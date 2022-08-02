Как технологии меняют общество, - katehon

07:10 05.08.2022

КАК ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ОБЩЕСТВО



02.08.2022

Цифровые системы стали неотъемлемой частью современного общества

Современные технологии изменили мир до неузнаваемости. Еще 20 лет назад мы и не могли представить, какие возможности предоставляют цифровые технологии. В докладе "Как цифровые государственные технологии могут ускорить прогресс в достижении Целей в области устойчивого развития?" раскрываются возможности современных технологий, внедренных во все инфраструктуры общества. Исследование проводилось американскими специалистами из института Брукингса: Джорджем Ингрэмом, Джоном У. Макартуром, Прерирей Ворой. Специалисты сосредоточены на экономическом направлении исследований современного общества.



Быстрые сдвиги в цифровых технологиях меняют контекст достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). В лучшем случае, эти технологии способствовали значительному улучшению доступа к государственным услугам и экономическим возможностям для миллионов людей. В худших случаях, они открыли двери для новых форм государственного надзора, усугубили неравенство и способствовали социальному разделению.



В докладе были предоставлены общие сводки и тенденции формирования цифрового общества. Цифровая публичная технология (ЦПТ) является важнейшим фактором для современного общества. Именно развитие в области цифровых технологий позволяет добиваться новых успехов в области устойчивого развития (ЦУР). Для чего нужны Цели устойчивого развития современному обществу? Развитие данной сферы позволит использовать следующие возможности:



Инфраструктура идентификации и регистрации личности позволяет гражданам и организациям иметь равный доступ к основным услугам;

Платежная инфраструктура обеспечивает эффективную передачу ресурсов с низкими транзакционными издержками;

Инфраструктура знаний связывает образовательные ресурсы и наборы данных в открытом доступе;

Инфраструктура обмена данными обеспечивает совместимость независимых баз данных;

Картографическая инфраструктура пересекается с платформами обмена данными, расширяя возможности геопространственной диагностики и предоставления услуг.

В 2015 году были приняты основные цели и задачи ЦУР сроком до 2023 года. Все 193 государства, входящие в ООН, выдвинули экономические, социальные и экологический цели организации под лозунгом "Преобразование нашего мира". Цель ЦУР заключается в "развитии качественной, надежной и устойчивой инфраструктуры, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, для поддержки экономического развития и благосостояния людей с уделением особого внимания недорогому и справедливому доступу для всех". Задачей организации является "значительное расширение доступа к информационно-коммуникационным технологиям и стремление обеспечить всеобщий и доступный доступ к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году".



Далее исследователи Д. Ингрэм, Д. У. Макартури, Прия Вора провели анализ возможностей и трудностей, появляющихся на пути развития ЦУР. Стоит отметить ключевой фактор, который замедляет процесс цифровизации – это бедность малоразвитых стран мира. Страны со значительно низким уровнем развития ЦУР страдают избыточной детской смертностью: в Нигерии, Демократической Республике Конго, Мадагаскаре, Анголе и Танзании она составляет 46%. Отметка избыточной детской смертности в 43% зафиксирована в Индии, Пакистане, ДРК, Индонезии и Эфиопии.



Самыми удаленными от достижения абсолютных показателей, поставленных ЦУР к 2030 году, являются страны Африки (около 20 стран).



Далее рассматриваются основные уровни экосистемы цифровых технологий: физическая инфраструктура (мобильные устройства, электричество, центры обработки данных, реестры); платформа (телемедицина, применения технологий в области фермерства и т. д).



Затем в отчете анализируется уровень воздействия инфраструктур на общество. В качестве примера приводится пандемийный период. Индийская платформа Aadhaar identity Platform интегрирована с Универсальным платежным интерфейсом, который позволяет осуществлять бесшовные цифровые платежи, а также с архитектурой защиты прав и возможностей данных DigiLocker, которая позволяет частным лицам хранить "кошелек данных", показывающий их учетные данные и потоки транзакций. Когда началась глобальная пандемия, Индия смогла использовать эти ДПТ для мгновенных денежных переводов более чем 100 миллионам беднейших женщин страны, начиная с апреля 2020 года. Подобных платформ, позволяющих упрощать жизнь, в современном обществе значительное множество. Подобные платформы позволяют укреплять инфраструктуру государства. Также далее выделяются рычаги по выравниванию информационного поля.



Государственная собственность и управление: наиболее простым способом создания инфраструктуры платформы для служения общественному благу является государственная собственность. Когда правительство владеет базовой платформой и делает ее доступной для свободного использования, оно создает условия для взаимодействия поверх своей платформы.



Государственное регулирование: Платформа не обязательно должна находиться в государственной собственности для того, чтобы она не была исключительной. Есть несколько примеров, когда собственность является частной, но государственные регулирующие органы играют активную роль в установлении правил, которые максимизируют комфортабельность и, следовательно, поддерживают неисключительные тенденции. Регулирование может также создать структурное разделение таким образом, что поставщик инфраструктуры не может быть поставщиком услуг.



Открытый код, стандарты и протоколы: Проектирование инфраструктуры платформы может быть непрозрачным по своей природе или открытым для более широкого изучения и технической поддержки с использованием открытого исходного кода, стандартов и протоколов. Ценность опоры на сообщество зависит от достаточного количества активных участников, которые обеспечивают безопасность и инклюзивность инфраструктуры платформы и укрепляют доверие пользователей.



Существует поддержка цифровых общественных проектов на международном уровне. Среди многосторонних субъектов ООН – Всемирный банк ПРООН и ЮНИСЕФ наиболее активно занимаются цифровыми вопросами и ДПР. В рамках системы ООН многие усилия основываются на докладе Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству за 2019 год, сопредседателями которой являются Мелинда Гейтс и Джек Ма.



В докладе раскрываются основные цели современного общества, использующего цифровые технологии на полную мощность. Однако, существенную проблему представляют малоразвитые страны, где Интернет и технологии находятся на самом нижнем этапе развития. Авторы доклада считают, что осуществление целей устойчивого развития (ЦУР) является необходимым компонентом, который следует развивать, в целях улучшение все сфер человеческой деятельности.