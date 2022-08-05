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Что может завезти в Казахстан папа Франциск? - Андрей Уваров
12:30 05.08.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 05.08.2022

Проникновение католиков-иезуитов в Центральную Азию и Южную Сибирь

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 13-15 сентября Казахстан посетит с официальным государственным визитом папа римский Франциск.

Информацию о визите папы римского подтвердил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. В Астане папа примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Съезд будет посвящен такой теме, как "роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

Запланирована работа четырех секций.

Секция № 1: "Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире".

Секция №2: "Роль образования и религиозного просвещения в укреплении уважительного сосуществования религий и культур, справедливости и мира".

Секция № 3: "Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве".

Секция № 4: "Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины".

В Республике Казахстан визиту понтифика придают особое значение. В последний раз папа римский Иоанн-Павел II приезжал в Казахстан в 2001 году, еще в Астану, где он провел мессу и много говорил о межконфессиональном согласии между мусульманами и христианами.

Иоанн-Павел II в Астане

После того визита в Казахстан зачастили католические миссионерские структуры, преимущественно польские. Сегодня в республике чуть более 180 тысяч католиков, то есть всего-навсего 1,1% численности населения. Поляков же в Казахстане приблизительно 30 тысяч.

После визита Иоанна-Павла II в Казахстане оформились организации Союз поляков Казахстана и Polska Jedność, работу которых курируют польский сенат, канцелярия премьер-министра Польши и фонд "Помощь полякам на Востоке".

В это же время сюда, в Центральную Азию, начинают проникать иезуиты, миссионерский центр которых находится в Павлодаре при костеле Святой Терезы от Младенца Иисуса. Этот центр иезуиты используют "для миссионерствования" не только в районах проживания поляков (а это области Северного Казахстана, Караганда, отчасти Алма-Ата), но и в Киргизии, и Южной Сибири.

Напомним, что аргентинский кардинал Хосе Мария Бергольо (ныне папа Франциск) – иезуит. Главной интригой визита папы римского остается возможность встречи и переговоров Франциска и патриарха Кирилла, а также обсуждение острейших тем – "украинской" и "тайваньской".

Франциск неоднократно поднимал тему войны на Украине, хотя он сравнил НАТО с собаками, лающими у ворот России, а в интервью LaCiviltà Cattolica высказался о войне так неоднозначно, что возбудил гнев украинства: политолог Небоженко назвал позицию папы хитрой гибридной политикой Ватикана, а журналист Егор Чечеринда обвинил папу в связях с ФСБ (могли б еще и на "Миротворец" занести).

Опять же украинцам не дают покоя слова Франциска: "Я не готов ехать в Киев, пока нет... Я отправил своего посланника, кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского. Последний только что посетил Киев в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не следует туда ехать. Еще нет... Я должен поехать в Москву, я хочу встретиться с Путиным в первую очередь".

И здесь нам не стоит забывать, что в игре – иезуит, блестяще владеющий методами дипломатии, проверенной веками. У папы действительно есть своя гибридная политика, особенно в Казахстане, где Ватикан "миссионерит" через религиозно-этнические группы поляков, прибалтов и украинцев, координируя свои шаги с соответствующими структурами Варшавы, Киева, Риги и Вильнюса.

В Казахстане последние годы широко отмечается "День памяти жертв политических репрессий", и наиболее активно "страдают о прошлом" поляки, литовцы и украинцы, навязывающие казахстанскому обществу свою "концепцию": все беды от России и русских.

Польские организации в Казахстане принципиально подчеркивают, что появление поляков на этих территориях связано с массовыми репрессиями и депортациями, начиная с польского восстания 1830 года и до окончания Второй мировой войны. Диаспора при помощи польских государственных и соросовских структур вроде краковского Института Восточных инициатив систематически проводит в Казахстане мероприятия такого идеологического наполнения. Католические миссионеры участвуют во всех акциях.

Полякам в этом всячески помогает Литва. 31 мая посол Литвы в Казахстане Гинтаутас Васюлис открыл очередной памятник литовским политзаключенным в карагандинском Спасском мемориальном комплексе. Проект реализован Литовским центром исследований геноцида и сопротивления в сотрудничестве с МИД Литвы и Службой сохранения культурного наследия.

Останки 13 литовцев были эксгумированы и перенесены в Спасский мемориальный комплекс с кладбища города Рудника. В присутствии дипломатов 20 стран и Евросоюза, СМИ, казахских активистов и католического священства посол Васюлис заявил: "История повторяется именно в этот момент – на оккупированных в результате военной агрессии территориях Украины".

И конечно, когда речь идет о католическом присутствии в Казахстане, стоит вспомнить украинских униатов, давно развернувших в Центральной Азии свою "миссионерско-политическую" деятельность.

Первые униаты попали в Казахстан вместе с выселенными членами запрещенной в России ОУН-УПА* в 1950-х годах. После распада СССР Ватикан прислал сюда апостольского визитатора для верующих УГКЦ в Казахстане и Средней Азии уроженца польского Перемышля епископа Василия Медвиту.

Папа Франциск с нунцием Васылем Говерой

С 1997 года апостольским администратором стал митрофорный протоиерей Васыль Говера, уроженец Ивано-Франковска. 1 июня 2019 года папа римский Франциск повысил статус униатов в Центральной Азии: здесь создана специальная "Апостольская администратура для католиков византийского обряда в Казахстане и Центральной Азии".

Говера развернул бурную деятельность: закончил строительство и освятил униатский храм Покровы Пресвятой Богородицы в Караганде, во дворе которого поставил памятник "депортированным украинцам" (сосланным бандеровцам). В Казахстан часто наведываются старший брат Говеры Иосафат – экзарх Луцкий, один из апологетов создания "Украинской единой поместной церкви", а также Теодор Мартынюк – епископ Тернопольско-Зборовский.

Казахстанские униаты

Казахстанские униаты первыми начали организовывать сбор помощи ВСУ, к чему присоединилась польская диаспора. Миссионерские центры униатов прямо используют в целях информационной войны против России. И конечно, приезд понтифика для УГКЦ – событие очень яркое и важное.

Правда, приезду Франциска не слишком радуются казахстанские мусульмане-традиционалисты. В соцсетях все больше высказываний такого рода: мало того что съехавшиеся "лидеры мировых и традиционных религий" будут обсуждать "социальный статус женщины" (в Казахстане сейчас как раз разгорается дискуссия о плюсах и минусах включения хиджаба в школьную форму), так еще одним из ведущих участников этих обсуждений будет папа римский, поддерживающий ЛГБТ и выступающий за легализацию однополых "браков".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1659691800


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