружества латиноамериканских и карибских стран. Общаясь с Жозепом Борелем, договорились сохранять и расширять связи во всех без исключения сферах с Европейским союзом. Вспоминается, что Петро неплохо знаком с континентом.



Резюмируя, подчеркнем: общество настроилось на глубокие перемены. Их предполагается осуществлять постепенно.



Авторы: ЭМИЛЬ ДАБАГЯН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Источник - МК

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