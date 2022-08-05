В санкционной войне золото надо не продавать, а покупать! - В.Катасонов

12:31 05.08.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 05.08.2022 |



Рекомендации по наведению порядка на "золотом фронте" войны России с коллективным Западом



За два года (2020-2021) в стране было добыто драгоценного металла 660,7 тонны, а экспорт золота составил 94,15% от всей добычи металла. Такого не было за всю историю Российского государства. По крайней мере, за тот период, по которому имеется статистика. Перед этим основная часть добываемого в стране золота закупалась Банком России для пополнения международных (золотовалютных) резервов РФ, но в марте 2020 года Центробанк объявил, что с 1 апреля прекращает закупку драгоценного металла.



Золото как стратегический ресурс отправлялось за пределы страны, преимущественно в Великобританию. В 2020 году на острова Туманного Альбиона было отправлено 290 тонн, в 2021 году – 266 тонн драгоценного металла. Спасибо коллективному Западу, который, заморозив золотовалютные резервы РФ, постарался прекратить безумное разбазаривание этого стратегического ресурса.



Во-первых, были введены санкции в отношении тех российских банков, которые традиционно занимались продажей золота за рубеж (ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Сбербанк и др.).



Во-вторых, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) 7 марта объявила, что убирает все шесть российских аффинажных заводов из своего списка аккредитованных компаний. Их продукция (стандартные золотые слитки) была лишена статуса good delivery.



В-третьих, были введены санкции, которые запретили покупку драгоценного металла у России. В марте Вашингтон и Лондон ввели запрет на золото, находящееся в международных резервах РФ. В конце июня США запретили импорт из России любого золота. В начале июля золотое эмбарго объявила Япония. В июле такой запрет в рамках седьмого пакета санкций ввел Европейский союз. К нему 21 июля присоединилась Великобритания. 3 августа к золотым санкциям ЕС присоединилась Швейцария. Сложилась ситуация, очень напоминающая золотую блокаду, которую Запад объявил почти век тому назад (в 1925 году) Советскому Союзу.



В марте Банк России объявил о возобновлении закупок золота в резервы. Об этих закупках можно только гадать, поскольку Центробанк, ссылаясь на санкционную войну, закрыл информацию о золотых резервах. Однако по ряду косвенных признаков закупки весьма хилые.



Судя по всему, российским золотодобытчикам предстоит очень сложная жизнь. Правда, в начале марта этого года наконец-то удалось отменить 20-процентный НДС на покупку золота физическими лицами на российском рынке. Появилась надежда, что часть добываемого золота будут покупать граждане, но, по самым оптимистическим оценкам, закуплено "физиками" в этом году будет не более 50 тонн золота.



Итак, годовая добыча золота в России не менее 300 тонн. "Физиками" будет куплено 50 тонн. Центробанком, судя по его настрою, примерно столько же. А что делать с оставшимися 200 тоннами?



Эксперты говорят, что российские золотодобытчики усиленно ищут "дыры" в санкционном занавесе, сооруженном коллективным Западом. В этом поиске они сделали разворот на восток. По итогам прошлого года основными импортерами драгоценного металла стали следующие страны (в скобках – доля в мировом импорте золота, %): Швейцария (23,4); Индия (14,1); Великобритания (13,6); Китай (11,1); Гонконг (7,4); Сингапур (3,7); США (3,5); Германия (2,8); Арабские Объединенные Эмираты (2,7); Таиланд (2,1); Италия (1,9); Канада (1,7); Камбоджа (1,5); Турция (1,4); Австрия (1,3). Нетрудно догадаться, что поиск альтернативных рынков сбыта золота ведется в странах, не включенных в список недружественных государств. Более конкретно – в Китае, Индии, ОАЭ, Камбодже, Турции и еще нескольких странах. Впрочем, пока это только поиск, до реальных поставок дело не дошло.



В конце июля прошла информация, что российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта со стороны Федеральной пробирной палаты. Эта организация не выдает разрешения на сделки по причине того, что российское золото предлагается с большим дисконтом. А без дисконта сегодня российским добытчикам любого ресурса трудно что-либо продать за границу. Например, поставки нефти из России в Индию идут почти с 30-процентным дисконтом.



Впрочем, золотодобытчики жалуются, что Банк России соглашается у них закупать золото также с большим дисконтом по отношению к мировым ценам. Вместо ценовой премии, которая должна была бы стимулировать развитие "валютного цеха" страны, мы видим, что Центробанк своими дисконтами душит добычу драгоценного металла в стране.



В общем, "валютный цех" России загоняют в полный тупик. С одной стороны, это коллективный Запад с его золотыми санкциями. С другой стороны, это денежные власти, которые бойкотируют закупки золота в резервы.



Кстати, в нормальном цивилизованном государстве золотые резервы должны находиться в ведении не Центробанка, а Минфина. Так, между прочим, было в СССР. И так, между прочим, сегодня обстоят дела с золотым резервом США (более 8000 тонн золотых резервов США находятся на балансе казначейства).



Казалось бы, у российского Минфина сегодня появились возможности создавать свой золотой резерв. В прошлом году было принято решение о том, чтобы в состав Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящегося в ведении Минфина, помимо иностранных валют, добавить золото. В начале февраля в ФНБ, по данным Минфина, было 405,7 т драгоценного металла. С конца февраля Минфин перестал наполнять ФНБ валютами, поскольку резко возрос риск их заморозки и даже конфискации коллективным Западом. Но, наверное, можно и нужно наращивать золотой запас Минфина, но министерство это почему-то не делает. 3 августа на сайте Минфина появилась следующая информация: в августе ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,5 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 284,8 миллиарда рублей. Вместе с тем Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.



С покупкой иностранной валюты понятно: она "токсичная", в любой момент может быть заморожена. Но почему прекращена закупка золота? Самое мягкое, что я могу здесь сказать: это игра российского Минфина в поддавки в условиях санкционной войны.



А теперь перенесемся на Неглинку (официальный адрес Центробанка). Там недавно опубликованы оценки платежного баланса за первое полугодие 2022 году. Положительное сальдо торгового баланса по итогам первого полугодия впечатляет – 158,4 млрд долл. Такое "достижение" получено за счет того, что экспорт товаров и услуг в два раза превысил их импорт. То есть на Россию пролился даже не валютный дождь, а валютный ливень. По итогам года Банк России прогнозирует, что превышение экспорта над импортом составит 277 млрд долл. Процентов на 70-80 это "токсичная" валюта, то есть на наши головы пал ядовитый валютный ливень.



Можем мы ли мы себя от него обезопасить? Хотя бы частично можем. Скажу о такой мере, как закупка на мировом рынке золота. На сегодняшний день мы делаем все наоборот: пытаемся продать на мировом рынке золото, получив за него токсичную валюту. А должны избытки токсичной валюты конвертировать в драгоценный металл, за счет которого наращивать золотой резерв России.



Поучиться можно у самих себя. В конце 1970-х годов, после того как на Ямайской конференции 1976 года было объявлено о демонетизации золота, цена на драгоценный металл на мировом рынке стала стремительно расти. Это поставило под удар американский доллар. США решили сбить цену на золото путем интервенций из золотого резерва. Было продано более 200 тонн металла. Вашингтон заставил и МВФ проделать такую же операцию. Было продано еще не менее 200 тонн. Значительную часть этого золота скупил Советский Союз через подставные фирмы. Об этом можно прочитать в моей книге "Золото в экономике и политике России" (М.: Анкил, 2009).



Еще более наглядный пример – Китай. Он уже долгие годы занимает первое место в мире по добыче драгоценного металла (годовая добыча 350-500 тонн). И в Китае добываемый металл не экспортируется (на вывоз металла существует негласный запрет). Более того: КНР импортирует драгоценный металл, причем в объемах, превышающих годовую добычу. В отдельные годы импорт золота превышал 1000 тонн. В прошлом году Китаем было импортировано 759 тонн драгоценного металла на сумму 47,3 млрд долл. Основными поставщиками золота в Китай были (список в порядке убывания объемов поставок): Швейцария, Австралия, Южная Африка, Гонконг, Сингапур, Канада, Япония, Германия, Россия, ОАЭ, Таджикистан, Тайвань, Южная Корея, Узбекистан, Италия.



Ряд других ведущих золотодобывающих стран также выступают крупными импортерами драгоценного металла. Так, США, которые в рейтинге стран по объемам добычи золота в прошлом году находились на 4-м месте (180 тонн), импортировали в 2021 году 250 тонн драгоценного металла. Канада занимала 5-е место (170 тонн), при этом импортировала 282 тонны. Не исключаю, что часть закупленного Соединенными Штатами и Канадой металла пришлась на российское золото (его закупки производились на Лондонском рынке).



Напрашиваются рекомендации по наведению порядка на "золотом фронте" войны России с коллективным Западом.



Полный запрет на экспорт золота из РФ.

Принятие денежными властями РФ мер по гарантированным закупкам золота, добываемого внутри страны, с целью дальнейшего наращивания золотого резерва.

Организация закупок золота на мировом рынке за счет огромных накопленных Россией запасов "токсичной" валюты; направление закупаемого металла в золотой резерв РФ. Источник - фонд стратегической культуры

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