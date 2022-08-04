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Умер певец и автор известных казахстанских песен Аймурат Мажикбаев
07:13 05.08.2022

мер певец и автор известных казахстанских песен Аймурат Мажикбаев. Ему было 48 лет

В Актобе в возрасте 48 лет скончался певец и композитор Аймурат Мажикбаев - автор музыки к известным песням казахстанской эстрады, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Аймурат Мажикбаев окончил Актюбинское культурно-просветительное училище в 1997 году. Затем работал в Доме культуры химиков. Создал вокальную студию "Саз", молодежный театр "Самғау", поставил несколько спектаклей. С 2016 года работал солистом в областной филармонии имени Газизы Жубановой.

Мажикбаев написал музыку к таким песням, как "Бақытты бала", "Мұғалжарым", "Туған жер", "Ақтөбем", "Анашым", "Асыл аға", "Балапаным", и другим. Он автор гимна областного телеканала "Актобе" - песни "Қазақстан - Ақтөбе" на слова Ертая Ашикпаева.

Его песня "Аққуым" на слова поэта Орала-Косая Байсенгира звучит в репертуаре народной артистки Казахстана Майры Мухамедкызы и певца Димаша Кудайбергена.

"Он был светлым человеком. Много идей не успел реализовать. Уважительно относился к любому: младше, старше - не имело значения. С молодых лет его знаю, пел очень душевно, это и отличало его от остальных. Культурный, интеллигентный и позитивный был Аймурат", - поделилась концертмейстер Дина Ниязова.

К слову, Димаш на своей странице в Instagram также выразил соболезнования по поводу скоропостижного ухода коллеги. "С детства я полюбил песни Аймурата-ага. Он был для нас примером. Спасибо за все..." - написал исполнитель.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - диапазон
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