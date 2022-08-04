КазВластьTradition. Агашки были, есть и будут, - Алма Бектенова

08:02 05.08.2022 Агашки были, есть и будут

Известные аналитики рассказали о том, какую функцию выполняют в нашем обществе так называемые агашки, как работает механизм "агашкизма", и о том, как меняется действие этого механизма со временем.



Агашка и аксакал – две большие разницы



Руководитель фонда "ЦСПИ "Стратегия", социолог Гульмира Илеуова считает, что влияние агашек трансформировалось в период социальных потрясений, но сегодня происходит переоценка самого института уважаемых людей.



– Агашки – в прошлом культурологическое явление, которое в период рынка приобрело политико-экономическое значение. Изначально институт присущ неформальным структурам родового общества. Соответственно, этим структурам нужно было как-то реагировать на изменения в экономической сфере, поэтому институт заработал в рамках патрон-клиентских отношений. Понятно, что подобные отношения есть везде, но у нас они переформатировались в "агашкизм", хотя знатные татешки там тоже присутствуют, – отметила социолог.



Безусловно, полагает специалист, первейшая функция механизма – продвижение интересов близких родственников. Однако же такая, в сущности, мафиозная группа, объединенная патронажем того или иного агашки, может формироваться не только на принципах кровного родства. Члены группы разделяются по профилю деятельности, нацеленной на достижение определенной экономической или политической выгоды: "отгрызть" кусок бюджета, занять важную должность и т.д.



– В целом институт агашек сформировался в качестве реакции на колоссальные социальные катаклизмы. Это далеко не современный механизм, который в условиях жесткого кризиса обретения независимости оказался для казахов наиболее понятным, поэтому он был и остается востребованным. Отметим, что уровень доверия внутри семейных и близкородственных структур достаточно высок, даже если речь идет о распределении материальных ресурсов. Механизм заработал, адаптировался за 30 лет, но сейчас он приобретает совершенно иные формы, – пояснила Гульмира Илеуова.



Фонд "Стратегия" провел множество исследований, в том числе, связанных с развитием институтов гражданского общества. Например, зачастую агашки присутствовали в советах аксакалов, особенно в регионах, склонных к традиционному "агашкизму", тогда как в регионах, где непотические клановые отношения играли меньшую роль, их наличие в советах старейшин прослеживалось реже.



– Совет аксакалов – институт, свойственный обществам Центральной Азии, разумеется, наряду с НПО, партиями, женскими, молодежными организациями. Сейчас мы наблюдаем, что этот институт где-то отмер навсегда, а где-то преобразовался. Теперь в некоторые советы аксакалов входят люди очень преклонного возраста, эдакие "свадебные генералы", которые с течением времени теряют свой ресурс и влияние на властные структуры. То есть они лишь присутствуют номинально. Но в тех регионах, где расцветает подкармливающая их казахская родовая структура, институт агашек работает активно, в том числе и при распределении экономических ресурсов, – отметила эксперт.



По мнению исследователей, уважение к старшим, апеллирование к их авторитету в любом случае присутствует, но требования к самим аксакалам начинают меняться. Согласно опросам, люди осознают, что возникла плеяда деятелей, обладающих опытом в условиях рыночных отношений, именно их население хочет видеть в советах аксакалов. То есть уважаемые лица, в советское время руководившие большими территориями, уже не востребованы, поскольку в новой формации их опыт бесполезен. Этот момент практически не фиксируется в современных исследованиях, а из-за размытости терминологии возникают и трудности в изучении самого института.



– Получается, что каждый говорит о разных вещах. Если мы хотим ввести термин в научный или общеупотребительный оборот, то необходимо понять, с чем мы имеем дело. Когда кого-то эмоционально назвали агашкой – это одна грань явления, а если "агашкизм" - это устойчивый институциональный механизм, оказывающий значительное влияние, то в понятие вкладывается совсем иной смысл, – резюмировала Гульмира Илеуова.



Президент Токаев – не часть системы "агашкизма"



Экономист Петр Своик уверен, что агашки – основа неоколониальной системы, а с ее деконструкцией степень их влияния уменьшится.



– Агашки не институализированы, тогда как современная государственность построена на разделении властей (на исполнительную, законодательную и судебную ветви, а также на центральную и местную власть), и на институализации. В принципе у нас институализация во многом играет вспомогательную, декоративную роль, хотя в этих декорациях жизнь тоже протекает, реальная власть заключена не в институтах – она персонифицирована. А персонификация власти характерна для бывшей "одной шестой части суши" еще со времен Чингисхана, и очень ярко эта черта проявилась в период правления Сталина, считает экономист. Кроме того, Казахстан встроен в современную экономику в качестве сырьевой провинции, вместе с сырьем за границу выводится и большая часть валютной выручки через внешнее инвестирование и кредитование.



– Работу такой системы на компрадорской основе обеспечивает правящая верхушка, и здесь "агашкизм" и персонификация власти абсолютно необходимы. В схеме экспорта сырья и внешнего инвестирования участвует полсотни человек, так как поголовно всех начальников в эту схему не включишь, она не резиновая. Собственно, правильней всего будет назвать систему неоколониальной, осуществляемой через местные компрадорские элиты. Элиты имеют семейную, клановую и этническую основу, естественно, это очень узкая прослойка. Таким образом, не институты, а агашки правят страной. Подводя итог, можно сказать, что "агашкизм" – это колонизация, – подчеркнул эксперт.



По словам Петра Своика, в описанной схеме очень трудно что-либо изменить, так как "агашкизм" имеет под собой экономическую неоколониальную основу. Правящая элита будет заинтересована в институализации если наивысший приоритет получат национальные интересы. Однако же кое-какие подвижки могут начаться при президенте Токаеве.



– Президент Токаев не часть компрадорской системы, за ним нет участия в сырьевом бизнесе или в каком-нибудь банке, осуществляющем внешнее инвестирование и вывод капиталов. В этом качестве у него нет возможности продолжать устоявшуюся линию. Кроме того, из-за России компрадорская политика осложнилась и для Казахстана. Окружение Путина вдрызг рассорилось с Западом, и его начали тщательно выкорчевывать из компрадорских схем. Начали искать капиталы друзей Путина, арестовывать счета и имущество. Заодно по разным причинам попало и нашим. Теперь для казахстанских олигархов тот же Лондон, как место безопасного вывоза капиталов, соответственно, и ввоза обратно псевдоиностранных инвестиций, утратил надежность. Сегодня нужно быть недальновидным человеком, чтобы вкладывать капиталы на Западе, в любой европейской стране или даже в Эмиратах. С течением времени, возможно, эта лавочка будет еще сильнее закрываться. А президент Токаев достаточно дальновидный человек, поэтому у него нет никаких оснований возвращаться в компрадорскую систему, – считает Петр Своик.



– В таком случае возникает вопрос: на что президент должен опереть свою власть? Ответ: на страну, на интересы страны. А для этого нужно власть институализировать, так как осуществлять персональное правление и брать на себя всю ответственность нет никакого резона. Например, самый маленький аким – представитель президента, но зачем нужен такой груз? Лучше отдавать полномочия в созданные институты самоуправления. То есть объективно президент Токаев заинтересован в уменьшении степени "агашкизма", – заключил экономист.



Молодежь погрязнет в архаике



Веб-издатель Джанибек Сулеев уверен, что новые поколения казахстанцев, несмотря на явное тяготение к западным ценностям, не смогут вырваться из устоявшейся системы отношений.



– Понятно, что слово агашка происходит от "ага" – старший. В период суверенитета в русском языке появились "агашка" и "агашкизм", уже не просто в значении старший, уважаемый, но и обладающий неким административным ресурсом. Даже не просто богатый, а именно "решала", способный разрулить вопросы внутри отрасли или министерства, имеющих выходы на правоохранительные органы. Агашек отнюдь не несколько человек, это целый институт. Они могут враждовать и конкурировать между собой, но присутствуют практически во всех областях и сферах. Это явление обрело силу еще и потому, что несмотря на вестернизацию современного общества, параллельно идет процесс архаизации, – считает эксперт.



В целом на общество, пояснил Джанибек Сулеев, "агашкизм" имеет отрицательное влияние, тормозящее прогресс, хотя те, кому покровительствует авторитетный человек, конечно же, считают явление благом. Более того, без присмотра агашки продвинуться довольно трудно. Для построения цивилизованного капитализма от агашек нужно избавляться, но это потребует перестройки всей экономической системы.



Точно также кажется невероятным, чтобы новое поколение, несмотря на усиливающуюся в городах вестернизацию, смогло освободиться от сложившихся моделей поведения.



– В недоделанном компрадорском капитализме "агашкизм" очень хорошо себя чувствует. Если молодой человек уезжает за границу, где уважение к собственности гораздо сильнее, где твое имущество не может просто так отнять государство или очередной агашка, то он не будет, конечно, следовать традициям "агашкизма". Но если он остается здесь, то каким бы прогрессивным и умным не был молодой человек, рано или поздно он пойдет на поклон к авторитету или станет им сам. Ну или занимайся конфронтацией, тогда карьеры ты не сделаешь. Не верю, что молодежь сможет жить по-новому, потому что с агашкой ты человек, а без агашки – нет. В этом Казахстан похож на страны Африки с их колониальным прошлым. Однако в том же Китае, сохранившем, несмотря на давление Запада, социалистическую систему, государство в лице Компартии может давить так, что куда там всем агашкам, – полагает Джанибек Сулеев.



При этом, считает веб-издатель, большинство населения социальная схема вполне устраивает. Кроме того, в намного более развитых Южной Корее и Японии институты патронов имеют многовековые традиции, усложненные корпоративной культурой. Точно также Россия, которая по всем параметрам должна была стать вторыми США, качественный рывок так и не совершила. Определенный уклад общества, тяготеющего к архаике, не позволяет большинству постсоветских стран создать новые системы социальных отношений. "Агашкизм" и другие явления – это гири на ногах. Из такого положения трудно добиться настоящего прогресса. Если же, допустим, все агашки в один момент вымрут, наше государство вообще останется без руля и без ветрил", – уверен Джанибек Сулеев.



Байден-ага и Пелоси-тате



Политолог Марат Шибутов подчеркнул, что явление "агашкизма" во многом интернационально.



– Происхождение этого явления кроется в тяжелейшем прошлом. Когда чуть не каждый год война, набег соседей, каждые лет пять – джут, а еще внутренние распри и болезни, то народ невольно проникался уважением к людям, дожившим хотя бы до 40–50 лет. Если дожил – значит, однозначно умный, имеет богатейший опыт, этот опыт нужно перенимать. А когда Российская империя отменила требование к правителям принадлежать к роду чингизидов, во властную прослойку стали проникать выходцы из других слоев. Они избирались биями, волостными, ага-султанами, по сути, агашки получили официальный статус, – пояснил политолог.



Марат Шибутов отметил, что при советской власти жизнь отнюдь не стала легкой, что поддерживало авторитет старшего поколения. Однажды чего-то добившись, агашка только укреплял свое положение, свой социальный и политический капитал, причем вес человека уже не зависел от конкретной должности.



– Указанное явление не принадлежит исключительно Казахстану. Например, в конгрессе США находится очень много стариков, или возьмем ту же Нэнси Пелоси, того же Байдена, многие люди по 30–40 лет сидят во власти. Конечно, они давно уже агашки. Естественно, политический капитал может обнулиться из-за ошибки или каких-то форс-мажоров, но в любой государственной системе есть ветераны, долгожители, на которых всегда оглядываются, – отметил политолог.



Никакой общественной революции в ближайшее время не произойдет, поэтому влияние "агашкизма" будет только усиливаться, считает Марат Шибутов.



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Автор:

Бектенова Алма Источник - ТуранПресс

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