Армия Z выдавила укров из важного укрепрайона Пески

14:02 05.08.2022

Народная милиция ДНР заявила о переходе поселка Пески под контроль союзных войск

Дмитрий Каверин



Замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Илья Емельянов заявил, что поселок Пески в пригороде Донецка находится под контролем союзных войск. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, передает ТАСС.



"Что сам поселок [Пески] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать", - сказал Емельянов.



Накануне Илья Емельянов сообщал, что под контроль взято 70% поселка Пески.



Ранее украинский доброволец заявлял, что Вооруженных силы Украины исчерпали свои возможности в Песках. По его словам, украинские военные понесли существенные потери, однако точных сведений о погибших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.