Пекин проводил Пелоси залпами, - НГ

12:40 05.08.2022

4.08.2022

Визит спикера нижней палаты Конгресса на Тайвань заинтересовал всех, кроме американцев

Геннадий Петров



В рамках учений ракеты "Дунфэн" были выпущены в сторону Тайваня, пять из них упали в экономической зоне Японии.

На следующий день после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения. Они будут проходить вокруг острова вплоть до 7 августа. Местами учения перекрывают участки, которые Тайвань считает своими. Тем временем в самих США отношение к визиту Пелоси на остров осталось неоднозначным, по крайней мере со стороны общественного мнения и прессы.



Спикер Палаты представителей продолжила турне в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посетив Южную Корею. Сразу же после ее отлета из Тайваня китайские вооруженные силы начали крупные учения вокруг острова. Они будут проходить на шести значительных участках, которые находятся относительно недалеко от тайваньских портов. Армия Китая выпустила предупреждение о запрете посещать районы учений воздушными и морскими судами. Значит, вводится временная блокада Тайваня. Китайские власти пока не говорят о продолжении учений позже 7 августа. Соответственно и США пока не спешат предпринимать каких-либо действий.



"Мы будем следить за тем, что будет делать Пекин, и реагировать на это" – так обрисовала дальнейшие планы в связи с визитом Пелоси пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, посол США в Китае Николас Бернс заверил, что его страна "не пойдет на эскалацию" и вообще не будет менять что-либо в своих взаимоотношениях с КНР. Таким образом, администрация Джозефа Байдена старается просигнализировать Пекину, что считает историю исчерпанной.



Собственно, и Пелоси решила не дразнить Китай дальше. На совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Южной Кореи Ким Чжин Пхе она говорила о двусторонних отношениях, но не упомянула Тайвань. Кстати, официальный Сеул счел нужным не сердить Китай без нужды. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не стал встречаться с Пелоси лично, сославшись на то, что находится в отпуске. Он поговорил со спикером Палаты представителей только по телефону.



Спикер может покинуть американскую политику

на высокой ноте.



И это при том, что Юн Сок Ель представляет партию "Сила народа". То есть является правоконсерватором, что в Южной Корее можно назвать синонимом безоговорочной поддержки курса на максимально тесное сотрудничество с США.

Тайваньские власти тоже решили не играть на обострение. Внешнеполитическое ведомство острова, согласно его пресс-релизу, ограничилось лишь "искренней благодарностью" Пелоси за ее визит, так как она продемонстрировала "конкретным шагом твердую поддержку США Тайваню".



Значимым жестом неодобрения реакции Китая на визит Пелоси стало заявление G7. В среду "семерка" призвала КНР не менять статус-кво в регионе силой и в одностороннем порядке, выразив обеспокоенность действиями Пекина. В заявлении, однако, было четко указано, что политика признания единства Китая, которой придерживаются все страны G7, остается неизменной.



Впрочем, даже такое весьма осторожное неодобрение китайских учений и санкций, вызвало в Пекине неудовольствие. Глава МИД КНР Ван И даже отменил переговоры с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, которые должны были состояться на полях встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Камбодже. Кстати, из Южной Кореи Пелоси вылетела в Японию.



А в самих США реакция на ее турне оказалась весьма умеренной. Опросы общественного мнения показывают, что американцы скорее одобряют, чем не одобряют ее поездку. Но особенного интереса к ее вояжу они в целом не испытывают. Следует при этом учитывать, что Пелоси остается довольно непопулярным политиком. Так, согласно опросу, проведенному с 29 по 31 июля компанией Morning Consult по заказу издания Politico, ее деятельность не одобряют 58% респондентов. Одобряют, соответственно, лишь 33%. Причем связано это с ее заявлениями и действиями в области внутренней, а не внешней политики. Для многих она по-прежнему ассоциируется с неудачными попытками отправить Дональда Трампа в отставку.



"Едва ли кто-то рассчитывал поднять с помощью визита Пелоси ее рейтинг или рейтинг Демократической партии. Все-таки внешняя политика американцам в целом безразлична. Пока все похоже на то, что тайваньский визит Пелоси был ее личной инициативой. Она уходит из политики после ноябрьских выборов в Конгресс. Вот и решила на прощание громко хлопнуть дверью, оставить после себя след в истории", – сказал "НГ" директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.



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За развитием событий вокруг Тайваня следили российские общественно-политические Telegram-каналы. "Выступающая от имени Белого Дома Карин Жан-Пьер не видит причин для наращивания военной активности со стороны Китая после посещения Тайванем старушкой Пелоси, - отмечают авторы канала "Мышь в овощном". - Не очень понятно: в Вашингтоне решили дополнительно позлить Пекин, или там действительно не видят в происходящем ничего из ряда вон выходящего? Также как не вполне ясно, какой именно сценарий должен беспокоить больше: целенаправленный курс США на развитие конфликта с КНР, или неспособность крупнейшей мировой державы осознать, что творится вокруг и что творит она сама?"



"Министры иностранных дел G7 (+ Евросоюз) дружно осудили Китай за то, что он использовал визит спикера Конгресса США Пелоси в качестве предлога для "агрессивных военных мероприятий в Тайваньском проливе". "Для законодателей наших стран международные визиты – это нормально и привычно. Эскалационная реакция КНР рискует усилить напряженность и дестабилизировать регион", – говорится в тексте заявления. Подобные высказывания – это тычок палкой в глаз официальному Пекину, который не рассматривает Тайвань в качестве самостоятельного участника международного диалога, а значит и визиты на остров должны согласовываться с китайскими властями. Но Запад отказывает Китаю в этом праве, рискуя охлаждением отношений", - обращают внимание авторы канала "Мюсли вслух".