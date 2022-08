По танку вдарило болванкой... Новым премьером Британии, похоже, станет Лиза Трасс

Британским выборам уже достаточно эфира

Лиз Трасс и Риши Сунак в последний раз сойдутся в битве на телеэкранах



В Великобритании в четверг вечером состоятся финальные дебаты кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра страны. Основная интрига: сможет ли бывший глава Казначейства Риши Сунак переломить ход гонки или же отрыв главы МИДа Лиз Трасс от своего конкурента сохранится. В центре внимания - идеи двух кандидатов по поводу рекордного за десятилетия налогового бремени, возложенного на британцев.



Неделя после дебатов в студии The Sun, закончившихся падением в обморок ведущей Кейт Маккэнн на словах Лиз Трасс о президенте РФ Владимире Путине, прошла в заочных спорах двух политиков. Как и прежде, основная дискуссия развернулась вокруг экономического будущего Великобритании. Риши Сунак, при котором страна столкнулась с самым тяжелым налоговым бременем за последние 70 лет, до недавних пор твердил, что всячески выступает за снижение сборов, однако делать это надо только после обуздания инфляции. Она, к слову, тоже находится на 40-летних максимумах.



Лиз Трасс же пообещала избирателям не откладывать дело в долгий ящик и в случае избрания премьером сразу приступить к урезанию налогов.



Простым членам Консервативной партии, которым и предстоит решить будущее премьерского кресла на ближайшие два года, слова госпожи Трасс понравились больше. После первых двух раундов теледебатов за ее кандидатуру готовы были проголосовать, по разным оценкам, 47–50%, в то время как господин Сунак казался убедительнее для 38–39% консерваторов. Согласно исследованию европейского отделения американского издания Politico, основанному на анализе целого ряда последних опросов, действующую главу МИД Великобритании сейчас поддерживают 51% членов партии, бывшего казначея - 37%, 10% - пока не определились.



Видимо осознав, что его налоговая стратегия, продаваемая избирателям с позиции опытного финансиста, не приносит дивидендов, Риши Сунак выступил с новым заявлением.



На этот раз он пообещал самое радикальное снижение подоходного налога за 30 лет - с 20% до 16%. И подчеркнул, что такого не было "со времен правительства Маргарет Тэтчер". При этом политик дал это обещание с явным прицелом и на всеобщие выборы в 2024 году. По словам господина Сунака, реализовать свой план он собирается в течение пяти лет, если консерваторы под его началом обойдут Лейбористскую партию через два года.



В лагере Лиз Трасс тут же раскритиковали оппонента, напомнив, как резко он отзывался о налоговых планах конкурентки, пугая катастрофическими последствиями "для детей и внуков". Между тем, как сообщает The Guardian, свежий опрос, проведенный компанией Techne для частного клиента 27–28 июля среди 807 членов Консервативной партии, показал сокращение разрыва между соперниками. За Лиз Трасс теперь - 48%, за Риши Сунака - 43%.



Примечательно, что опубликовали данные этого исследования в, казалось бы, весьма удачные для Лиз Трасс дни, когда видные представители консерваторов один за одним выражали ей свою поддержку. Самый важный голос в пользу главы МИДа прозвучал со стороны Пенни Мордонт, которая занимала второе место после Риши Сунака в предварительных раундах голосования и лишь в пятом пропустила в финал министра иностранных дел. Госпожа Мордонт назвала Лиз Трасс "кандидатом надежды". Это, должно быть, стало ударом для Риши Сунака, поскольку до схода с дистанции Пенни Мордонт в большей степени оппонировала Лиз Трасс. Также на этой неделе на сторону фаворита гонки встал глава Минфина Великобритании Надим Захави. По его мнению, налоговые идеи Лиз Трасс - как раз то, что нужно стране, поскольку "статус-кво - не вариант во времена кризиса".



Теперь ключевое значение будут иметь дебаты в студии Sky News 4 августа, стартующие в 22:00 по Москве. Лиз Трасс необходимо удержать преимущество, Риши Сунаку - преодолеть разрыв.



После этого очных пикировок между ними пока не запланировано, весь месяц политики будут разъезжать по стране, встречаясь с рядовыми членами партии консерваторов.



История Лиз Трасс - республиканки, ставшей кандидатом в премьер-министры Соединенного Королевства

Предполагается, что ожесточенные споры на дебатах, как и ранее, вызовут (помимо налогов) последствия "Брексита", образование, здравоохранение, миграционные проблемы и, возможно, внешняя политика. Нельзя сказать, что внешнеполитические взгляды оппонентов сильно разнятся, но почти по каждому из вопросов можно отметить свои нюансы. Так, Лиз Трасс, которую часто записывают в ярые фанатки уходящего премьера Бориса Джонсона, считается наиболее радикальным сторонником поддержки Украины. Господина Сунака, напротив, подозревают в более умеренной позиции по отношению к России. Он, кстати, в одном из своих недавних заявлений назвал главной долгосрочной угрозой Великобритании отнюдь не РФ, а Китай. Как именно по этим темам будут расходиться в четверг кандидаты - вопрос интересный, но с точки зрения их шансов на победу куда менее важный, чем взгляды на внутренние проблемы.



Будущего лидера правящей Консервативной партии, а значит и премьера Соединенного Королевства, выберут около 160 тыс. зарегистрированных консерваторов. Имя победителя объявят 5 сентября. На следующий день Борис Джонсон официально уйдет в отставку, уступив резиденцию на Даунинг-стрит преемнику.



Алексей Забродин



31.07.2022,

Маргарет Тэтчер 2.0

История Лиз Трасс - республиканки, ставшей кандидатом в премьер-министры Соединенного Королевства



На прошлой неделе Лиз Трасс успешно завершила превращение из "кроме того участвовавшего" в финалиста гонки за право сменить Бориса Джонсона на постах лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. У нее есть все шансы стать третьей в истории страны женщиной-премьер-министром. И это будет наградой за куда более серьезное перевоплощение - из восторженной сторонницы республиканского строя в "последнего истинного тори", наследницу и продолжательницу дела Маргарет Тэтчер.



Глава МИД Великобритании и претендент на должность премьер-министра и лидера Консервативной партии Лиз Трасс

Сердце красавицы склонно к измене

Лиз Трасс было девять лет, когда она сыграла Маргарет Тэтчер в школьной постановке. В сценарии представления были интерактивные элементы. Лиз выступила с предвыборной речью, а потом участники представления проголосовали. "Я не получила ни одного голоса. Даже я сама не стала голосовать за себя",- вспоминала Трасс.



И это понятно. Дело происходило в шотландском городке Пэйсли, куда родители Лиз переехали вскоре после рождения девочки. "Даже в том возрасте мы понимали, что быть консерватором на западе Шотландии - отстой",- признавалась Трасс.



С куда большим энтузиазмом она выходила вместе с родителями на демонстрации и упоенно кричала: "Мэгги, Мэгги, Мэгги! Вон! Вон! Вон!" Ее родители формально были лейбористами и голосовали соответственно. Но на самом деле, как говорил отец Лиз, были левее самых левых лейбористов. Они до сих пор придерживаются этих взглядов. В отличие от Лиз.



Заинтересовавшись политикой и поступив в Оксфорд (там она специализировалась на философии, политике и экономике - наборе, который обычно выбирают те, кто хотел бы профессионально заняться политикой), она вступила в Либерально-демократическую партию (ЛДП) Великобритании, прибившись к ее левому крылу. Первой важной политической речью Трасс стало выступление на съезде ЛДП в 1994 году. В ней молодая Лиз недвусмысленно выступила за отмену монархии: "Мы, либерал-демократы, верим в возможности для всех. Мы не считаем, что кто-то из людей уже рождается, чтобы править".



К моменту окончания университета Лиз Трасс уже была звездой партии. Она возглавляла партийный студенческий союз Оксфорда, входила в национальный молодежный комитет партии. Карьера в ЛДП, казалось, была ей обеспечена. Но неожиданно для всех она перешла в Консервативную партию, а Маргарет Тэтчер объявила своим кумиром.



Пресс-конференция Маргарет Тэтчер в феврале 1975 года после ее избрания первой женщиной-лидером Консервативной партии Британии, а также первой женщиной, возглавившей британкую политическую партию

Сама она объясняет свой переход просто: "Я познакомилась с некоторыми тори и поняла, что они вовсе не двухголовые чудовища, а вполне милые люди".



Ее друзья говорят, что ее трансформация имела более глубокие причины. В начале 1990-х она посетила несколько стран Восточной Европы: "Эти страны только что вернули себе свободу. Это ощущение найденной вновь свободы захватило Лиз. И она была убеждена, что Тэтчер, продемонстрировав силу, была права в том, что касается направления развития страны". Но есть и другое возможное объяснение смене курса.



Лиз с детства была амбициозной. Один из ее младших братьев как-то говорил в интервью BBC, что, когда семья по вечерам играла в настольные игры, Лиз могла выйти из-за стола, если не была уверена в своей победе.



Олимпийский примат участия над победой был не для нее. А у ЛДП не было ни малейшего шанса победы на выборах.



Если Трасс, переходя из партии в партию, руководствовалась именно карьерными соображениями, то поступила она ровно так же, как кумир всех консерваторов - Уинстон Черчилль. Он в свое время переходил из Консервативной партии в Либеральную и наоборот. Никто ему не ставит это в вину.



Позже Лиз Трасс еще раз проявит свою способность меняться вместе с изменчивым миром, когда наступит время "Брексита". Она была против выхода из ЕС, но после референдума резко поменяла точку зрения. Сама она не очень любит говорить об этом. Но ее друзья ее весьма убедительно объясняют, что Трасс всегда была евроскептиком (а кем еще может быть почитательница Тэтчер?), но тогдашнее руководство партии и правительства во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и ее непосредственным начальником министром финансов Джорджем Осборном буквально заставило ее высказаться против выхода из ЕС.



Государство - это она

В парламент Лиз Трасс попала в 2010 году, с третьей попытки, успев поработать бухгалтером в двух крупных компаниях - нефтегазовой Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless. В своем новом округе - Юго-Западный Норфолк - она победила с перевесом в 13 тыс. голосов. А уже через два года ее пригласили в правительство.



Первым ее постом была должность парламентского заместителя министра по делам образования и заботы о детях. Через два года она уже была полноправным членом кабинета министров в должности министра по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.



В 2016 году Трасс обеспечила себе место в истории страны, став первой женщиной, занявшей пост лорда-канцлера за всю тысячелетнюю историю этой должности.



Ее предшественниками, пусть и далекими, были Томас Мор и Фрэнсис Бэкон.



В течение 11 месяцев, которые она занимала этот пост, в соответствии с древними, но никем не отмененными правилами этикета она формально была самым высокопоставленным чиновником королевства. В соответствующей табели о рангах титул лорда-канцлера выше даже поста премьер-министра. Одновременно она занимала и пост министра юстиции.



Следующим ее постом было назначение главным секретарем Казначейства, что делало ее вторым человеком в Министерстве финансов после самого министра. Затем последовал пост младшего министра по делам женщин и равенства.



Наконец, в сентябре 2021 года она стала второй женщиной в истории Британии, занявшей пост министра иностранных дел.



Англичанка гадит

И друзья (с удовольствием), и враги (вынужденно) Лиз Трасс признают, что на своей нынешней должности она добилась наибольших успехов. Она способствовала освобождению граждан Великобритании в Иране, арестованных по обвинению в шпионаже. Кроме того, она блестяще справилась с поставленной перед ней задачей по заключению новых торговых договоров с ведущими торговыми партнерами Британии после выхода страны из ЕС. Она добилась того, что такие новые договоры, фактически повторяющие соглашения ЕС с зарубежными странами, были заключены с 64 государствами мира.



Пару раз ее упрекали, что договоры слишком выгодны противоположной стороне. Тем не менее все соглашались с тем, что договоры, заключенные быстро, лучше, чем их отсутствие или долгие переговоры, не имеющие четкой перспективы.



Лиз Трасс считают едва ли не самым антироссийски настроенным министром иностранных дел Британии за многие годы. Это, скорее всего, не так.



Лиз Трасс лишь не считает необходимым умалчивать о том, что всем и так хорошо известно: Россия и Британия с настороженностью или даже враждебностью относятся друг к другу уже многие столетия.



На встрече с главой МИД РФ Лиз Трасс показала себя жестким переговорщиком

У каждой из сторон существует длинный список претензий друг к другу, начиная с неудачного сватовства Ивана Грозного к Елизавете Первой и заканчивая проблемами открытия "второго фронта" во время войны с нацистской Германией, в которых в Советском Союзе принято винить лично Уинстона Черчилля. Многовековое недоверие стало рефлекторным. Не удивительно, что Британия фактически возглавила силы, выступающие теперь на стороне Киева. А самыми видимыми фигурами этой коалиции стали - по должности - Борис Джонсон и Лиз Трасс.



Впрочем, Лиз Трасс не была бы политиком, если бы не попыталась использовать обстоятельства на пользу своей политической карьере. Именно поэтому жесткое отношение к России стало одним из важных элементов ее предвыборной кампании за пост лидера консерваторов и премьер-министра страны. Кампании, в которой она пока обыгрывает своего противника - бывшего министра финансов Риши Сунака.



In Liz We Truss

С началом проблем у Джонсона эта формально бессмысленная фраза, обыгрывающая девиз США, часто появляется в британских СМИ. Но даже после того, как Лиз Трасс вступила в предвыборную гонку, ее считали обязательным участником этого мероприятия, но никак не обязательным победителем.



Многие эксперты, освещавшие тур за туром игру на выбывание, которой до недавнего времени была кампания, говорят, что в финал Трасс попала в том числе благодаря "тактическому голосованию" сторонников Риши Сунака. Ему, мол, выгоднее соревноваться с Трасс, которая не очень умеет выступать на публике, которая, по его мнению, не очень понимает в экономике и финансах и которая слишком скомпрометирована своей лояльностью Борису Джонсону.



Если дело обстоит именно так, то сторонники Сунака, возможно, переиграли самих себя. Сунак - сильный политик, но он необыкновенно токсичен. Страна переживает кризис стоимости жизни: цены растут быстрее зарплат. И если до своей отставки все претензии по этому поводу получал Борис Джонсон, то теперь критики сосредоточились на Сунаке.



В чем сходятся и расходятся кандидаты в премьеры Риши Сунак и Лиз Трасс

От кандидатов ожидают каких-то успокаивающих слов, однако говорит их только Лиз Трасс. Риши Сунак решительно отстаивает финансовую политику прежнего правительства (свою политику, надо напомнить) и призывает избирателей верить ему. Потому что он, в отличие от Лиз Трасс,- специалист (все-таки министр финансов, пусть и бывший).



Лиз Трасс и Риши Сунак оба претендуют на должность премьер-министра Содиненного королевства и лидера Консервативной партии. Ожидается, что имя победителя назовут 5 сентября 2022 года

После одной такой очередной стрелы в сторону Трасс та начала свое выступление словами: "Мой опыт работы в Министерстве финансов говорит, что это очень косное учреждение". Так она напомнила, что тоже работала в Минфине, и притом раньше Сунака.



Токсичности Сунаку добавляют и личные обстоятельства. Он женат на дочери индийского миллиардера, не имеющей статуса налогового резидента Британии. Он входит в список богатейших людей страны, что сейчас скорее минус для политика.



Трасс кажется полной противоположностью Сунаку. Ее муж - бухгалтер. У них две дочери.



В отличие от Риши Сунака, регулярно появляющегося в светской хронике, Трасс признается, что "за пределами политики (ее.- "Ъ") жизнь довольно банальна".



Она много гуляет, любит готовить вместе с дочерями, много читает.



Лиз Трасс с мужем

Ее преданность Джонсону скорее прибавляет ей популярности у членов партии. Многие из них возмущены тем, как он был отстранен от власти.



Есть и еще одно обстоятельство, говорящее в пользу Трасс. Общенациональный период выборной кампании традиционно статичен в том, что касается лидерства. Кто с первого момента вышел вперед в гонке, тот и оказывается победителем. Лиз Трасс с самого начала лидировала в соперничестве с Риши Сунаком. Это лидерство только усилилось после теледебатов между кандидатами.



И тут важно еще одно обстоятельство: бюллетени для голосования уже рассылаются членам Консервативной партии. Судя по опросам, большинство получателей проголосуют сразу же по получении бюллетеня. Это, безусловно, выгодно Лиз Трасс. Ведь в этом случае ей уже не страшны возможные проблемы в ходе предвыборной кампании. Голоса в ее пользу уже отданы. А то, что результат будет объявлен через месяц с небольшим,- просто формальность.



Вячеслав Белаш Источник - коммерсант

