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"Дорогой друг Ван И": о чем договорились Лавров и глава МИД Китая
14:40 05.08.2022

Китай предложил России действовать сообща после визита Пелоси на Тайвань

Мария Шустрова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Российский дипломат осудил недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, после чего коллега из КНР предложил усилить взаимодействие России и Китая и действовать сообща на международной арене.

Дружба против США

В столице Камбоджи Пномпене проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в котором принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. На полях съезда он встретился с китайским коллегой Ван И. Как сообщается на сайте российского МИД, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в форматах АСЕАН, АРФ и ВАС, а также обсудили "ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня".

Министры высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений, двустороннее взаимодействие на площадке ООН и рассмотрели вопросы реформирования организации. Они также обсудили недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Дорогой друг! […] При любом удобном случае США стараются утвердить свое доминирование в новых районах земного шара. Кто следит за этой ситуацией, понимает бесперспективность подхода, при котором можно "закрыть глаза" на одну ситуацию или кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности", - приводится обращение Лаврова к Ван И на сайте российского МИД.

Лавров также сравнил визит Пелоси на Тайвань с ситуацией на Украине. По мнению главы МИД РФ, и в том, и в другом случае американцы игнорируют реальное положение дел и создают угрозы для стран. Так, "долгие годы" Соединенные Штаты не обращали внимание на политику Киева, стремившегося "уничтожить все русское". По словам Лаврова, в ситуации с Украиной "американцы нарушили и растоптали принципы неделимой безопасности, под которыми они подписались на высшем уровне".

"Убежден, что наше стратегическое партнерство (с Китаем – "Газета.Ru") является одной из основ движения за торжество международного права, а не каких-то "правил", придумываемых США и их сателлитами. Речь идет именно о международном праве, прежде всего Уставе ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. Соединенные Штаты этот принцип нарушают повседневно и повсеместно. Это требует реакции", - подчеркнул российский дипломат.

Он заключил, что Россия "неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет" страны.

Действовать сообща

В ответ министр иностранных дел Китая заявил, что КНР готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.

"Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права", - сказал Ван И.

Он уточнил, что позиция Москвы по Тайваню "свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", а также о поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене. Китайский дипломат добавил, что страны "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире".

"Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это тщательно спланированный фарс, они обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью", - привел накануне слова Ван И сайт МИД КНР.

Он уверен, что "планы США по использованию Тайваня для сдерживания Китая никогда не увенчаются успехом" и "не изменят историческую тенденцию неизбежного возвращения Тайваня на родину".

Ван И подчеркнул, что провокации США лишь вдохновляют 1,4 миллиарда китайцев сплотиться и ускорить строительство современного социалистического государства с китайской спецификой.

"Вульгарная комедия"

На встрече с Лавровым китайский дипломат также пообещал, что визит Пелоси на Тайвань обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями.

"Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон", - заявил Ван И.

По его словам, Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД РФ с критикой действий США и поддержкой Китая.

"Торопливый визит (Пелоси) на Тайвань стал серьезным нарушением принципа "одного Китая" и американо-китайских двусторонних договоренностей. Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР", - добавил дипломат.

Кроме того, в пятницу МИД Китая распространил заявление, в котором говорится, что КНР введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после провокационной поездки.

1 августа американский обозреватель The New York Times Томас Фридман раскритиковал визит Пелоси на Тайвань. Он отметил, что для подобного поступка нельзя было выбрать худшее время, так как США призывают КНР, являющуюся "одной из лучших стран в мире по производству беспилотников", не помогать России в спецоперации на Украине. Журналист опасается, что после поездки спикера Палаты представителей Китай может вступить в украинский конфликт на стороне РФ.

Источник - Газета.Ru
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