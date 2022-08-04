Дивный новый мир Запада: тот, где трусливо извиняются и банят за правду, - Платон Беседин

07:55 05.08.2022

4 августа 2022 |

"Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила". Они говорят, что Оруэлл писал это, держа в уме Советский Союз. Нет, они, как всегда, лгут. Оруэлл писал о них, тогдашних и нынешних.

ПЛАТОН БЕСЕДИН, 4 августа 2022, 21:37 - REGNUM Один умный человек сказал: фантасты - в том числе и авторы антиутопий - никакими фантастами на самом деле не были, они лишь описывали то, что находили в пространстве вариантов. Если говорить просто, то им в сознание, в мозг посылались фрагменты будущего. И все. Поэтому не стоит удивляться, когда спустя годы антиутопия воцаряется в качестве реальности.



Если вы вдруг не читали роман Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", то обязательно прочтите. Чтобы понимать тот мир, в котором мы существуем. Чтобы не удивляться, когда в очередной раз происходит уничтожение любой правды. Правды как истины и как справедливости. А в том, что мы существуем в антиутопии, сомнений нет. Что отличает ее? Давайте разбираться.



Дивный новый мир, который они так долго строили и наконец построили, но что-то пошло не так, не предполагает критического мышления в принципе. Он спроектирован и реализован как матрица, которая услужливо предлагает пользователю уже готовые "решения". Позволю себе такой образ: матрица пережевывает нечто, а после вкладывает эту сомнительную массу в слюнявый рот потребителя. Вкус, цвет, запахи - все это также внушается матрицей.



И не стоит думать, будто такое пленение насильственное, беспощадное, ломающее, что называется, через колено. Может, когда-то и для кого-то оно было таким, но те времена кончились. Теперь раб должен быть по определению доволен своим рабством - только такое государство может заслуживать звание по-настоящему эффективного.



Ясно, что правда вырезается из такого бытия по определению. Пожалуй, лучшим тому подтверждением стала судьба Джулиана Ассанжа. Я сейчас не идеализирую этого человека - ни в коем разе, но и умалять его заслуг, безусловно, не стоит. На определенном этапе он как минимум попытался открыть миру часть правды - и был пойман, пленен, приговорен.



Как отреагировал на это заключение тот самый мир? Возмутился? Устроил протесты? Сказал, что США, этот чертов тоталитарный монстр, должен покаяться за десятки преступлений против человечества? Нет, мир промолчал. Многие промолчали. Я бы сказал - большинство, но у меня нет и априори не может быть такой статистики.



Только так и бывает, когда население превращено в аудиторию. В таком обществе нет и не может быть правдивой информации - той, где есть хотя бы претензия на достоверность. Информация, которая скармливается зрителю, изначально делится на "правильную" и "неправильную". И эта "правильность" ни в коем разе не зависит от истины. Она зависит от желаний кормящего и задач по воспитанию (читай - одурманиванию) тех, кого кормят.



Все написанное выше - не фантазия на тему антиутопии. Это сжатая теоретическая выкладка о том, как функционирует антиутопическое общество, в которое нас зашвырнули. Доклад фактически. Подтверждений на практике тому - сотни и тысячи.



Вот для примера. Шведский телеканал SVT, показавший зрителям сюжет о том, как херсонцы рыдают после получения российских паспортов. Видимо, за это шведские телевизионщики тут же получили по шапке, пошли жалобы, а потому SVT тут же бросился извиняться за свой же сюжет: мол, все совсем не так было. Какие чудеса! Извинились. Обычно ведь брешут, запуская макароны по ушам, а тут - как же так вышло, а? Все очевидно: да потому что Херсон можно показывать только с одной стороны - и никак иначе…



Дописав этот текст, я прочитал новость: трехмиллионный канал Дмитрия Пучкова (Гоблина) был заблокирован - он якобы нарушает правила сообщества. Какая звенящая пошлостью ложь! Ведь заблокирован канал Пучкова лишь по одной причине - он не следовал глобалистской логике, не ходил маршем под соответствующие гимны. Впрочем, да, по-своему канал действительно "нарушал правила сообщества" - не лгал под заказ, а был независим. В мире тотального рабства это уже есть величайшее преступление.



"Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила". Они говорят, что Оруэлл писал это, держа в уме Советский Союз. Нет, они, как всегда, лгут. Оруэлл писал о них, тогдашних и нынешних.



4 августа 2022

Платон Беседин