Глава ВОЗ обещает выучить казахский язык. Врет как Гебрейесус

07:58 05.08.2022

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус намерен выучить казахский язык, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, у Тедроса Гебрейесуса в Казахстане живет внук.



Ранее, до этого момента, я был в Казахстане два раза. В первый раз ездил в Алматы в 2017 году. Во второй мой приезд состоялась встреча с известным врачом Торегельды Шармановым в рамках конференции по первичной медико-санитарной помощи. Тогда с Казахстаном мою семью никакие узы не связывали. В 2022 году мы породнились. Я этому очень рад. Здесь живет мой сват Даулет Турлыханов. А это значит, что Казахстан теперь и мой дом. Скоро мой внук начнет говорить. И я должен говорить с ним на родном для него языке.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус



Анастасия Стативкина