Азербайджан спасает Европу. Поставки газа удалось нарастить до 11 млрд кубов!

14:21 05.08.2022

Haber7

Турция



На пути к рекордным поставкам природного газа! Целых 11 миллиардов кубометров



Европа нашла частичное решение проблемы нехватки природного газа. В условиях энергетического кризиса она ведет активный диалог с Азербайджаном об увеличении поставок голубого топлива, сообщает Haber7. Цель – 11 миллиардов кубометров.



Решение проблемы нехватки природного газа из-за российско-украинского конфликта Европа нашла в Азербайджане. В этом году он намерен побить рекорд поставок природного газа.



Европа, испытывающая нехватку природного газа из-за санкций, введенных вслед за началом Россией спецоперации на Украине, нашла выход в Азербайджане – братской для Турции стране. Азербайджан, поставивший целью побить рекорд поставок голубого топлива к концу 2022 года, в дальнейшем, как ожидается, увеличит объем поставок газа до 11 миллиардов кубометров.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Josep Borell) заявил, что Евросоюз добился прогресса в закупке большего объема трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.



Кроме того, Боррель отметил, что ЕС уже удалось сократить долю России в импорте газа с 40% в начале года до 20% на сегодняшний день и это было достигнуто главным образом за счет увеличения объема закупок сжиженного природного газа (СПГ), доля которого в потреблении почти удвоилась.



Цель – 11 миллиардов кубометров природного газа



Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) газопроводам до 9,1 миллиарда кубометров к концу 2022 года, а в 2023 году объем поставок газа, как ожидается, достигнет 11 миллиардов кубометров.



Относительно подписанных соглашений Боррель сказал: "В июле я сопредседательствовал на заседании Совета сотрудничества ЕС – Азербайджан, где мы приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. В более долгосрочной перспективе мы можем ожидать большего прогресса в процессе диверсификации. Однако суровая реальность заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников.Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, то есть сокращение спроса".



Подписано соглашение в области энергетики



18 июля между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписал меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



В условиях энергетического кризиса Евросоюз и Азербайджан ведут активный диалог об увеличении поставок газа. Сотрудничество сторон в энергетике вышло на новый уровень и продолжается в рамках Южного газового коридора. ЕС придает большое значение диверсификации своего энергоснабжения, и Южный газовый коридор имеет особое значение в этом отношении.



Детали относительно TANAP – TAP



Напомним, 31 декабря 2020 года с завершением строительства TAP Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Южному газовому коридору (SGC). SGC – это инициатива Европейской комиссии по использованию маршрута поставок природного газа в Европу из регионов Каспия и Ближнего Востока. Маршрут из Азербайджана в Европу состоит из Южно-Кавказского газопровода, TANAP и TAP.



В прошлом году TAP транспортировал в Европу 8,1 миллиарда кубометров газа. Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу до 9,1 миллиарда кубометров к концу 2022 года, а в 2023 году объем поставок газа, как ожидается, достигнет 11 миллиардов кубометров.