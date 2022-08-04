Центр крови просит у кыргызстанцев помощи. Запасы практически исчерпаны

13:00 05.08.2022

05 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане наблюдается дефицит донорской крови. Об этом сообщается на официальной странице Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации в Facebook.



В организации отметили, что сотрудники во главе с директором Нурилой Алтымышевой сдали кровь.



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"По данным Республиканского центра крови, запасы крови для переливания почти исчерпаны. На сегодня отсутствует III (В) отрицательная (Rh-) группа крови", - отметили в центре.



Узнать, как подготовиться к сдаче крови, кому нельзя быть донором, и задать другие вопросы можно по телефону 0312541913.



Адрес Республиканского центра крови: город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 60. Прием крови осуществляется с 8.00 до 14.00.