Очередного памирского "авторитета" - хорогского халифа Давлатмирова - посадили на 5 лет

08:15 05.08.2022

Халифа хорогского микрорайона "Тирчид" (УПД) Музаффар Давлатмиров судом Горно-Бадахшанской автономной области приговорен к 5 годам колонии "за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".



По словам близких, 58-летний Давлатмиров 26 июля был приглашен на беседу в управление ГКНБ по ГБАО и задержан.



В суде ГБАО от комментариев воздержались. Родственники Музаффара Давлатмуродова заявляют, что суд поспешил вынести несправедливый обвинительный приговор. Никаких доказательств вины подсудимого в ходе судебного процесса представлено не было, утверждают они. По словам одного из близких Давлатмирова, никто не знает, в чем именно он обвиняется. "В своих проповедях он призывал жителей к спокойствию, но нередко и критиковал противоправные действия властей. Но представителям силовых структур не были по душе его борьба за справедливость, и то, что Давлатмирова уважили и жители и неформальные лидеры региона", сказал наш собеседник, который предпочел остаться неназванным.



Халифа – священнослужитель у исмаилитов, именно к нему обращаются жители с самыми разными вопросами.



Один из наших собеседников не исключил, что приговор Музаффару Давлатмирову связан с тем, что он совершил обряд джаназа-намаз (заупокойная молитва) местных неформальных лидеров Мамадбокира Мамадбокирова, Зоира Раджабова и Хурсанда Мазориева – все они были убиты в ходе спецопераций силовиков в мае-июне в Хороге.



Имя Музаффара Давлатмирова фигурировала в подписанном представителями силовых структур правительства с одной стороны и представителями гражданского общества с другой стороны, протоколе для всестороннего рассмотрения вооруженного инцидента, произошедшего в городе Хороге 21 мая 2014 года.



В мае этого года в ходе событий в Хороге и Рушанском районе погибли десятки человек, более 200 манифестантов задержаны. Официальные власти Таджикистана назвали протестующих членами организованных преступных групп, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам силовых структур. получали указания о дестабилизации обстановки в регионе из-за рубежа. Жители же говорят, что оружий у них не было и вышли на улицы только для того, чтобы защитить свои права, так как на них оказывалось давление уже в течение нескольких месяцев.



Мирзонаби Холикзод

KholikovM@rferl.org

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