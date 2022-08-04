Детсады в две смены и сооплата: готовы ли кыргызстанцы к таким экспериментам? - А.Бенгард

11:04 05.08.2022 5 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



В Кыргызстане только каждый четвертый ребенок может посещать детский сад. Зданий для дошкольных учреждений катастрофически не хватает, а население продолжает расти. Международные эксперты проанализировали ситуацию и озвучили несколько предложений для решения вопроса.



В частности, озвучена идея организовать работу государственных детсадов в две смены: кто-то сможет посещать сады шесть часов в день, а кто-то - четыре. Таким образом увеличится охват малышей, стоящих в очереди. Другой вариант - финансировать за счет бюджета первые шесть часов, остальные четыре - из родительского кармана. Это позволит сэкономить бюджетные средства. Для детей из бедных семей предлагают внедрить адресные ваучеры. Возможны ли такие изменения в наших условиях?



По Конституции пока бесплатно

Основной закон дает нам право бесплатно получить дошкольное и школьное образование в государственных учреждениях. Исходя из этого, с родителей запрещено требовать какую-либо оплату. В противном случае государству нужно признать, что оно не справляется, и взывать к ответственности родителей за уход и воспитание своих чад.

Хотя фактически, конечно, образование уже давно не бесплатное.

Два года назад Ирина Мусаева определила своего сына в сельский садик при айыл окмоту. Официально с родителей собирали только за питание. Неофициально с каждого требовали приобрести кроватку, стульчик, постельное белье и посуду. Вместе взрослые скинулись на игрушки, регулярно собирали деньги на канцтовары, побелку помещений и стирку ковров. "Еще хотели собрать на нормальную детскую площадку и систему видеонаблюдения. Вечные сборы денег раздражают", - призналась женщина.



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К сокращению времени работы детского сада родительница отнеслась отрицательно. "А как тогда работать? - задалась она вопросом. - Не у всех есть бабушки и дедушки, готовые присматривать за маленькими внуками. Да и не обязаны они. Как быть матерям-одиночкам? Многие семьи едва выживают от зарплаты до зарплаты. Дополнительных расходов на детский сад они точно не потянут. И потом, кто и как будет оценивать, состоятельная семья или нет, может она себе позволить доплачивать за ребенка или нет? Начнутся споры, недовольство, коррупция при выдаче справок о материальном положении".



Не потерять бы кадры

По мнению президента Ассоциации образовательных организаций, члена межведомственной рабочей группы по доработке проекта закона "Об образовании" Эльмиры Каримовой, качество от таких изменений пострадает, процесс усложнится.

При введении шестичасовой смены сократится зарплата воспитателей, при введении двух смен нагрузка, напротив, вырастет, и зарплата должна быть больше, соответственно, никакой экономии средств не будет.

"Если уменьшить зарплату, кто тогда останется в воспитателях? Это такие специалисты, которых днем с огнем не сыщешь. Молодежь не идет работать. Начнется утечка кадров", - опасается Эльмира Каримова.



Впрочем, эксперты в своем анализе заверяют, что предложенные варианты разработаны таким образом, чтобы сохранить занятость персонала в течение 10 часов, но разделить финансирование этого времени между различными источниками (родителями, местными органами власти, частными донорами). По их мнению, основные усилия по расширению охвата должны быть направлены на повышение финансовой эффективности.



Эльмира Каримова привела пример работы детсадов в Турции: "Там трехчасовой детский сад. Если ты хочешь оставить ребенка на вторую половину дня, то доплачиваешь из собственного кармана. Родители это спокойно воспринимают, но там и женщины поэтому практически не работают. Никто их не возьмет на работу на три часа. А у нас в стране как не работать?"



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Она отметила, что есть детские сады по уходу и присмотру, а есть с образовательным компонентом. Эти блоки надо разделить законодательно. "Тогда мы можем говорить, что государство несет ответственность только за образовательный блок, а уход и присмотр - это часть ответственности родителей. Весь цивилизованный мир так и живет", - добавила президент Ассоциации образовательных организаций.



"Что касается ваучеров для малоимущих. В Бишкеке несколько лет назад внедряли депозитную программу, частные детсады берут к себе детей, допустим, за 8 тысяч сомов, которые оплачивает государство, а остальную часть стоимости покрывает родитель. Но проект не сработал, потому что финансирования не было. Частники находятся на самофинансировании, они сначала собирают деньги, чтобы потом месяц существовать (платить зарплату, комуслуги, закупить продукты), а казначейство выплачивает деньги только в конце месяца. Получается, что частник работает в убыток и недополучает. Проект как начался, так и закончился", - напомнила Эльмира Каримова.



Возможности не позволяют

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева полагает, что большинство родителей не сможет оставлять детей только на полдня.

"В основном в садики отправляют те семьи, которым не с кем оставлять детей. У нас даже не всегда успевают вовремя забрать малышей, их оставляют раньше и забирают позже, чтобы успевать на работу. Из-за этого график воспитателей ненормированный. Финансово тоже будет очень сложно. Родители сегодня и так оплачивают половину стоимости питания (около 1,2 тысячи сомов в месяц)", - сказала она.



Мы не школа, чтобы работать в две смены. Мы не только обучаем, но и воспитываем детей.



Руководство одного из столичных детсадов

"Есть многодетные семьи, в которых по три дошкольника и несколько школьников. И как одной маме со всем этим справляться? В других государствах такие женщины не работают. Для нас пока такая система не подходит. Это частные учреждения могут открывать группы временного пребывания", - прокомментировали 24.kg новую идею в администрации одного из муниципальных детсадов в столице.



Как увеличить охват?

Члены рабочей группы по доработке законопроекта "Об образовании" считают, что для решения проблемы нехватки детских садов необходимо упростить процедуру их открытия, лицензирования.

"В Казахстане в 2011 году отменили лицензирование детских садов и сделали уведомительный порядок, очень простой. Затем стали их финансировать, а потом присоединили и государственно-частное партнерство. В итоге охват дошкольным образованием вырос с 25 процентов в 2011-м до 97 процентов сейчас. В селах охват даже выше, чем в городах", - отметила представитель интеллектуального фонда KG Analytics Гульнара Каликова.



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По ее словам, в стране функционируют десятки неформальных частных детских садов, которые из-за несоответствий требованиям не могут получить лицензии.



"В новостройках вокруг Бишкека огромные потребности в дошкольном образовании, рождаемость там очень высокая. Местные жители сами открывают маленькие группы - по 10-20 детей, предшкольной подготовкой они не занимаются, но дети хотя бы под присмотром. Нужно их узаконить и дать им возможность работать, сделать для них упрощенный порядок, добровольную сертификацию услуг по уходу и присмотру за детьми. Сегодня процедура лицензирования непреодолимая. Государство все больше регулирует частный сектор, а чем больше регулирования, тем меньше возможностей для развития. У самого же государства пока недостаточно денег на строительство. Построить один детсад на 140 мест стоит 50 миллионов сомов", - резюмировала Гульнара Каликова. Источник - 24.kg

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