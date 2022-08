Закуп Ираном полка российских Су-35 провоцирует Израиль на превентивный удар, - СП

10:11 05.08.2022 Полк российских Су-35 грозит к новому году превратить Ближний Восток в ад

Отправка РФ самых современных истребителей Ирану торопит Тель-Авив с ударом по ядерным объектам персов. Потом может оказаться поздно

Сергей Ищенко

3 авг. 22



По данным американского аналитического Института по изучению войны (ISW), с большой степенью вероятности в нашу страну только что прибыла большая группа иранских летчиков и наземных авиаспециалистов для переучивания на российские истребители типа Су-35СЭ. "Если эта информация верна, из нее следует, что Иран может получить российские самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля", - предположили эксперты ISW.



Добавим: если в действительности все так и обстоит, то выходит, что военно-техническая сделка, заключенная между Ираном и Россией всего чуть более недели назад, начала реализовываться просто в бешенном темпе. О чем свидетельствуют и просочившиеся в прессу данные, что лишь в период с 24 мая по 31 июля иранские транспортные самолеты совершили в РФ аж 18 загадочных рейсов.



Что было на их борту и с чем они улетали обратно - неизвестно. Скажем, в США почти не сомневаются, что такая внезапная российско-иранская авиаактивность означает начало поставки нам из Тегерана "сотен ударных БПЛА в ускоренные сроки". Еще 16 июля в президентской администрации Штатов, ссылаясь на свою разведку, об этом заявили со всей определенностью.



Естественно, ни персы, ни мы этого не подтвердили. И было бы странно, если б случилось обратное. Поскольку совершенно понятно, что весьма совершенные иранские дроны нам нужны прежде всего для боевых действий на Украине. А скорое появление на любом фронте любого новейшего оружия - это всегда военная тайна.



Кроме того, резко интенсифицируется пассажирское авиасообщение между некоторыми российскими и иранскими городами. Скажем, регулярные авиарейсы в Тегеран вот-вот стартуют из аэропортов Астрахани и Уфы. И кто знает, что будут по этим новым маршрутам возить вполне мирные лайнеры кроме любопытствующих туристов и командированных?



Впрочем, нынешнее сообщение ISW далеко выходит за рамки одного только российско-украинского военного противостояния. Поскольку появление достаточного количества Су-35СЭ у режима аятолл способно резко поменять и баланс сил и по линиям "Израиль-Иран" и "США-Иран".



Как это будет выглядеть? И американцы, и израильтяне, совершенно не скрываясь, особенно интенсивно в последние месяцы готовятся к проведению воздушно-космической операции против ядерных объектов Ирана. Их многое подгоняет. Например, такая недавняя фраза бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, опубликованная в штатовском журнале Time 26 июля: "Этим летом Иран де-факто превратится в пороговое ядерное государство".



Для еврейского государства это звучит едва ли не смертным приговором. Поскольку полное физическое уничтожение этой страны давно провозглашено доктринальной целью официального Тегерана.



Исходя из этого, еще в начале 2021 года начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави объявил, что поручил израильским военным немедленно начать разработку новых планов превентивного нападения на Иран.



Как следствие, в июне 2022-го ЦАХАЛ над Средиземным морем, включая территорию Кипра, провела серию очень масштабных военных учений под общим названием "Огненная колесница". В маневрах приняли участия все рода войск. Но основная роль отводилась ударной авиации. Которая, по заявлению Армии обороны Израиля, опубликованному 1 июня, отрабатывала "дальний полет, дозаправку в воздухе и нанесение ударов по удаленным целям".



Таким образом абсолютно открыто, на глазах всего мира, имитировался широкомасштабный удар по Ирану. В том числе по его ядерным объектам.



Комментируя происходящее, местная газета The Times of Israel написала, что в случае осуществления подобных планов израильтянам в любом случае следует готовиться к мгновенному и жесткому возмездию по стороны Ирана. Причем возмездию по всему ближневосточному региону.



Однако понятно, что, даже осознавая все риски, Тель-Авив рассчитывает при теснейшей поддержке американцев одним массированным ударом с воздуха свести к минимуму боевые возможности, прежде всего, иранской армии. А уж потом начать разбираться с ливанцами, сирийцами и шиитскими партизанскими формированиями типа "Хезболлы", которые тоже, естественно, не замедлят вступить в круто замешанное на ядерном оружии сражение. Равного которому, похоже, не знал не только Ближний Восток, но, вероятно, и весь остальной мир.



Именно поэтому, кстати, по сообщению военных источников в Израиле, как указывает The Times of Israel, в ходе серии учений "Огненная колесница" два месяца назад отрабатывался порядок боевых действий ЦАХАЛ сразу на нескольких фронтах. Практически по всему периметру границ еврейского государства.



При этом очевидно, что главное все же здесь - максимальная боевая результативность и совершеннейшая внезапность первого воздушно-космического удара по Ирану. Все расчеты Тель-Авива и Вашингтона на мгновенное обезоруживание персов совершенно точно строятся на всем давно известных слабостях очень устаревших ВВС Ирана. Которые страна, десятилетиями находившаяся под разрушительными и почти глобальными санкциями, просто не имела возможностей обновлять.



По информации американского журнала Forbes, Иран не купил ни единого истребителя с начала 1990-х. Это привело к тому, что на сегодня главной ударной силой его авиации ПВО оказались американские истребители F-14A Tomcat (до 43 единиц) и F-4 Phantom II, которые поставлялись в страну в 1960-1970-х годах, во время правления последнего шаха.



Вроде бы в наличии до 36 бывших иракских МиГ-29А/У/УБ, которые вместе с десятком Mirage F1 французского производства в 1991 году были перегнаны самими иракцами на персидские аэродромы, чтобы спасти их от уничтожения ВВС США в ходе известной операции "Буря в пустыне". Однако состояние этих машин неизвестно.



Словом, столь унылая картина просто провоцирует недругов персов на почти неотразимый нынче силами их истребительной авиации ракетно-бомбовый удар огромного масштаба. Но, полагает Forbes, ситуация для США и Израиля круто изменится, если Тегеран в скором времени получит как минимум примерно авиаполк самых современных российских Су-35СЭ.



Журнал пишет: "Более двух десятков истребителей Су-35СЭ поколения 4++, оснащенных управляемым вектором тяги и Н135 „Ирбис", радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, разработанной НИИП имени В. В. Тихомирова, смогут усилить военно-воздушную мощь Ирана, став временным решением в процессе постепенного обновления воздушного флота страны в течение следующего десятилетия".



Кстати, а сколько и когда таких самолетов в действительности сможет поставить Москва своим соседям? В обмен то ли на едва ли не лучшие в мире иранские ударные и разведывательно-ударные беспилотники, то ли на сырую нефть? Не исключено, что и на то, и на другое одновременно.



По сведениям иранского военного авиационного специалиста Бабака Тагви, упомянутое соглашение между Москвой и Тегераном включает в себя закупку не менее 24 тяжелых истребителей Су-35С, большая часть которых уже изготовлена в Комсомольске-на-Амуре. Изначально эти самолеты были предназначены для поставки в ВВС Египта по контракту, подписанному еще в 2018 году.



Египтяне за примерно 3 миллиарда долларов должны были стать первыми обладателями трех десятков Су-35 на Ближнем Востоке. Но не стали - из-за серьезнейшего противодействия американцев. Те просто пригрозили Каиру, что в случае закупки им российских самолетов прекратят техническую поддержку боеготовности парка из более чем 200 самолетов F-16, десятков вертолетов AH-64 Apache и сотен танков M-1 Abrams. Иными словами - перестанут поставлять запчасти для их ремонта и обслуживания.



Поэтому АРЕ с большими извинениями вынуждена была "включить заднюю", когда 15 первых готовеньких к вылету Су-35СЭ для нее уже стояли на дальневосточном заводском аэродроме. Насколько известно, с той поры никуда пристроить их Москва так и не сумела. Но тут так кстати в этом отношении, как выясняется, нарисовался Иран.



Исходя из этого резонно предположить: единственное, что ограничивает сроки перелета первых наших экспортных истребителей с берегов Тихого океана на побережье Каспийского моря - время, необходимое для первичной боевой подготовки персидских летчиков. Понимая это, Тегеран наверняка прислал к нам в авиационный учебный центр в Липецке своих самых опытных пилотов-истребителей, переучивание которых на новую технику займет уж точно не годы, а месяцы.



Увы, еще одним следствием этой информации может стать и скорый мощнейший военно-политический подрыв Ближнего Востока. Поскольку в Израиле не могут не понимать, что с появлением десятков Су-35СЭ у Тегерана возможности персов по отражению воздушно-космического удара по их стране резко возрастут. Следовательно, с претворением в жизнь того, что отработано в ходе "Огненной колесницы", еврейское государство может рискнуть поторопиться. В этом случае Ближний Восток с большой долей вероятности взорвется где-то до начала 2023 года. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659683460





Новости Казахстана

- Вопросы развития совместных туристических проектов обсудил Алихан Смаилов с главой МИД Андорры

- Кадровые перестановки

- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

- Аким Алматы встретился с жителями Бостандыкского района

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 июля 2022 года

- Автомашины, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки

- Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов

- Инфляция в Республике Казахстан

- Кадровые перестановки

- Исполнение поручений Президента: Как обеспечивается энергетическая безопасность страны