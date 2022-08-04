Виталий Чумачок назначен директором Центра электронного здравоохранения Киргизии

11:10 05.08.2022

Чумачок Виталий Анатольевич назначен директором Центра электронного здравоохранения. Об этом сообщает Минздрав.



Заместитель министра здравоохранения Нурийла Шериева представила нового директора коллективу центра.



Он родился 1 марта 1976 года. Он окончил Томский университет систем управления и радиоэлектроники, специальность "Автоматика и Управление в технических системах".



Опыт работы:



1998-2005 годы - ОсОО "Areopag IT" - системный интегратор, далее менеджер по проектам;



2005-2007 годы - ОсОО "Трансфер" - системный интегратор и оператор связи КР, далее менеджер отдела продаж;



2007-2008 годы - Социальный фонд - заведующий сектором технического обеспечения;



2008-2011 годы - Министерство труда занятости и миграции - начальник отдела информационных технологий



2015-2019 годы - ГП специализированное монтажно-эксплуатационное управление главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД - инженер по снабжению, далее начальник отдела госзакупок;



2019 год - технический аналитик рабочей группы ВОЗ по развитию электронного здравоохранения в рамках программы "Здоровый Человек – Процветающая страна";



2020-2022 годы - Департамент лекарственного обеспечения и медицинских изделий - заведующий отделом информационных технологий.