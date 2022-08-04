 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 04.08.2022
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Виталий Чумачок назначен директором Центра электронного здравоохранения Киргизии
11:10 05.08.2022

Чумачок Виталий Анатольевич назначен директором Центра электронного здравоохранения. Об этом сообщает Минздрав.

Заместитель министра здравоохранения Нурийла Шериева представила нового директора коллективу центра.

Он родился 1 марта 1976 года. Он окончил Томский университет систем управления и радиоэлектроники, специальность "Автоматика и Управление в технических системах".

Опыт работы:

1998-2005 годы - ОсОО "Areopag IT" - системный интегратор, далее менеджер по проектам;

2005-2007 годы - ОсОО "Трансфер" - системный интегратор и оператор связи КР, далее менеджер отдела продаж;

2007-2008 годы - Социальный фонд - заведующий сектором технического обеспечения;

2008-2011 годы - Министерство труда занятости и миграции - начальник отдела информационных технологий

2015-2019 годы - ГП специализированное монтажно-эксплуатационное управление главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД - инженер по снабжению, далее начальник отдела госзакупок;

2019 год - технический аналитик рабочей группы ВОЗ по развитию электронного здравоохранения в рамках программы "Здоровый Человек – Процветающая страна";

2020-2022 годы - Департамент лекарственного обеспечения и медицинских изделий - заведующий отделом информационных технологий.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zdorovie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659687000


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